DSK a quelque chose d'important à vous dire (ci-dessous), ouvrira-t-il enfin la porte de la chambre du Sofitel. Pour connaître sa vérité certainement romancée de ses aventures, il vous faudra attendre son biopic qui sortira pour l'automne 2021. Si vous n'éprouvez que de l'indifférence pour la vie, les amours, les frasques et le parcours politique du prisonnier de Rikers Island, vous trouverez sans doute cet article ennuyeux, mais attention la clé du mystère y est peut-être cachée. Comme vous n'avez certainement aucune confiance dans la parole de l'ex d'Anne Sinclair, vous avez une autre opportunité, celle de suivre : Chambre 2806 : l'Affaire DSK sur Netflix le 7 décembre prochain. Pour y découvrir peut-être des révélations en 4 épisodes d'une série noire. Dans tous les cas, l'ex président du FMI demeure une véritable mine d'or pour les écrivains, les auteurs de films et de documentaires.

La parole à Dominique Strauss-Kahn...

En fait, DSK n'en dira probablement pas plus que sur TF1 face à Claire Chazal, un interview qu'il n'est pas inutile d'écouter encore une fois. DSK, docteur Jekyll ou mister Hyde n'avoue que la "faute morale", c'est l'attirance pour l'argent qui serait la motivation de la plainte déposée par Nafissatou Diallo. Que pourrait révéler d'autre ce personnage qui aurait pu devenir président de la République française s'il avait su maîtriser ses pulsions sexuelles.

Par contre, le documentaire tournée par le réalisateur français Jalil Lespert sera probablement servi avec une sauce plus piquante. Le document "revient également sur l'année 2008, au cours de laquelle Dominique Strauss-Kahn est au centre d'une enquête pour népotisme dans le cadre de relations intimes avec une subordonnée. Et retrace aussi la plainte pour tentative de viol de Tristane Banon et l'affaire du Carlton de Lille."

Mais bon, pas de quoi tomber de sa chaise, comme la vision du président du FMI menotté. Ou alors, peut-être de l'inédit avec les témoignages de l'ancien chef adjoint de la police de New York Michael Osgood, et celui de l'enquêteur au bureau du procureur de l'époque Robert Mooney, qui ne sont plus tenus au secret. "Tous les deux apportent une vision différente des faits, ne partageant pas le même avis sur Nafissatou Diallo".

Nous remarquerons avec une certaine curiosité que nos deux ex-présidents, Sarkozy et Hollande, qui ont plutôt tendance à rechercher la lumière, ont préféré ne pas participer à la série et se taire, contrairement à Jack Lang, et Elizabeth Guigou.

Pourquoi réveiller cette affaire de presque dix ans qui sent quand même le réchauffée. De plus, les deux parties avaient pris l'engagement de garder le silence, de ne pas parler à la presse et ne pas « vendre » l'histoire plus tard. La clause confidentielle était-elle limitée dans le temps ?

Strauss-Kahn, selon l'OBS, "a gagné 21 millions d’euros en cinq ans, logés dans un paradis fiscal", il serait donc étonnant qu'il revienne prendre des coups en politique. Pourtant, une petite phrase à la fin de son message sur Twitter, interroge : "je partage dans ce film mes inquiétudes et mes propositions sur l'avenir difficile qui nous attend".

Il ne fait aucun doute que grâce à Ismaël Emelien, Emmanuel Macron et DSK se sont vus pendant la campagne présidentielle de 2017. Sans doute pas pour parler de la pluie et du beau temps. Pour autant, s'imaginer DSK en conseiller du Président de la République est une hypothèse... Rien qu'une hypothèse.