« Droite Gauche », est-ce suffisant pour décrire le paysage politique ?

Sorrtir de la représentation linéaire

Gauche-Droite, droite-gauche… la vie politique française est-elle condamnée à se déplacer sur une ligne graduée par les programmes et les déclarations, les sensibilités, les courants, les chapelles, les mouvements, les clubs et autres bulles. De l’anticapitalisme primaire à gauche au fascisme le plus pur à droite les analystes positionnent des curseurs, mais l’électeur ne s’y retrouve pas, d’autant qu’il y a des conjugaisons obscurs entre par exemple démocratie et socialisme, socialisme et libéralisme etc. Un effort de simplification est nécessaire, condition cependant non suffisante eu égard aux tendances centripètes qui animent les débats comme les Gilets Jaunes, le Brexit, les Tweets de Trump ou les débraillés chics de Boris Johnson…, mais néanmoins nécessaire.

Question : Comment dépasser la ligne Gauche-Droite ?

Réponse : En déplaçant l’ensemble politique dans un volume, un « Cube » formé par les 3 axes suivants : Gauche-Droite, Haut-Bas et Futur-Passé, axes gradués de -10 à +10 ; un cube ayant donc 20 de côté. (On pourrait imaginer un cube de côté infini en - et + mais dès qu’on touche à l’infini les choses deviennent difficiles à saisir et à manipuler.)

On voit tout de suite l’intérêt de ce volume : un Politicien peut être situé par 3 chiffres : exemple Machin-Machin est –4.5, +2, –8, c’est-à-dire à gauche, plutôt bien, mais très tradis.

Et le même exercice s’applique aux Partis, principalement aux Partis en apportant des raffinements à cette notation. Il faut en effet tenir compte de l’espace occupé, le Parti n’étant pas réductible à un point dans l’espace ; il est dans le « Cube » comme un nuage dans le ciel, avec tantôt des trainées de cirus d’altitude, tantôt des concentrations multiples de cumulus et parfois des expansions de cumulo-nimbus ! Toutes les configurations doivent pouvoir être représentées dans le volume en utilisant les moyens mathématiques appropriés comme les matrices, les tenseurs et autres gracieusetés (cf. : Wikipédia), ces Partis n’étant pas des configurations fixes. Ce sont en effet des bulles, des grumeaux, des nuages plus ou moins homogènes et les concepteurs du « Cube » devront prévoir des mouvements de rotation – qu’on pourrait appeler « spins » (avec mouvement prograde et rétrograde) –, ainsi que des « couleurs » et des « saveurs » pour prendre en compte les émanations qu’ils dégagent, et telles qu’elles sont perçues par les militants, les sympathisants, l’opinion publique etc. Faut-il rappeler que le « Cube » aura une quatrième dimension, le temps ( t ) – l’espace-temps dans lequel la politique vit, comme l’Univers depuis qu’Einstein l’a dit.

Un parti occupant un certain espace peut sentir bon ou mauvais (saveurs), provoquer des adhésions ou des fuites (spin), être attrayant ou pas (couleurs). Tout ceci n’est donné que pour illustrer la méthode, l’esprit dans lequel le « Cube » doit être construit, sa conception exigeant une longue réflexion avec des comités formés dans ce but, une expérimentation sur le terrain, et des observatoires pour en mesurer l’impact dans le temps. C’est une façon de répondre à la crise de notre temps, crise politique qui fait que ceux qui voudraient ouvrir les fenêtres ne les trouvent plus, que certains qui se trouvent aux deux extrémités de la ligne gauche-droite sont mis dans le même sac par les électeurs, que ceux qui disent la même chose restent séparés comme des églises répondant au même dieu ; crise de la représentation plus que des idées ; et crise des crises par manque d’espace.

On ne sortira pas de la représentation linéaire Gauche-Droite qui a plus de 200 ans d’un claquement de doigts, le chemin sera montant, sablonneux, malaisé et de tous côtés aux critiques exposées.

Ceux qui sont arrivés à cette phrase auront compris que l’auteur pense que seule la pataphysique peut décoincer le système actuel… et qu’il est possible de tout donner sans rien lâcher (comme disent les fouteux) !