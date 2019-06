Du point lumineux à la lumière... « Familles laïques » de Melun a encore tant à faire

L'association laïque de Melun, comme beaucoup d'associations locales créées il y a une trentaine d'année était au début 2010 une structure pas tout à fait en sommeil mais presque. :

quelques adhérents, une AG annuelle et peu d'activité....

Il manquait une équipe d'animation dynamique.

En 2012, sous l'impulsion de Jean Métreau, administrateur UDAF, intiateur du collectif info-dettes et nouvel adhérent de l'association, nous avons, avec quelques adhérents de « Familles laïques » de Vaux-le-Pénil redonné du souffle à cette association melunaise.

En juillet 2013, contacté par un jeune couple privé d'eau, les deux associations familiales laïques de Vaux et de Melun ont mené un bataille active pour défendre cette jeune famille qui attendait un bébé tout en vivant dans une situation d'indécence, liée à l'attitude du propriétaire....

Il faisait très chaud et le propriétaire, ne voulait rétablir l'eau ….

La campagne énergique menée conjointement par le CNAFAL et le DAL ont permis le relogement du couple .

Monsieur et Madame C ont décidé de s'engager dans l'action militante, Sylvie a pris la présidence de l'AFL.M ( Association Familiale laïque de Melun) et son mari a fondé avec notre aide le DAL 77.

En 2014, une liste DAL soutenue par le CDAFAL 77 ( Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques) a été présentée aux élections des locaires à l'OPH....Grâce au soutien de Jean Métreau et au punch du couple et de Natacha très connue à l'Almont, la liste a obtenu une élue et un local à Montaigu.

Dès 2015 une permanence hebdomadaire a vu le jour et l'association a commencé à se faire connaître....

En octobre 2015, l'association change de nom pour s'appeler : « Familles laïques »

L'association s'est structurée et la petite lumière, faible s'est élargie.

De nouveaux adhérents ont commencé à venir.

En décembre, Sylvie et Thomas C appellent les secours car quatre personnes en matraquent une cinquième …. cela se passe dans le sous sol de leur immeuble.

Suite à des menaces physiques graves de la part des auteurs de l'agression, Sylvie et Thomas quittent la région en février 2016 et je deviens président de Familles laïques de Melun.

En janvier 2018 l'association recrute comme salariée, Dominique ,qui, comme militante avait assuré des permanences lors du dernier trimestre de l'année 17.

L'association a aidé et accompagné en 2018 plus de 130 familles en difficultés et est intervenue régulièrement par voie de presse pour dénoncer des expulsions locatives particulièrement indignes.

L'association dispose d'une équipe d'administrateurs, de bénévoles actifs et est connue pour son action en faveur des familles en difficulté.

Du petit point lumineux, on est arrivé à une lumière un peu plus intense....

L'association est à un tournant dans son développement, elle dispose de 435 adhérents, d'une vingtaine de militants actifs, d'une audience réelle et surtout d'une utilité sociale reconnue....

Des familles ont retrouvé un toit, d'autres n'ont pas été expulsées....ce sont autant de petits succès, notre seule récompense, mais quelle récompense.

L'association va élargir son conseil d'administration lors de l'AG qu'elle tiendra le jeudi 13 juin, elle a besoin de trouver encore de nouveaux bénévoles notamment des femmes et des hommes vivant dans les quartiers populaires....C'est un plus quand des personnes aidées par l'association s'engagent à leur tour dans l'action de solidarité, c'est d'ailleurs grâce à ce type de dynamique que l'association a pris un nouveau départ en 2014.

Jean-François Chalot