Du rappeur Médine à « L’Aquarius », entre l’angélisme et le cynisme

Cette semaine deux tragédies, l’une jouée en novembre 2015 et l’autre se jouant en ce moment aux larges des côtés de l’Europe du sud, font l’objet de récupérations politiques honteuses de tous bords.

Il faut être clair. Dans le cas de ces 629 migrants, la France n’aurait pas dû détourner le regard et laisser (ainsi que l’ensemble des européens), une nouvelle fois, l’Italie seule sur la ligne de front. Que faire d’autre que de les accueillir ? Les noyer ? Ce sera alors sans moi. La réponse à l’immigration massive immédiate est dans un premier temps la fermeté en luttant contre les « passeurs » et dans un second temps l’accompagnement du développement économique de l’Afrique (énorme chalan de plus d’un milliard de clients !).