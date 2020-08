Du tirage au sort et de la démocratie

J'ai retrouvé mon analyse des raisons qui m'opposent à Étienne Chouard (que j'aime bien comme lanceur d'alerte courageux et pertinent) sur le point précis du tirage au sort à la place d'élections :

http://babalouest.eklablog.com/le-tirage-au-sort-est-il-la-panacee-ou-une-fausse-bonne-idee-voire-une-a155670822

Bien entendu ce choix entre l'élection et le tirage au sort est largement dépassé pour moi par la gestion de la France et de sa nation, par la nécessité de faire primer à chaque fois que c'est possible le vote direct après concertation, sur les Grands Sujets. Si la télévision était à nouveau au service du Peuple, comme il y a 60 ans, et malgré les très exagérées (exagérées par les "socialistes" de l'époque) mainmises du Pouvoir sur l'information, on pourrait très facilement mettre en place des émissions passionnantes et instructives, permettant de juger sur pièces les avantages et inconvénients de tel ou tel projet. Il suffirait de virer les propriétaires actuels de ces chaînes, avec ou SANS indemnité (de toute façon, les plus utiles pour eux travaillent à perte).

Il y a plus de 50 ans, j'étais encarté dans un parti de jeunes gaullistes, et dans la délégation où j'étais la question sociale était trèèès prédominante (ce n'était pas le cas partout). C'est pourquoi aujourd'hui je ne rougis pas de ce choix, bien au contraire. On se réfèrera aux félicitations de De Gaulle lui-même à Frédéric Loichot. Bien entendu, depuis mes convictions se sont affinées (en 50 ans, c'est normal), mais la ligne directrice n'a pas changé. Je n'ai jamais été de droite, tel qu'on le définit généralement, ni "de gauche" tant c'est caricatural. Je suis seulement devenu un peu plus révolutionnaire.

.Un vieil ami très cher (il aurait pu être mon grand-père) de cette époque-là, avait coutume de rappeler son slogan, datant sans doute de la création du CNR, "Nous sommes le gaullisme révolutionnaire !". Il avait bien des années auparavant écrit un tract, pour bon à tirer, et me l'a montré. Sur la page déjà jaunie, figuraient en bas ces quelques lettres : VU, CdG. Il en était très fier.

Un de mes amis de cette époque-là devint plus tard député. Je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, mais je crains qu'il ait perdu un peu de cette flamme qui nous animait. De toute façon, maintenant nous ne pouvons plus que donner des conseils aux plus jeunes (je ne parle bien entendu pas des personnes (!) qui forment encore de justesse la majorité absolue du Parlement Croupion actuel, qui ne pensent qu'à LEUR carrière-"propre*")

.

*propre comme l'arrière-train d'un singe qui s'est assis sur un régime de bananes pourries, et encore je suis poli