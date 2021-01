Du Gaulois réfractaire ... aux « Procs »

Citoyenne militante qui ne s'en laisse pas compter...

LES "PROCS" DE MACRON

Après les Gaulois réfractaires, les complotistes, les conspirationnistes, les rassuristes, les procureurs. Belle brochette de français "anti-système" qui défie Macron. Quand Macron nous traite de 66M. de procureurs, il s'adresse en fait à ceux et celles qui s'opposent à lui, à sa politique désastreuse depuis le début de la pandémie.

Cette petite phrase mesquine et provocatrice, il l'a prononcée à l'occasion d'un déplacement à l'université Paris Saclay, consacré à la recherche scientifique et technique. Ce qui n'est pas anodin lorsqu'on sait que le projet Paris Saclay a pour but de créer un pôle d'excellence ; autrement dit, il s'adressait à un parterre de futures élites ! Il a toutefois reconnu avoir fait des erreurs en n'omettant pas d'ajouter que se tromper permet d'avancer (vers quoi, vers où ?). Bien évidemment, son égo lui imposait de se justifier et de minimiser ses erreurs nécessaires d'après lui pour aller de l'avant. Mais ce droit à l'erreur qu'il revendique cache sa volonté de contrôler notre parole et nos actes.

Cependant lorsqu'il nous traite de procureurs, il semble oublier que ces derniers sont nommés par lui et ne bénéficient d'aucune indépendance quoi qu'on en dise. J'en veux pour preuve les propos mensongers tenus par le procureur de Nice lors d'un dérapage des forces de l'ordre pendant la manifestation des GJ du23/03/2019 (affaire Legay) et cela pour protéger Macron a-t-il affirmé devant les médias.

Pour en revenir au terme procureur, le terme juge aurait donc été plus approprié. Mais alors pourquoi l'a-t-il choisi ? Prend-il ses désirs pour des réalités ? A-t-il trahi sa pensée ? a-t-il commis une erreur de langage ? n'a-t-il pas voulu offenser les juges ? ou s'agissait-il tout simplement d'une énième provocation de sa part ?

Peu importe la réponse car ce qu'il faut retenir c'est l'omnipotence du personnage qui veut marquer son quinquennat de son empreinte nauséabonde en tentant de nous imposer " son nouveau monde", "son nouveau modèle" social, économique, technologique, sociétal pour nous conduire à une mondialisation marchande où l'humain n'aurait plus sa place.

Pour se faire, la covid était providentielle pour l'opportuniste Macron qui s'est emparé de cette pandémie pour mettre en oeuvre sa funeste ambition. Il ne fallait surtout pas laisser filer une si bonne aubaine. Mais c'était sans compter sur son manque d'expérience politique, son manque d'humanisme, sa suffisance, son manque de tact et sa fébrilité pour diriger le pays vers ce nouvel "eldorado" tant attendu et espéré par la caste des intouchables, qui lui ont joué des tours. Ils ont réveillé la défiance de la population puis la colère puis la révolte devant l'inacceptable.

La machine infernale s'est alors mise en marche : plus Macron a trouvé de la résistance, plus il a été malmené, critiqué, moqué par une frange réactive et active de la population qui a détecté très tôt la menace qui planait sur la démocratie, plus il a durci sa politique tendant à réprimer les paroles et les actes des contestataires qui refusent l'oppression et la soumission. En fait, la réaction d'un monarque dans toute sa splendeur...

MESURES COERCITIVES

Est-il nécessaire de rappeler toutes les mesures liberticides qui ont été prises ces derniers mois ? Je n'en citerai que quelques-unes qui résument parfaitement l'objectif que s'est fixé Macron de nous désaisir de nos libertés individuelles à vitesse grand V

+loi AVIA (mai 2020) contre la haine en ligne heureusement censurée par le Conseil Contitutionnel (je reviendrai au cours de cet article sur les motifs de cette censure car ils sont éclairants)

+proposition de loi sur la sécurité globale (octobre 2020) avec son fameux article 24 qui devait être réécrit par le Parlement et dont on n'entend plus parler

+projet de loi très controversé également portant sur la pérennisation de la gestion des urgences sanitaires (décembre 2020) suspendu face au tollé suscité par son article prévoyant l'obligation vaccinale par des moyens détournés.

+décrets Darmanin (décembre 2020) pourtant validés par le CE portant sur l'élargissement du fichier de données personnelles (ancien fichier Edvige de Sarkozy) qui autorisent police et gendarmerie à faire mention des opinions politiques, des convictions philosophiques et religieuses, de l'appartenance syndicale et des informations postées sur les réseaix sociaux, des citoyens ciblés. Ce fichier concerne aussi les associations (celles bien entendu qui militent pour la protection des citoyens et qui disposent de puissants moyens d'actions et d'alertes).

+décret toujours de décembre 2020 privant les médecins de leur liberté d'expression et d'information. Celui-ci a d'ailleurs fait l'objet d'un recours en annulation devant le CE initié par le professeur Perronne associé à cinq autres médecins.

Au vu de cette synthèse de règlements qui constituent tous une atteinte gravissime à nos libertés les plus fondamentales, il faudrait être sourd et aveugle ou faire preuve d'une mauvaise foi sidérante pour nier ces attaques insupportables et intolérables.

LA CENSURE

S'ajoutent à toutes ces décisions privatives, la censure des réseaux sociaux par les autorités et les réseaux sociaux eux-mêmes (Macron les qualifierait-il de proc ou de juge ?)

La loi AVIA citée ci-dessus pour lutter contre les propos haineux en ligne a tenté d'imposer la censure aux réseaux sociaux en même temps que la levée de l'anonymat. Comme je le précisais, le Conseil Constitutionnel l'a vidée de sa substance en la censurant et ses motifs sont intéressants. En effet, il a souligné que la détermination du caractère illicite des contenus n'appartient pas à l'autorité administrative mais au juge et que ce blocage administratif serait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. (ce qui laisse penser que l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale aurait subi le même sort dans sa rédaction initiale dans le sens où elle interdisait de filmet et communiquer sur les réseaux sociaux les violences policières pendant les manifestattions). Ce qui est intéressant c'est cette notion de liberté de communication adaptée aux échanges en ligne, reconnue par le Conseil Constitutionnel qui est à prendre en considération à l'avenir.

La censure décidée par les plates-formes numériques elles-mêmes est un sujet polémique qui mérité d'être analysé. Le média social YouTube dont la devise est" que chacun puisse faire entendre sa voix et découvrir le monde" s'est pourtant associé à cette censure en supprimant régulièrement avec une étonnante célérité de nombreux contenus de "réinformation". Ces plates-formes s'arrogent le droit de décider ce qui est une information de ce qui ne l'est pas, ce qui est une fake-new de ce qui ne l'est pas. Cela sur la base de signalements d'internautes anonymes qui sont transmis aux algorithmes de modération et in fine aux modérateurs. Elles adoptent les mêmes pratiques que les médias mainstream. J'ai envie de dire qu'elles ont été contaminées par le même virus ! Y trouvent-elles un intérêt en lien avec les autorités (le donnant donnant par exemple) ? ce qui irait dans le sens de la loi AVIA pourtant censurée. La question mérite d'être posée. La censure ne peut relever du libre arbitre que l'arbitre soit le gouvernement ou la plate-forme elle-même. Les plates-formes numériques ne sont pas légitimes pour en décider. Les réseaux sociaux sont un espace de libre expression et de communication. Ils doivent se limiter à supprimer les contenus qui contreviennent à la loi, pas plus.

L'étau se resserre de plus en plus sur nos libertés et donc sur la démocratie et nos gouvernants ne sont plus les seuls à l'utiliser et le manipuler.

Alors procureurs ou pas, nous avons le droit d'être intelligents (comme le dit un certain professeur Raoult) en refusant toutes ces mesures liberticides et en nous rebellant avant d'être baîllonnés et embastillés.