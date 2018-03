Du mépris pour les profs...

Le respect se mérite.

L’éducation nationale est obsolète, le système interne est corrompu (administration, académie), l’élève n’est plus au centre de l’enseignement mais seul l’enseignement compte, la violence et le je-m’en-foutisme ont pris le pas sur la volonté d’apprendre et le respect des règles de base.

Les enseignants sont à la fois blasés, non respectueux de l’élève (et réciproquement), inadaptés aux besoins et envies des nouvelles générations, déconnectés de la réalité pour ce qui est des programmes.

Lorsque rien ne va plus, surtout la base du système, il ne faut pas s’étonner que les élèves n’aient plus envie d’apprendre, de respecter les autres et de se forger un avenir.

J’ai longtemps considéré l’éducation et les professeurs comme le dernier rempart contre le chaos et la violence. En réalité, ils sont tout aussi manipulateurs et violents que les autres. Il y a certes des exceptions mais tellement peu...