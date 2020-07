Du socialisme à « l’économie de bazar » : Les faux rêves de la société algérienne

@vraidrapo

J ai quitte la France ( ou j ai vécu les 27 premiers annees de ma vie )pour rentrer en Algérie en 79 ...et même ayant toujours fait partie du « populo »( aussi bien ici que là-bas) et n étant retourne que pour de brève visites familiales ( moins de 15jours) en France ;la dernière en 91 ;je peux vous affirmer que je n ai jamais regretté mon choix ; et surtout aaujourdhui. Rien ne vous oblige à me croire,mais si l’occasion vous était donnée de revenir ici vous ne reconnaîtrez pas l Algerie que vous avez laissée en 78.Et pas dans le sens que suggéré cet article ou que diffusent la plupart des médias de l exagone . Votre dernière phrase est pleine de bon sens.