Dupes d’hier et d’aujourd’hui

Soyons courageux et osons par la même occasion nous regarder dans le miroir tendu par l’extraordinaire système de manipulation dans laquelle chacun d’entre nous, ici comme ailleurs, est tombé vertigineusement. Je sais, les trolls et autres donneurs de leçon à la vue courte et au front bas s’en viendront sans doute déposer la suite de leur petit caca hebdomadaire pour peu que ce que je soumets dans cet article dérange un tant soit peu leur certitude d'être dans la vérité. Il est vrai que la certitude masque chez tout un chacun la légitime inquiétude d’avoir à reconnaître que l’on s’est fait – et que l’on continue à se faire – balader en grand format. Voyons pourquoi et comment…

J’affirme ici que l’invention même des « forums » de discussion (AV ou n’importe quel autre site démocratique…) a été le premier piège mortel qui nous a été tendu. À la façon dont on tend une gamelle de nourriture appétissante à un animal et dans laquelle on a intégré un produit "thérapeutique » choisi. Dans notre gamelle "forum et commentaires", ce qui a été intégré est la thérapie d'auto neutralisation par zizanie mutuelle.

Sans détour, j’attire l’attention de ceux qui me liront, sur l’efficacité indiscutable de la guéguerre qui produit une interminable et mutuelle destruction par l'exploitation de la réactivité anonyme, cet instinct de brute planqué derrière son écran. Une guerre interminable, selon la doctrine des experts en manipulations globales actuellement au boulot sur tous les fronts de la propagande sans limite qui épuise l’individu balloté de version officielle en version "conspi" que nous nous balançons à la cafetière avec la hargne des ados sous tutelle parentale de fer.

Nous tous, ici comme ailleurs sur le net, littéralement expulsés de la vie naturelle au nom d’une des plus spectaculaires arnaques sanitaires jamais organisées au monde dans une telle dimension, n’avons pas hésité à nous empailler au comptoir des bobards de la nouvelle sociabilité bidon, distanciée et stérilisée par les faiseurs de « bons comportements ».

Les plus sérieux proposent volontiers des articles bien ficelés, ils empruntent leurs arguments qu’ils retissent à leur façon en les piochant ça et là sur le net, mais en oubliant souvent que nous trions nos « sources » qu’en fonction de notre propension à renforcer nos propres certitudes élaborées selon un parcours de vie singulier. Attitude somme toute bien humaine, mais ce n’est pas cela le problème…

Le problème c’est le mode de traitement infligé au cheptel humain. Internet est un puits sans fond, on y trouve à peu près tout sauf notre propre pensée. Internet est devenu en quelques années l’unique « lieu » d’informations récupérées en quelques "clics" sur les sites d’informations efficacement contrôlées à coup de censure et de neutralisation de tout ce qui ne va pas dans le bon sens du Grand Narratif cher à Mister Schwab et ses potes. Et quand je parle de bon sens, je ne parle précisément pas de celui que nous avions effectivement avant l'ère technico-moderne mais de celui « retravaillé » stratégiquement par les pratiquants d’ingénierie sociale.

Oui, mes amis, le bon sens paysan nous a déserté au profit d’un réflexe inconscient construit d’une façon univoque grâce aux « sources » trouvées exclusivement sur le net, aux vidéos à 90 % gérées par youtube ou odysee et quelques autres se présentant comme plus fiables parce que consultables sous condition d’abonnement en €. Dans ce monde totalement virtuel, les « crowfunding » et autres formules « Tipeee » explosent. Les uns financieront les autres dans cette guerre sans fin basée sur le blabla conflictuel, brouhaha infini d’où jamais ne sort aucune vérité mais des opinions inutiles sur le terrain de la Vie. Nous nous agitons dans une chicanerie sans fin… parfaitement voulue par ce qu’on appelle le Système.

D’aucuns ici viendront contredire ce constat pourtant évident pour n’importe quel esprit en recule. Mais cela aussi fait partie du jeu en quelque sorte. Le Système à précisément besoin d’un certain nombre de faux lucides parmi la plèbe râleuse pour se maintenir. Nous agissons sur les forums exactement comme le veulent les « ingénieurs sociaux ». Le principe de l’horizontalité est entretenue à dessein comme dans les hangars de la malbouffe mondiale qu’on appelle les hypermarchés. On parle de linéaires de produits qui apparaissent différents alors que le produit est quasiment le même dans tous les paquets. C'est comme pour les "présidentielles" : le choix dans le non choix. Les forums du net (dont AV… désolée) s'auto organisent à l'aune de l'état d'esprit du commun qui le fait exister... ils sont donc le miroir de ce que nous sommes véritablement. Les sites et forums semblent être différents mais en réalité ils disent le même et cela « grâce » à la standardisation de la pensée obtenue par la censure new look fabriquée à partir des nouvelles normes comportementales : tolérance, horizontalité, distanciation, codes de conduite, terminologie détournée... bref, un comportement méthodiquement préfabriqué et accentué par la récente fausse crise sanitaire qui, je l’espère, apparaît aujourd’hui pour tous comme l’évidence d’une gigantesque psyop (manipulation de masse, une ingénierie sociale patente) infligée à tout l'occident via le génial réseau interconnecté qui nous a tous éjectés de ce qu'on pourrait appeler la vraie vie, le terrain, le réel comme disent les psys, au profit d'un monde repeint aux couleurs du "wokisme global". L'enfer n'est plus sur terre mais dans le métavers cher à des pervers qui, eux, vivent à "l'ancienne" !

Il semble que la majorité des individus dans le monde (on dira au moins 80 %) n’a toujours pas réalisé et encore moins accepté qu’elle a été manipulée et pire… reconditionnée par la guerre bien réelle qui nous a été livrée depuis en réalité pas mal d’années (depuis 45 pour la France) et qui s’est intensifiée depuis mars 2020. Peu de gens savent que les cabinets de conseils en ingénierie sociale, en créations de nudges (https://www.groupe-ogic.fr/nudge/), en stratégies militaires, en modes d’influence « cool », en programmes d’éducation « citoyenne » sont les armes préférées de la Nouvelle Gouvernance Mondiale et qu'elle est à la manœuvre sans relâche. On nous laissera souffler un peu jusqu'à la rentrée, sur les bons conseils des mafieux de Mackinsey, puis on nous reterrorisera au nom du danger imminent d'une vitrification totale par Poutine. La peur se vend bien et les forums redoubleront, comme prévu, de fractures, de scissions, de haine primaire et de rejet de cet Autre que le système s'ingénie, stricto sensu, à présenter comme l'Ennemi à abattre. Les forums et autres "espaces commentaires" sont le carburant de cette guerre de tous contre tous.

La conspiration n’est pas complot. La confusion entre ces deux termes n’est pas fortuite, elle est voulue. Le complotisme permet de discréditer très facilement l’opposant, la conspiration relève d’une convergence d’intérêts spécifiques commandés non pas à partir d’un supposé groupe occulte mais opérant d'elle-même tout simplement à partir d'intérêts spécifiques (souvent privés) qui sont in fine la garantie de la pérennisation du système d’exploitation intégrale des masses par une minorité . En clair, la conspiration est consubstantielle à l'esprit humain. Le complotiste est une surinterprétation caricaturale et déviante de la première.

La minorité sus mentionnée est connue de tous et en même temps… indéfinissable . C’est sa marque, sa caractéristique et sa force. Comme les effets mortifères des rayons X, on ne la voit jamais, on peut donc s’épargner de la chercher par confort. On n'en voit en réalité que les zélateurs et petits soldats de terrain. Ils sont « experts », philosophes de salon, journalistes en studio, économistes sur simulations virtuelles, sociologues de statistiques, médecins de plateau, chercheurs à conflits d’intérêt et enseignants doxatiques. Les prescripteurs originaux sont quasi invisibles, le malin n’aime pas la lumière, il la fuit depuis toujours et c’est précisément sa force que de faire croire qu’il n’existe pas. Bien joué, mec !

L’ingénierie sociale et autres neurosciences (cognitivisme, comportementalisme) ne datent pas d’hier. Dès les années 50, le pays de miss Liberty avait pigé que le reconditionnement régulier de l’homo sapiens largement émotionnel allait être son arme de guerre perpétuelle. La « guerre sans l’aimer » affirmait un faux philosophe français véritable plaie à l’intelligence du bon sens commun. Ceux qui décident et dictent les guerres ne les font jamais. Les enfants de la masse feront le boulot et on leur filera une médaille avant l’oubli sur dalle gravée… bientôt détruite par les ignares du dernier reconditionnement de l’homo consumeris sans limite et du wokisme imbécile.

Jusqu’à en crever, vous consommerez et c’est au nom de ce « droit à consommer » maquillé en « moi, ma vie, mon œuvre, mes… droits à jouir » qu’une large majorité de gens dans le monde a accepté sans résistance d’être les cobayes de la plus gigantesque expérimentation médicale et… sociale jamais infligée aux peuples. Au nom du « droit à continuer à aller travailler », piégés par les infinies obligations pécuniaires engendrées par la modernitude, apeurés par des mois de propagande habilement « storytellées » (le fameux narratif), habilement conditionnés à se méfier de leur voisin, ils furent et sont toujours nombreux à s’accrocher comme des patelles intoxiquées à leur roc de croyances injectées dans la couche reptilienne de leur cerveau pendant des décennies de religion du monde libre. Ceux-là veulent continuer à aller au restau, au ciné, au musée, à prendre trains et avions... comme avant. ceux-là acceptent le futur enfer de l'aliénation numérique intégrale uniquement pour proroger leur "vie d'avant" qu'ils considérent par ailleurs comme "normale". Double salto arrière réussi pour les fabricants de comportement d'auto destruction consentie... on ne rêve pas, on cauchemarde et on alimente notre propre cauchemar.

Chacun ici croit sincèrement être dans le vrai, du moins de s’en approcher. Si la Vérité existe bien, l’on sait tous cependant que nous y aurons jamais accès et que nous ne pouvons que nous contenter de nous approcher de la nôtre et en réalité dans le seul but de maintenir en soi une certaine cohérence structurelle. Les expériences du bien réel programme MK ultra américain des années 50 n’a jamais été abandonné, il a été réadapté, repensé en fonction du mode de vie exclusivement fabriqué selon l’american way of life. Ce « mode de vie » est en lui-même une énorme bouffonnerie et il fut le début en France de la destruction du pays tout entier par un virus interne qu’on appelle le libertarisme, le « fun », la jouissance consumériste et les diverses nouvelles normes sociétales censées ouvrir vers la liberté sans bord en tout domaine. On a vu les effets avec les pédophiles et autres adeptes du jouir sans entrave. Une tuerie intégrale de l'intelligence et du bon sens.

Est-ce à dire qu’il faudrait cesser de commenter en ligne ? Pas forcément. Mais si nous cessions d’être dupes de nous-mêmes, si nous admettions une bonne fois pour toute que la division sert exactement ceux qui nous ont déclaré la guerre, le comptoir des blablas-en-ligne pourrait à minima produire le fameux effet « nombre » que redoute toutes les tyrannies. Comprenez bien… on peut apprécier un Zemmour en sachant qu’il demeure un agent du tout change pour que rien ne change ; on peut envisager de réélire un Macron en sachant qu’il aime l’Europe mais pas la France ; on peut vouloir relancer un Mélenchon en ne perdant pas de vue que l’homme est cramé en politique mais qu’il entretient sa future retraite ; on peut espérer voir un Asselineau sincèrement défenseur d’une souveraineté en sachant qu’il mettra 20 ans à monter son projet comme un Nigel Farrage ; on peut même croire qu’une Pécresse puisse prendre la suite de la macronie en sachant qu’elle se contrefout de savoir si nous pourrons payer nos factures ; enfin nous pouvons croire que l’UE est notre unique solution de résistance face à l'empire du traçage du cheptel humain reboosté à coup d'ARNm en sachant très bien que la nomenclature du bouzin est précisément là et structuré pour imposer, étape après étape, terreur après terreur, la surveillance intégrale du troupeau et le pouvoir absolu de neutraliser voire de faire crever ceux qui résistent. On les isolera pour mieux se faire...

C’est la duperie envers soi-même qui permet à toutes les tyrannies, à toutes les dictatures et pire à tous leurs défenseurs d’obtenir notre soumission intégrale . Continuer à s’empailler, à s’insulter, à se jeter des anathèmes préfabriqués à dessein à la figure est exactement ce que vise le nouvel ordre mondial. Il ne fera pas la police, elle sera assuré par le voisin « bien intentionné » et peureux. Il n’enverra plus sa milice, il fera de chaque pecus un petit capo bien équipé d’applications propices à la délation au nom – sans rire – de la santé de tous et mieux, de la nouvelle citoyenneté. Il ne nous demandera plus d'aller voter il évaluera nos tendances intimes et le fera pour nous via des algorithmes sélectionneurs. Il nous épargnera d'aller bosser en nous scotchant à notre chaîne ouvrière à domicile. Il nous évitera tout danger car tout nous sera livré. Il nous épargnera toutes les maladies puisqu'il envisage de nous augmenter, nous tous qu'il considère comme engeance perfectible mais menaçante pour sa propre auto proclamation de Système Global Intégral et Intégré. Le système aura complétement gagné si on le laisse nous isoler par le retournement envers nous-même de notre propre hargne, de nos colères impuissantes, de nos petites et grandes trahisons, en un mot de notre propre duperie auto acceptée.

Avec une telle perspective que nous voyons tous se pointer, quoi de plus apaisant en effet que de venir quotidiennement sur un forum familier pour y lire le reflet de nos propres croyances rassurantes ou pour y déposer notre petit crachat du jour envers l’anonyme qui, insulté, ne viendra à coup sûr pas nous casser la gueule à la récré ? Sommes-nous devenus aussi crétins que l’affirment les faiseurs du nouveau monde en gestation ? Si on continue avec nos vieux réflexes, alors oui, nous sommes tous des crétins qui jouons parfaitement la partition invisible que l’ordre nouveau insuffle quotidiennement dans les synapses de nos cerveaux devenus le support même de tous les marchés. Nous sommes en passe de devenir LE PRODUIT idéal exploitable, manipulable, influençable. Chacun d'entre nous qui continue à alimenter cette guerre de tous contre tous, via les forums et autres espaces "libres" de la haine quotidienne fait avancer la Bête Globale E.monde.

Dès lors que l’on a compris (et vérifié !) que chaque instance, institution, organisme spécialisé, chaque Conseil général fut-il scientifique ou administratif, chaque gouvernement « moderne », chaque élection réorganisée, chaque JT télé ou sur internet a été créé par le Système même, il ne nous reste plus que la seule arme qui soit vraiment efficace pour demeurer Humain : la cohérence du nombre . Si nous continuons à nous épuiser en combat de coq en ligne, combats qui n’ ont strictement aucun effet correctif , pas même une ridule, sur le mécanisme profond de ce qui nous aliène et à terme nous tue, nous demeurerons effectivement tous des crétins et le Système se déploiera irréversiblement avec notre propre assistance.

L’éveil n’est pas réservé à une poignée de pseudo méditants visant un hypothétique satori, il est la clef universelle qui de tout temps a permis aux divisés de se coaguler pour combattre les malins qui, en petit nombre, partout sèment la zizanie, fabriquent des faux, entretiennent les peurs, utilisent les faibles pour faire leur sale boulot, brise, détruisent, écrasent, terrorisent, manipulent, menacent sans se salir les mains et partageant entre eux la même obsession : la toute-puissance, l’hubris des paranoïaques pour qui le monde est une monolithique menace parce que leur monde intérieur à eux est un noyau dur de peurs immémorables.

La modernité était une atteinte profonde à l’intelligence humaine, la post modernité et son délire global sont une conspiration permanente contre l’humain.

Commentez, jetez, conchiez ou passez votre chemin, mais en tout cas, nous aurons été prévenus. Sois nous continuons à nous considérer comme impuissants devant tant de haine et nous périrons, soit nous apprenons à considérer toute personne qui pense différemment comme un allié stratégique. Le nombre, vous dis-je... le nombre, c'est leur terreur et c'est notre véritable force.

Bonne fin de semaine à tous...