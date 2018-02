Du pouvoir de tuer et de pardonner…

Réflexion à propos d’événements continuellement d’actualité !

La phrase : « Tu ne tueras point. », implique-t-elle automatiquement le refus du « pardon » ?

À titre personnel, je vous donne mon point de vue sur ce sujet.

Si dans le Livre des Juifs on a cet enseignement dans la Genèse, pour ma part, j’y vois une explication qui n’est pas contraignante comme un dogme, mais bien plutôt comme un repère d’un conseil suite à un vécu par les humains qui nous ont précédé et qui ont perçu ceci : Ce n’est pas tant le fait de tuer qui est dérangeant, car même de nos jours cela semble une véritable habitude entre humains (assassinat, meurtres en tous genres, guerres planétaires continuelles, famines provoquées sciemment, etc.) et entre les humains envers les autres espèces vivantes. On dénombre d’ailleurs par centaines de millions les tués quotidiennement dans les abattages d’animaux en toute légalité humaine pour remplir le ventre des beaufs !

Non le vrai sens est plus selon moi à rechercher dans le respect de la vie qui nous entoure.

Et si, par des faits qui peuvent parfois nous dépasser, il y a des vies qui sont enlevées dont nous serions responsables, alors il convient de mettre aussi en valeur le pardon car le vieux sage millénaire (Chinois !) nous enseigne que « l’erreur est humaine et la perfection inhumaine ! »

Mais tout autre est l’inconscience de ceux qui tuent et assassinent en toute bonne conscience pour leurs profits (Comme la boucherie animale ou humaine !) ou leurs plaisirs éphémères et comportement inconscients (assassinats ou accidents de la route avec ses véritables guerres civiles institutionnalisées (voir la note 1) et acceptées par les pouvoirs en place !) et qui voudraient qu’on leur pardonne ! Cela ne tient pas dans ce cas là !

De plus pour pardonner, encore faudrait-ils que le/la (les) fautifs(ves) demandent en conscience le pardon. Autrement cela n’a aucun sens. Et que les agressés acceptent la demande de pardon !

Par contre le/la (les) fautifs(ves) pardonné(e)s doivent se rappeler que l’on peut faire toutes les erreurs sur Terre, pourvu qu’on les assument ensuite. Là est la grandeur !

La grandeur ne réside pas dans l’absence d’erreur ! Mais dans la façon dont on assume ses erreurs. Là est l’enseignement de la lumière !

Autre point : Dans la recommandation ou suggestion de la phrase « Tu ne tueras pas », c’est aussi un conseil d’âme avertie qui connaît la douleur de l’amour disparu (d’un être cher ou autre espèce vivante comme un animal) et qui suggère aux autres humains d’éviter cela pour qu ’ils ne vivent pas ensuite dans le gouffre de cette douleur s’ils s’y trouvent un jour confrontés. C’est en fait un conseil d’amour pour éviter que son contemporain n’ait à connaître la même souffrance et les affres de l’enfer et de la douleur du désespoir !

Le reste n’est que dogme sans valeur qui nuit à l’esprit de l’humain. Voilà ce que je pense sur ces deux sujets « du pouvoir de tuer et du pardon ».

Sur la vengeance et le pardon :

Concernant la phrase à l’esprit vengeresque de l’« Œil pour œil et dent pour dent ! » je trouve trois étages moraux distincts qui décrivent l’élévation spirituelle :

1 - La position brutale, primaire et basique de la loi du talion : « Œil pour œil et dent pour dent ! »

2 - La position des légalistes de ceux qui pensent n’avoir rien à se reprocher : « Ne fais pas ce que tu n’aimerais que l’on te fasse ! » (Les légalistes sont les pires car ils sont d’une hypocrisie phénoménale. Ils sont souvent aisés et se comportent en seigneurs vis-à-vis des plus faibles dans la société, s’assurant de leur bon droit légal et légitime plein de suffisance.) (Tobit 4.15)

Et puis depuis deux mille ans des esprits éclairés (Lao Tzeu, Confucius, Le Christ,…) ont proposé un chemin révolutionnaire :

3 - « Fais aux autres ce que tu aimerais que l’on fasse pour toi. » « Et pardonne-leur leurs offenses, afin de montrer le chemin pour qu’ils avancent et s’élèvent en humanité ! » (Ésaïe 1:17,18 / Matthieu 7:12-14 & 22:39,40,…)

Voilà pourquoi ceux qui œuvrent et optent pour ce troisième point ne cautionnent pas la peine de mort, car ils optent pour « le respect de la vie et l’aide aux humains ! »

Oui, c’est bien un chemin révolutionnaire de pardonner à nos contemporains ! C’en est même tuant de devoir passer son temps à leurs pardonner…

Encore heureux que nous ne soyons que de passage sur cette planète car certains jours, on en est asphyxié de leur stupidité chronique…

Et puis de toute façon, sur ce chemin là, ce qui est rassurant, c’est de savoir que « Nous sommes d’essence divine ». C’est pourquoi… ••• “ Un jour la douceur d’âme gouvernera la fragilité du monde ! ” •••

Oui, comme l’enseignent les sages : “ Soyez doux avec le monde, car la douceur d’âme gouvernera le monde. ” N’ayez pas peur de partager vos richesses car tout ce qui n’est pas donné est perdu, et “ rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n’emportez rien de ce que vous avez reçu - uniquement ce que vous avez donné. ”

Ne craignez donc pas ceux qui ne pensent qu’à amasser ici bas et sachez contrer avec douceur et bienveillance tous ceux qui veulent mentalement vous aliéner pour leurs seuls profits immédiats. Ne vous laissez pas embarquer par tous ceux-là, que ce soient les partis, les pays ou pire encore, les multinationales, qui ne pensent qu’à leurs intérêts primaires et immédiats et ne se soucient pas du respect de la vie et de l’éveil de la conscience planétaire…

Restez solidaires des vivants en partage et ne craignez pas d’être des vivants…

Et rappelez-vous toujours ceci : “ Nous sommes lumières et nous retournerons à la lumière. ”

