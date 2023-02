Droite Gauche gauche droite

Le pas des bidasses, des appelés qui n’existent plus… à ce propos cette suppression démontre bien des choses : mes amis masculins de jeunesse étaient bien contents de pouvoir facilement échapper à l’armée, mais c’était les étudiants, les bourgeois parce que parmi les étudiants certains n’avaient pas eu de sursis et s’étaient payé le service militaire. Les pauvres, les artisans, les paysans, de la même génération y sont allés, seize mois, puis douze et ceux-là, qui avaient une vie décrétée dure parce le boulot était physique et ne manquait pas, racontent la dureté de leur expérience, mais aussi l’entraide qui existait entre les bidasses : « je portais son sac plus le mien parce que le pauvre il pouvait plus avancer... », par exemple. Aussi ceux qui y apprenaient à lire, ceux qui y passaient leur permis, ceux qui parvenaient à faire des études à Polytechniques et sortir ingénieurs qui sans l’armée seraient restés au fond du trou de leur campagne…

Quand on en bave et qu’on ne sait pas pourquoi, on vit du sadisme et souvent c’en était ! Et plutôt qu’empêcher ce sadisme, des adjudants ou des intermédiaires, l’extrême dureté de la discipline ( à noter que les orientaux dans leur discipline spirituelle sont largement autant durs mais justifés, on en donne la signification, ce qui change tout ), l’inutilité de leurs punitions qui n’étaient plus de rigueur ( !! ) dans un monde s’assoupissant, s’amollissant ( anachronisme : ce sont les mots que j’écris aujourd’hui, à l’époque on soufflait ) on a supprimé la conscription. On appelle ça jeter le bébé avec l’eau du bain.On croyait bêtement que cela était le signe de la pacification du monde. En réalité on suppose qu’il s’agissait aussi de gros sous.

Aujourd’hui, Gauche : Droite extrême gauche/ extrême droite sont devenues des insultes après avoir été des appellations approximatives d’appartenance politique.

Et c’est de ces insultes dont je veux parler.

La force d’inertie dont on étudie peu ( à ma connaissance ) la puissance en joules est la force la plus efficace dans le domaine humain ; ailleurs peut-être aussi mais je n’y connais rien, là. Cette force qui fait que la roue tourne encore longtemps sans propulsion avant de finalement s’arrêter, donne des délais insupportables parfois à l’évolution de nos sociétés ; et cette force d’inertie, seul le peuple la possède, les puissants, eux, ont des réacteurs. Que peut-on aux lois de la physique ?

Le frottement d’une unité ( un humain ) à l’autre dans la puissance dangereuse et crainte de la foule, freine, s’il n’empêche pas , toute velléité de faire face aux forces adverses. L’accélération du mouvement de l’un à l’autre peut se faire par la conscience, la pensée, la volonté, mais en général il est ralenti par l’ego, la peur, la fierté, bref une gamme infinie de nuances sur un nombre incalculable de complexes. Le frottement ne se réduit que dans un groupe déjà constitué dans lequel l’individu a trouvé son repaire. Mais l’appartenance à un groupe est une aggravation du ralentissement face à l’autre.

Aussi, pour en arriver au sujet, le jeu de cour de récréation qui consiste à : je te fais la nique, plus fort que toi... la nargue, l’esquive, bref toutes sortes de conneries qui agacent déjà quand on est enfant mais qui rend fou quand on est adulte, n’a quand même pas lieu d’être dans la situation dans laquelle nous sommes, sauf à supposer que certains, une majorité ne s’en rend absolument pas compte ?

Le fait de ne pas pouvoir communiquer, bien évidemment pas pouvoir discuter, n’a pas l’air d’interroger les gens parce que, quand on s’interroge, on parle peut-être à tort et à travers, mais on parle. Aujourd’hui, insister un peu, c’est faire figure d’une insupportable mauvaise éducation. On vous ignore, littéralement.

J’aimerais pourtant comprendre cette mode récente d’insulte qui consiste à traiter l’autre d’extrême-droite car si la droite extrême est l’enfer – et je ne parle pas du cas qu’on en fait au moment des élections – qu’en est-il du pouvoir en place ? Et qui pourrait me détailler la différence de taille entre ce qu’on a et ce pour quoi certains du peuple, certes pas les plus chouchoutés, votent ? Et pourquoi les chouchoutés votent comme on leur dit pour éviter « le pire » ? Je ne souhaite ni ne rêve de la réussite de ce vote mais la différence ne m’a jamais été expliquée.

En quoi savoir que le vaxxin ARN est une saloperie, inutile et nuisible relèverait de l’extrême-droite ?

En quoi savoir que la guerre en Ukraine a été fomentée par les US depuis 2004, relèverait de l’extrême droite ?

En quoi avoir su de bonne heure que le covid était un virus bidouillé en labo, relèverait de l’extrême droite ? Les labos indiens voteraient-ils Le Pen ?!!

Est-ce juste parce que les gens de gauche ont applaudi à la répression – pour la bonne cause ? À l’encagement ? Je croyais que la gauche préférait la responsabilisation à la débilitation.

En quoi savoir que ce sont les US qui ont voulu, initié, aggravé la guerre en Ukraine, avec l’aide de leurs larbins d’ue est un savoir d’extrême-droite ?

Est-ce la gauche, ou le syndrome de l’électoralisme propagande ? Pour rameuter, il faut plaire à tout le monde, et pour plaire à tout le monde il ne faut rien dire qui fâche, ne pas prendre parti ni position dans les affaires du monde. Le PS a inventé le consensus, une fois inventé difficile de le démolir.

En quoi est-ce être d’extrême droite que penser que c’est bien que l’autre soit autre, que sa langue ne soit pas la nôtre, qu’il faille l’apprendre pour communiquer, qu’il nous faille faire un effort pour le comprendre, lui, sa société ?

Pourquoi est-ce de droite de penser que l’homme est un mammifère comme un autre - et quand on connaît les autres on voit des vertus et des failles semblables – que payer une femme pour faire un enfant pour une autre est inconcevable dans un esprit sain ? Sans parler de payer une femme pour faire un enfant, comme on insémine les vaches ou les juments, pour des hommes qui sont répugnés par les femmes ?

Est-ce être d’extrême droite que de ne pas approuver une Justice qui condamne gravement un geste qui relève de l’intime, des relations intimes, plus durement, et fatalement, que des violeurs en tournantes sur des jeunes femmes sans protection aucune ?

Est-ce être d’extrême droite que de désirer très fort que ne soient pas prises au sérieux des dénonciations de mains sur les fesses d'une femme, pendant une danse, il y a quinze ans ?

Ainsi ce serait être d’extrême droite de penser que les filles feraient bien d’être éduquées pour êtres autonomes, responsables et fortes, plutôt qu’être conservées comme des objets fragiles dans le formol d'une ouate enveloppante ?

C’est être d’extrême droite de voir que tout ce cirque sur le sexe, le genre, le choix au-delà de notre nature, c’est une marotte de décadents bourgeois, même bohèmes, mais surtout friqués ?

Je pourrais continuer longtemps, là je sèche et comme je ne fais pas une encyclopédie, le fait est assez illustré. En réalité la critique de la pensée unique, le doute du bien fondé de certains « progrès », le triste constat de la déliquescence de toute avancée sociale, du parcours du combattant pour le moindre papelard obligatoire, une vie dont le loisir conseillé est de calculer là où c’est moins cher, ici le PQ, là la crème pour les mains et oh surprise, sur cette pub des vacances aux Baléares… quand vous avez passé votre temps libre à vous faire croire que vous gériez votre argent, vos économies et que vous faites plein de bonnes affaires, vous n’avez fait que plaire aux commerces mondiaux.

En revanche, comme c’est aussi le cas, mais je l’ai moins « étudié », on me traite de gauchiasse, ce qui me paraît oxymoresque, et néanmoins réel. Alors, pour ceux qui auraient envie de jouer, je vous envoie la balle pour lister ce qui caractérise la gauchiasse. Voyons, mais, ce que je viens de dire, ça ne serait pas ça, être une gauchiasse ?

Si vous pouvez m’éclairer, éclairer ceusses qui sont dans mon délicat cas, ça serait super, pour une fois on sortirait des adjectivations convenues et stériles !