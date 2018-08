Du consentement des enfants face au viol

CE CHIEN DE PÈRE VIOLENT ET VIOLEUR ! (Durée : 14’23)

Vidéo : https://youtu.be/SrkvGTs74K4

Hubert CLÉRY m’a violé, de l’âge de 5 ans et demi à l’âge de 13 ans et demi, et il a violé également mes filles, de l’âge de 10 ans à l’âge 12 ans, (de 2014 à 2016). Ce monstre de « père » est un pervers narcissique fourbe et hypocrite, qui a trompé la justice, en restant dans le déni de ses viols ave extrême violence qu’il a commis sur moi et sur mes filles ! De plus, il a rejeté ses ignominies sur un innocent ! Pour comble de l’horreur, et pour encore tromper la justice, il a fait en sorte d’entrer dans un monastère en Vendée : "L’Abbaye Notre Dame de la Grainetière" ! Il a bien prémédité son coup, afin de montrer honteusement qu’il est une bonne personne ! Aidez-moi, s’il vous plait, à dénoncer cet ignoble individu, de façon à ce qu’il se rende à la gendarmerie pour avouer enfin ses crimes horribles qu’il a commis sur moi, sur mes filles, mais aussi sur mes sœurs lorsqu’elles étaient petites.

C’est un monstre qui est en liberté et il recommencera tôt ou tard ses viols sur d’autres petites filles ! Merci de votre aide, merci également de m’aider à récupérer mes 2 filles jumelles qui m’ont été enlevées très abusivement à cause de ce chien de « père » violent et violeur, mais aussi menteur ! Veuillez trouver ci-après le lien direct de la pétition que j’ai mise en place sur change.org...

https://www.change.org/p/enl%C3%A8vement-abusif-de-mes-enfants

Aline CLÉRY