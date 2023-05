Droite socialiste et Gauche capitaliste, le cas d’école français

Il n’y a pas de parti libéral en France, il y a une droite socialiste et une gauche capitaliste.

Je m’explique.



Personne dans le paysage politique français ne remet en question l’ordre fiscal établi.

On discute de curseurs, de taux et de modalités, mais pas d’une remise en question fondamentale du système fiscal français qui fabrique des très riches et écrasent les classes moyennes qui entreprennent, créent et travaillent.

L’un des produits les plus connu de ce système économique français est Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde.



Paradoxe français, produit de la Révolution française, imposture bourgeoise, le « système » économique français n’est pas « néo libéral » comme le prétendent opportunément les médias de masse mais « Capital Socialiste ». Une alliance entre le Capital et l’État qui peut être symbolisée par la compagnie aérienne française « Air France » compagnie privée dans laquelle l’État est associé au Capital. L'Etat se retrouve donc très souvent abritre et joueur à la fois. Et son personnel passe du secteur privé au secteur public et vice versa, ce qui crée de nombreux conflits d'intérêts.

Ce qui semble être un oxymore irréconciliable ne l’est donc pas. Le Capital Socialisme, n’a rien à voir avec le libéralisme.

C’est Karl Marx qui rencontre la banque au 19ème siècle, et enfante d’une organisation économique dans laquelle le socialisme est l’instrument, et le Capital, la fin.

Avec l’impôt, c’est la confiscation de la générosité horizontale entre les individus au profit de l’État Providence ( qui s’arroge le monopole de la solidarité).

Le poids de l’impôt qui pèse uniquement sur les petites entreprises qui n’ont pas le dispositif pour y échapper, favorise la création de monopoles avec la complicité de l’État.

Plus clairement, plus il y a d’impôt, moins vous pourrez vous auto financer et plus vous aurez besoin du crédit pour entreprendre, de l’assistanat ou de subventions.

Le système à donc pour but de vous rendre dépendant des banques et de l'Etat qui sont complices.

Toutes les richesses reviennent donc à ceux qui distribuent le crédit, les subvenions et l’assistanat. Il s’agit de quelques grandes banques privées.

La première fonction de l’impôt n’est donc pas budgétaire, mais politique : vous rendre dépendant de l’État et plus particulièrement du crédit et des banques, donc du Capital.

Dans ce contexte la redistribution sociale n’est qu’un instrument et un leurre.

Elle légitimise un impôt exorbitant qui n’est rien d’autre qu’un vol organisé.



Macron est le fils naturel de ce mariage entre le Capital et le Socialisme et ce n’est pas un hasard, s’il est banquier.

Quant aux fils de professeurs ou d’instituteurs comme Bruno Le Maire qui se présentent comme « pure produits de la méritocratie », voyons cela de plus près.

En tant que fils d’instituteurs ayant accédé à la fonction publique suprême, ils ne sont pas une preuve que l’école Républicaine fonctionne, comme ils le prétendent, mais du contraire.



Il y a une sur représentation de fils de profs et d’instituteurs parmi ceux qui occupent des postes clés dans nos institutions. Ils sont en réalité les enfants privilégiés de la Nomenclatura aux ordres du Capital.

Reconnexion avec la réalité.

Tout système qui est corrompu, comme la France, doit tôt ou tard se reconnecter avec la réalité. Car la Nature ne peut s’en passer de compétition même si elle procède aussi par collaboration. Le Système français connaîtra le même sort que l’Union Soviétique car il lui est impossible de sortir de sa prison idéologique. Ce n’est qu’une question de temps.

La Chine, La Russie, le Brésil et l’inde n’acceptent plus les règles de ces « économies de marché » truquées et remettent en cause les diktats de nos gouvernements autoritaires maquillés en « démocraties ».

De nombreux pays cherchent à s’affranchir du dollars qui est l’instrument de domination de l’occident avec l’appui de l’armée américaine.

Si vous jouez au Monopoly et que celui qui s’occupe de la banque peut s’accorder des prêts infinis pour faire face à ses problèmes de trésorerie et acheter tout ce qu’il veut à votre place ne diriez-vous pas qu’il triche ?

Certes s’il a le monopole de la force il n’est pas sûr que vous contesterez les règles, mais dès lors que vous vous sentirez assez fort pour l’affronter il y aura la guerre.

C’est ce qui se passe sous nos yeux avec la Russie et la Chine qui n’acceptent plus les règles de ce jeu truqué dans lequel ils n'ont d'autres choix que d'accepter de perdre ou d'être anéantis s'ils gagnent en respectant les règles.

Nous sommes donc dans une période de changement où ceux qui tiennent la banque sont prêts à tout pour ne pas perdre la partie. Y compris à sacrifier votre sécurité et vos vies.

Le fait que vous en soyez conscients de cela permettra peut-être d’éviter que l’Histoire se répète.

Si vous restez prisonniers des idéologies polarisantes « droite-gauche » que l’on vous a inculqués à l’école faussement « Républicaine », le schéma de domination se reproduira et vous en serez les énièmes victimes. Je ne veux rien d’autre que vous faire prendre conscience de ce que je vois arriver, la guerre, pour l’éviter.

Nous n’avons pas besoin de Révolution qui par définition ramène les choses dans la même situation avec de nouveaux noms et de nouveaux maîtres (traitres), nous avons besoin d’évoluer. Et d’abord d’évoluer dans nos mentalités. De comprendre qui est l’oppresseur et comment il agit.

Nous devons comprendre que le plus important dans une société est la liberté.

Elle n’est possible que si les individus qui la composent s’aiment, se respectent et se font confiance. Cela se construit par l’éducation.

Nous avons inventé beaucoup de choses, nous avons tout ce qu’il faut, ce qu’il reste à faire c’est de trouver une bonne morale dont la bienveillance serait la vertu première, la justice et la vérité les vertus seconde et troisième.

A bon entendeur, salut, comme on dit.

Je remercie en passant la communauté d’Agora Vox et tout particulièrement les modérateurs qui nous permettent de proposer des débats d’idées absents des médias français privés subventionnés pour vous divertir des vrais problèmes.



Stan, votre serviteur.