Du Passeport vaccinal au Certificat sanitaire : the Big cacophonie

La campagne a débuté avec son lot de dissonances : vitesse et précipitation ne font pas bon ménage.

Que ce soit en Europe ou dans d'autres pays du monde, les avis sur la question divergent tant ce sésame soulève d'interrogations d'ordre éthique, juridique, politique et technique. Les plus sensibles portant sur nos libertés fondamentales et la rupture d'égalité entre citoyens.

Le sondage lancé par le CESE (Conseil économique, social et environnemental) sur l'instauration du passeport vaccinal pour avoir accès à certains lieux publics est en ligne jusqu'au 7 mars. Il s'agit d'une simple consultation parmi tant d'autres : un semblant de démocratie.

EN EUROPE

D'après la CE, il semblerait que 11 états aient déjà mis en place ce laisser-passer et que 7 autres leur emboîteraient le pas.

Si la Grèce, l'Espagne, l'Italie et d'autres y sont favorables pour relancer le tourisme, d'autres le sont beaucoup moins comme la France, l'Allemagne, les Pays Bas, le Portugal par exemple.

Macron est très réticent pour le moment compte tenu des données scientifiques insuffisantes sur les vaccins : non contamination des personnes vaccinées, durée de l'immunité inconnue, immunisation contre les variants partiellement inconnue. Il s'est largement répandu au Sommet Européen et dans la presse en appelant à la prudence faisant écho à la recommandation de l'OMS ; Peut-être que cette prudence là est contrainte du fait de la faible vaccination en France qui rend impossible en l'état actuel d'imposer un tel passeport vaccinal.

Plusieurs membres du gouvernement ont relayé ces propos à commencer par Jean Baptiste Lemoyne secrétaire d'état au tourisme qui s'est montré très précautionneux dans Libération en faisant part de son inquiétude face à cette trop grande célérité. Dans une autre interview, il a affirmé que la meilleure manière de faire en sorte que les français partent en vacances le plus tôt possible reste de faire reculer le virus le plus tôt possible. A interpréter comme on veut. Son collègue Clément Beaune secrétaire d'état aus affaires européennes est sur la même longueur d'onde lorsqu'il dit qu'il serait choquant d'instaurer un passeport vaccinal en ne donnant pas les mêmes droits à tout le monde sous-entendu attention aux mesures discriminatoires. Faut-il en déduire que la réticence de Macron disparaîtra lorsque une bonne partie de la population sera vaccinée ?

Le problème ne sera pas résolu pour autant car outre les voyageurs hors frontière qui ne sont pas majoritaires, tout le monde sera concerné car ce sésame donnera accès à des lieux publics comme restaus, ciné, théâtre, musée, salles de sport, discothèques(?). Autrement dit toutes les sorties dont nous avons besoin pour nous distraire, communiquer, se retrouver, se défouler.

Thierry Breton commissaire européen veut rassembler ses troupes pour une harmonisation nécessaire et salutaire entre les membres de l'UE.Il s'orienterait vers non pas un passeport vaccinal mais un certificat sanitaire qui en serait une alternative plus souple. Ce type de certificat est à l'étude. Il faudra attendre pour en savoir un peu plus. Son instauration suppose une coordination internationale qui pour l'instant est loin d'être atteinte.

Il n'empêche que certains pays européens dont le Danemark et la Suède n'ont pas attendu que le débat soit tranché. Cela me rappelle le vol scandaleux et rocambolesque des masques sur le tarmac des aéropors où chaque pays membre se la jouait solo. L'UE pour un temps avait volé en éclat au profit des états nations.Le Danemark cité vient de créer une première version d'un passeport numérique qui devrait être prêt à l'emploi d'ici l'été. Pour la Suède, le projet est à l'étude.

Cependant il est vrai que la compétence santé publique n'est pas du ressort de l'UE qui se l'est appropriée depuis le début de la pandémie sans aucune réaction des Etats.

HORS D'EUROPE

Dans le monde certains pays n'ouvriront leurs frontières qu'aux personnes vaccinées. L'Islande ( qui ne fait pas partie de l'UE), Israël, les Seychelles, Madère... pour ne nommer que ces pays alors que la valeur de ce laisser-passer n'est pas reconnu internationalement pour le moment..

L'Islande est le premier pays au monde à émettre des passeports de vaccination.

Aux Seychelles, ce laisser-passer a permis au pays de rouvrir ses frontières le 15 janvier.

Israël s'est doté d'un badge vert pour l'accès aux lieux publics. Pour le moment, il n'est utilisé qu'à l'intérieur du pays.

Il est vrai qu'il existe déjà des certificats de vaccination dans certains pays mais ils sont limités géographiquement donc ils ne peuvent être comparés au passeport vaccinal" mondial" puisque le virus s'est répandu dans le monde entier.

LES TOURS OPERATEURS

Même eux sont divisés sur la question. Le PDG de Voyageurs du Monde estime que c'est une vraie mauvaise idée car chaque pays dans le monde a sa propre politique concernant le tourisme. Idem pour le président des Entreprises du Voyage qui plaide pour un dispositif moins discriminatoire tel un certificat sanitaire où il y aurat des vaccins et des tests.Sauf que les tests PCR ne sont pas fiables car trop sensibles et détectent de nombreux faux positifs. Mais ces tests ne sont plus les seuls a être proposés fort heureusement. Peut-être que ce certificat est celui préconisé par Thierry Breton ?

LES COMPAGNIES AERIENNES

Certaines se préparent à tester et mettre en oeuvre un certificat sanitaire. Air France va tester un certificat électronique sur ses vols à destination de la Martinique et de la Guadeloupe autrement dit sur le territoire français uniquement. Il suffira aux voyageurs de présenter leur QR code sur leur téléphone à l'embarquement pour fournir un test PCR négatif ou attestations nécessaires.

D'autres compagnies aériennes comme Etihad Airways, British Airways, Ibéria, Singapore Airlines testent ce passeport ou ce certificat sanitaire.

Si l'on rassemble les éléments communiqués par la presse, le certificat sanitaire voulu par Thierry Breton prendrait le pas sur le passeport vaccinal semble-t-il.

Les obstacles à l' instauration d'u passeport vaccinal ou même d'un certificat sanitaire demeurent nombreux. Il faut espérer qu'un consensus le moins préjudiciable pour les populations soit trouvé car il me paraît inévitable bien que les données scientifiques existantes fassent douter de son efficacité.

Dans un cas comme dans l'autre, ce sont bien nos libertés fondamentales qui continuent à être mises à mal.