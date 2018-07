Du devoir absolu de l’Etat et du Parlement de respecter le peuple Français

Le Président de la République Emmanuel Macron se comporte comme si la République Française était une monarchie, avec lui pour monarque, et non une démocratie représentative.

Ne lui en déplaise, les Français ne sont ni ses sujets et encore moins ses objets même si il considère que la plupart d’entre nous « ne sommes rien ».

Aussi, ni le Président Emmanuel Macron, ni ceux qui se prennent pour sa cour, n’ont le droit de fait de mettre la vie du peuple Français et/ou celle des autres peuples en danger.

Or, les bombardements illégaux et illégitimes du 13/14 avril sur des sites en Syrie décidés par Emmanuel Macron et le gouvernement conduit par Edouard Philippe ont mis délibérément le peuple Français et d’autres peuples en danger, qui plus est pour « des frappes qui ne changent rien ».

Les conclusions du rapport préliminaire de l’OIAC du 6 juillet 2018 sont accablantes pour l’Etat Français qui s’est autorisé ces bombardements au prétexte d’une « évaluation nationale » dont les conclusions apparaissent officiellement, depuis ce rapport, totalement erronées et manifestement élaborées de la sorte dans le seul but de justifier ces bombardements illégaux, illégitimes, injustifiés et injustifiables.

Un Président de la République et un gouvernement qui mettent délibérément la vie du peuple Français et celle d’autres peuples en danger à la place de tout mettre en œuvre pour assurer le maintien de la paix et respecter les droits fondamentaux du peuple Français, comme ceux des autres peuples, sont non seulement irresponsables, inconséquents et incompétents mais indignes de gouverner l’Etat Français.

Aussi, cette décision des bombardements du Président de la République Emmanuel Macron, sa mise œuvre et la manipulation délibérée de l’opinion publique pour la justifier sont de graves manquements à la fonction présidentielle.

Dès lors, dans la continuité de mes mails du 30 avril et du 12 juin dernier, j’ai envoyé le 10 juillet un courrier RAR à chaque chef de groupe politique de l’Assemblée Nationale ainsi qu’à son Président pour solliciter non plus seulement l’ouverture d’une enquête parlementaire sur l’ingérence illégale de l’Etat Français en Syrie mais la mise en œuvre de l’article 68 ouvrant la procédure de destitution du Président de la République Emmanuel Macron et de l’article 49-2 ouvrant la procédure de dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement conduit par Edouard Philippe.

En pièce jointe, mon courrier RAR à chaque chef de groupe politique de l’Assemblée Nationale ainsi qu’à son Président.