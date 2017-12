Du sud ou du nord, les Coréens ont bon dos

Les tabloïds de la presse anglophone ne sont pas les seuls médias à donner dans le pathos pour assurer leur diffusion et inoculer le nectar anesthésiant de la bienpensance : régulièrement, des journaux réputés « sérieux » instrumentalisent la sensiblerie de leur lectorat en leur donnant en pâture des articles qui dénoncent les travers d’autres cultures pour mieux oublier les-nôtres.

Cette semaine, le marronnier concernait la fâcheuse habitude alimentaire des peuples sinisés consommateurs de protéines d’origine canine. Quels sauvages !

Plusieurs journaux outre-Manche et outre-Atlantique rapportent que « des militants ont sauvé plus de 170 chiens élevés pour la viande dans des conditions « horribles » dans une ferme en Corée du Sud. »

La Humane Society International (HSI) avait lancé une opération internationale pour transférer les animaux du site de Namyangju, près de Séoul, vers le Royaume-Uni et en Amérique du Nord, deux contrées bien connues pour leur respect sans faille envers la gente animale.

50 chiens ont été transportés par avion à l'aéroport Pearson de Toronto, au Canada pour être affectés à des refuges au Québec.

Treize chiens seront exportés à Shelters au Royaume-Uni l'année prochaine après avoir subi une quarantaine obligatoire dont les sources ne précisent pas l’implantation.

La directrice exécutive de HSI Canada, Mme Rebecca Aldworth, a déclaré : « Cette horrible ferme de production de viande de chien est l'une des pires que j'ai jamais vues et je suis ravie que nous la fermions pour de bon. Plus de 170 chiens et chiots ont été confinés de manière intensive dans des cages en fil de fer stériles et crasseuses, positionnées sur des mois de déchets accumulés. Les chiens n'avaient aucune protection contre les températures glaciales. Beaucoup avaient des plaies ouvertes sur leur corps et étaient gravement émaciés parce qu'ils recevaient peu de nourriture ou d'eau. "

La ferme de production de viande de chien de Namyangju est l'une des quelque 17 000 fermes canines en Corée du Sud qui produisent plus de 2,5 millions de chiens par an pour la consommation humaine. Plus de 30 millions de chiens sont abattus à travers l'Asie chaque année à des fins alimentaires.

Cette propension à s’émouvoir sur les pratiques des autres amène plusieurs réflexions :

En quoi la consommation de la viande de chien est-elle plus condamnable que celle de la vache, du porc ou du mouton ?

Les conditions d’élevage confiné des poules et la production de lait dans les fermes industrielles sont-elles « meilleures » que celles des chiens coréens ?

Le rapatriement des chiens coréens en Grande-Bretagne et au Canada va-t-elle apporter une solution ou seulement donner bonne conscience aux naïfs ?

Pourquoi ne pas mettre en œuvre des moyens logistiques aussi importants pour soulager la misère humaine ?

Dénoncer les intentions belliqueuses de la Corée du Nord et le fait qu’elle détienne l’arme nucléaire ne procède-t-il pas de la même manipulation qui consiste à se donner une virginité en accusant les autres de crimes alors qu'ils ne font que nous imiter ?

Poser ces questions, c’est y répondre.