Du ruissellement à l’assèchement

Un petit billet d'humeur sur la catastrophe en cours

Il est, dans les hautes instances, décidé qu'aider les riches, c'est aider les pauvres.

L'ISF est réduit, un pacte diabolique réduit encore les charges, diminuant les entrées pour un État déjà déficient, les privatisations voient s'envoler les derniers restes de ce qui fut un État indépendant des puissances financières, tandis que la CSG est augmentée, notamment pour les retraités, qui ne sont sans doute pas assez consommateurs.

On retire l'argent aux pauvres, qui de toute façon ne consomment que des produits de première nécessité à basse valeur ajoutée, donc qui ne sont rien, auprès du gouvernement, et on donne des cadeaux aux super-riches, qui eux consomment des produits à haute valeur ajoutée, de luxe ou de très haute technologie.

Par les achats, les services, les demandes innombrables de personnels et de domestiques, l'argent des riches ruisselle comme par enchantement sur les pauvres qui sont tout heureux de cette humidité salvatrice.

C'est la théorie du ruissellement.

Mais cet argent, surnuméraire, économisé de l'ISF, de dispositifs comme le "Pacte", que va-t-il réellement devenir ?

Ne va-t-il pas plutôt s'investir dans la spéculation, dans des achats qui rapporteront encore plus ?

La spéculation boursière,

La spéculation immobilière,

L'achat de valeurs refuges,

Le jeu avec la dette des États,

La spéculation sur les matières premières.

Le résultat au bout du compte est là : augmentation des biens immobiliers qui voient leurs prix s'enfler suite à une spéculation qui touche certes les biens les plus prestigieux, mais qui influence durablement le marché à la hausse, de même pour les matières premières.

Par ailleurs, la chute de l'ISF ainsi que la privatisation, privant l'État d'entrées directes (notamment avec le scandale de la privatisation de la Française des jeux qui permettra à des investisseurs privés d'exploiter les addictions), finissent par augmenter une nouvelle fois les dettes, menant à terme à la ruine des États, justifiant la diminution de toutes les aides sociales et un nouvel appauvrissement de la population.

L'appauvrissement général, hors une petite frange ultra-privilégiée, est alors multiple :

La diminution des moyens de l'État, par une collecte des impôts diminuée a pour conséquence la chute des aides sociales, la diminution de la consommation de biens, et provoque la croissance du chômage des patries les plus fragiles de la population (la chute de la consommation touche déjà les grandes surfaces

Les privatisations créent une désorganisation des services, une concurrence, qui loin de faire baisser les prix, introduit une lutte entre entreprises qui augmente les coûts à la fois par ceux du capitale à rémunérer et de la publicité à générer.

La réduction de l'ISF réduit par induction la baisse des dons désormais inutiles par les exonérations

L'argent consacré aux impôts est libéré dans la spéculation, ce qui a notamment pour conséquence la hausse de l'immobilier et de produits porteurs de spéculation.

Les cadeaux aux super-riches, au lieu de ruisseler, assèchent l'économie qui se rapproche progressivement de celle des pays du tiers monde des années soixante-dix. Une part infime de super-riches qui s'enrichissent et le reste de la population et du pays qui s'appauvrit avec des infrastructures progressivement abandonnées par manque de moyens.

C'est cet assèchement qui va être désormais notre quotidien.