DSK fut-il le seul cocu ?

Le 14 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn déjeune avec sa fille avant de se rendre en taxi à l'aéroport John F.-Kennedy. Il est arrêté à bord de l'avion qu’il prenait, peu avant le décollage du vol pour Paris. Mis en état d'arrestation au commissariat de Harlem, il est accusé d'avoir, quelques heures auparavant, agressé sexuellement une femme de chambre, Nafissatou Diallo, dans une suite de l'hôtel Sofitel de New York. Le récit de l’agression fut précis, sans entrer dans les détails, Nafissatou Diallo a demandé à un collègue si la suite où se trouvait DSK était libre, elle a ensuite signalé plusieurs fois sa présence sans obtenir de réponses : « Je m'apprête à entrer dans la chambre, quand je vois apparaître cet homme nu. Alors, je m'écrie : “Oh mon Dieu ! Je suis désolée.” Puis tout est arrivé… Et quand cela a été fini, je me suis enfuie en crachant partout ». La justice n'a jamais pu déterminer réellement ce qui s'était passé ce jour-là. Le procureur a renoncé à un procès et les deux parties ont conclu un accord financier au civil. Les carrières de DSK comme banquier ou homme politique étaient terminées.

Dominique Strauss-Kahn n’avait pas comme unique marotte ou comme seule ambition, de trousser le personnel de service des hôtels, il était aussi directeur du Fond Monétaire International (FMI) qui regroupe les intérêts de 190 pays. À ce titre, il voulait créer une nouvelle monnaie internationale de réserve lors d’une réunion le 26 mai 2011.

Précédemment, en 2009, le gouverneur de la Banque centrale chinoise Zhou Xiaochuan avait contesté la prééminence du dollar américain comme monnaie de réserve et il proposa d’utiliser des Droits de tirage spéciaux (DTS) engendrés par le FMI pour jouer ce rôle. Les droits de tirage spéciaux seront créés lorsque des pays disposeront ensemble de 85 % des droits de vote au FMI. Chaque pays recevra alors une part des DTS. En 2010, le dollar américain, l’euro, le yen et la livre sterling fournissait le panier de devises nécessaires. Il s’ajoutera le yuan chinois en 2015. Les pays peuvent utiliser les DTS pour régler leurs déficits avec l'étranger ou acheter des devises étrangères. La Russie proposa ensuite de ne pas se contenter d’une monnaie virtuelle, mais de l’éditer et elle fit frapper des prototypes de cette nouvelle monnaie.

Le projet de monnaie est soumis à l’ONU qui fait un rapport circonstancié le 25 avril 2010 lors d’une réunion conjointe avec le FMI et la Banque mondiale. Le processus devait aboutir le 26 mai 2011, au sommet du G8 à Deauville : le dollar devait cesser d’être la monnaie de référence mondiale. Ce ne sera pas le cas.

Le dollar est bien plus qu’une monnaie, c’est le moyen de dominer le monde, il sert à influer sur la géopolitique, à créer des rapports de force entre les différentes zones monétaires. Les Etats-Unis, tout comme l’immense majorité des pays dits occidentaux, sont massivement endettés par rapport à la Chine et à l’Allemagne. La création monétaire de dollars permet de dissimuler les problèmes dus à un endettement excessif. Le ‘dollar’ est donc une valeur stratégique.

En 2000, le colonel Kadhafi avait voulu créer une monnaie panafricaine basée sur l’or sans parvenir à ses fins. En 2009, il avait unilatéralement adopté pour le dinar libyen une garantie en or et en Droits de tirages spéciaux. Mouammar Kadhafi est mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Syrte en Libye, il a été exécuté après son arrestation.

B. Obama est président des Etats-Unis de 2009 à 2017, soit lors de la totalité de la période de temps précédente.

Pendant 4 ans, de 2010 à 2014 des dizaines d’enquêteurs du FBI, ont poursuivi Alstom, pour des affaires de corruption (en Indonésie, en Arabie Saoudite, aux Bahamas, ou encore en Egypte). Au début, Alstom a refusé de collaborer avec le ‘Department of Justice américain’. Du coup, les autorités américaines ont mis en accusation plusieurs hauts dirigeants d’Alstom, l’un d’entre eux, Frédéric Pierucci, a même été emprisonné durant 14 mois dans une prison de haute sécurité aux Etats Unis alors que se jouaient des tractations financières entre le groupe français et l’Américain General Electric. Frédéric Pierucci était le président pour le monde entier de la division chaudière de l'entreprise. Il sera libéré sous caution la semaine où le gouvernement français accepte le rachat d’Alstom par General Electric. Les chaudières Alstom constituent un fleuron envié de l’industrie française présentes aussi bien dans les centrales nucléaires que les porte-avions.

Le hasard n’existe pas lorsqu’un aigle prend ses proies dans ses serres. L'extraterritorialité du droit américain indique que celui-ci peut être appliqué à des personnes physiques ou morales dans n’importe quel pays. D’innombrables domaines sont couverts tels que le contrôle des exportations pour les pays sous embargo ou la lutte contre la corruption. Les juges du Department of Justice peuvent engager des poursuites du seul fait de l'utilisation du dollar américain lors de transactions. Les principales lois à caractère extraterritoriale sont les suivantes :

. l'embargo contre Cuba : la loi Helms-Burton

. la lutte contre les groupes terroristes : la loi d'Amato-Kennedy

. la lutte contre la corruption : le Foreign Corrupt Practices Act

. la fiscalité : le Foreign Account Tax Compliance Act

. la lutte contre le terrorisme : le Patriot Act

. la surveillance comptable : la loi Sarbanes-Oxley

. la surveillance des données : le CLOUD Act

. le droit à la concurrence américain

Ainsi le gouvernement mondial évoqué avec crainte par certains existe déjà bel et bien. Il pourrait peut être respectable si il n’avait pas comme unique but que de servir les intérêts des Etats-Unis C’est peut-être demander trop de grandeur à un pays qui ne rêve que d’écraser les autres pour les soumettre.