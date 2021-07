Du bon usage de la reductio ad Hitlerum

Le grand méchant, c’est Hitler. Staline et Mao ont beau le regarder de haut quand ils comparent les tas de cadavres , c’est comme ça. Les communistes aidés de bons publicitaires persuadent le quidam qu’ils tuent pour le bien de l’humanité. Alors, dans le feu de la discussion, l’irruption du III° Reich est un signal que l’une des parties impute à l’autre de tenir des propos aussi détestables que ceux des nazis : atteinte aux libertés fondamentales, violence, ségrégations et discriminations, impérialisme, etc. L’intrusion est aussi utilisée pour mettre fin au débat en substituant aux arguments flageolants une attaque ad hominem, cf. Michel Onfray assimilé à MM. Déat et à Doriot. Même le slogan « CRS SS » procède du mécanisme d’amalgame de celui d’en face au grand méchant absolu. C’est banal.

Dans la manifestation hostile au passeport sanitaire et à la vaccination quasi-obligatoire qui s’est tenue à Vannes, une des pancartes bricolées affichait des références explicites au III° Reich : le « passe nazitaire » avec les deux S de « passe » qui reproduisaient l’insigne de col des Schutzstaffel – les SS. Quelques étoiles jaunes étaient portées ailleurs par certains manifestants. Il y a aussi ce photomontage du portail d’Auschwitz où est inscrit « Le Pass Sanitaire rend libre » plutôt que « Arbeit macht frei ». Il y a enfin cette affiche dans le Var où Emmanuel Macron se voit affublé d’une moustache et d’une mèche, revêt un uniforme nazi et ordonne de se faire vacciner.

Ce n’est pas le summum de l’intelligence et ces casus belli furent jugés assez graves pour jeter l’opprobre et le discrédit sur les manifestants. Tous, pourquoi faire le détail ? Quand on veut tuer sa meute de chiens, les commentateurs des télés macronienes glosent à gogo sur une épidémie de rage. Libération rapporte même que la Licra et le mémorial de la Shoah se sont interrogés sur l’opportunité de poursuites judiciaires.

Bien sûr, comparaison n’est pas raison, mais pourquoi un observateur devrait-il s’abstenir de regarder notre époque en usant du prisme de l’histoire du nazisme ? Quelques exemples en forme de questions.

Le Dr. Joseph Mengele et ses comparses ont conduit des expériences ignobles en se servant de cobayes humains pris dans les camps de concentration. Au lendemain de la guerre, le code de Nuremberg a été édicté et stipule dans son article 1 que le consentement éclairé du sujet d’une expérimentation médicale est essentiel. Les vaccins contre le Covid qui sont aujourd’hui administrés en France sont tous en phase 3, c’est à dire la phase d’essais où l’efficacité réelle et l’innocuité du produit sont analysées, observées, mesurées « dans la vraie vie ». Administrer un prototype de vaccin en mentant par omission sur son caractère expérimental, l’imposer à des populations via un chantage « le vaccin ou le chômage » quand ils sont encore en phase d’essai respecte-t-il le § 1 du code de Nuremberg ?

Le III° Reich a fait des juifs des sous-citoyens, pas après pas : boycott, exclusion des écoles et universités, de la fonction publique, des professions médicales et des barreaux, interdiction des mariages et des rapports sexuels « mixtes », exclusion de la protection sociale, etc. Quand l’état macronien se propose d’interdire aux non-vaccinés l’exercice d’une profession médicale, ou qu’il restreint leur droit d’accès à l’hôpital aux seules urgences, ne se livre-t-il pas à une semblable discrimination ?

La propagande d’état lors du III° Reich ne se souciait pas de vérité et usait du pathos dès lors qu’un discours de raison se serait montré insuffisant. Quand Olivier Véran affirme que les essais de phase 3 sont terminés, il ment, et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Rappelez-vous aussi le chantage affectif d’un certain film sirupeux qui commençait par un anniversaire et se terminait à l’hôpital. Les ficelles, dignes de la Propagandastaffel, ne sont-elles pas trop grosses ?

Avant de lasser, une petite conclusion. Le régime macronien n’est pas nazi, mais il tend à établir un certain totalitarisme. Ce n’est pas une découverte. Est-il plus urgent de dénoncer ce totalitarisme insidieux ou de se quereller, telles des vestales outragées, sur le caractère éventuellement déplacé ou choquant de certains arguments ?