Dupond-Moretti et Le Graët : La chute de deux hommes enivrés par le pouvoir

Éric Dupond-Moretti, mis en examen en 2021 pour prise illégale d’intérêts et moralement condamné par l'assemblée nationale pour avoir fait deux bras d'honneur au Ministre Olivier Marleix, ou Noël Le Graët, accusé de harcèlement moral et sexuel, qui a tenu des propos qui ont fait polémique au sujet de Zinédine Zidane qui l'ont conduit à une démission, ont ceci en commun qu'ils se sont brûlés les ailes comme Icare, enivrés par l'exercice du pouvoir. On peut ainsi se demander si le destin de ces Hommes n'était pas d'être inexorablement rattrapés et condamnés par leur nature.

A travers les faits récents concernant ces deux hommes, on peut en effet se demander s'il n'était pas écrit qu'ils soient inexorablement rattrapés et condamnés par leur nature. Car avant ces scandales qui ont fait la une de l'actualité, nous savons qu'ils ont connu de nombreux petits dérapages sans conséquences jusqu'alors.

Ce qu'il y a de remarquable dans la vie de ces hommes est qu'ils sont aujourd'hui condamnés par leurs travers, au moment où ils atteignent un tel niveau de notoriété qu'ils sont gagnés par un hubris qui leur a fait perdre le contact avec la réalité. Leur toute-puissance, qui jusqu'alors ne s'était heurtée à aucune limite sérieuse, leur a en effet laissé croire qu'ils peuvaient pousser le bouchon encore et toujours plus loin. L'un a affiché le plus grand mépris pour le footballeur Zinédine Zidane, et l'autre a affiché la sienne pour le Ministre Olivier Marleix, vexé qu'il ait pu le mettre en cause.

Tout comme l'excès de narcissisme ayant conduit Narcisse à sa perte (il s'est noyé dans son reflet ou dans sa bêtise pourrait-on dire), il pendait au nez de ces deux-là cette même destinée tragique : se noyer dans leur vanité.

Les punitions que la vie nous inflige régulièrement (amende pour excès de vitesse, avertissement d'un employeur pour un comportement inapproprié...) permettent à chacun d'éviter les sorties de route menant à l'accident grave. Ces sont des warnings qui nous tiennent en alerte si l'on peut dire. Mais lorsque vous vous appelez Éric Dupond-Moretti ou Noël Le Graët, et que vous avez longtemps joui du pouvoir de faire trembler les uns et l'autres à la simple évocation de votre nom, alors vous pouvez perdre la notion du respect pour autrui (mépris), et ne plus être en mesure de vous censurer comme vous l'auriez fait si toute cette notoriété ne vous était pas montée à la tête.

Lorsqu'âgés d'un vingtaine d'années ces hommes étaient stagiaires, puis débutaient leur carrière, s'autorisaient-ils une telle arrogance ? Non, les manières hautaines, blessantes, la morgue, la fatuité, sont des attitudes qui s'installent avec le temps et l'assurance d'être devenus intouchables, chez des personnalités déjà particulières. Les digues sautent alors une à une au fil des années jusqu'à l'erreur fatale.

Nous pouvons d'ailleurs calquer ces deux histoires sur celles de grands patrons ou autres stars, qui chutent de très haut lorsque leur réussite atteint son zénith, en faisant le geste qui va trop loin ou en disant le mot qui va trop loin.

Avec Narcisse, Icare est un autre personnage de la mythologie Grecque qui sonne comme un avertissement dont ces fils qui se sont pris pour des Dieux, n'ont pas été mesure de prendre en compte :

Avant de s'enfuir en s'envolant, Dédale mit en garde son fils Icare, en lui disant de ne pas trop s'approcher de la mer par crainte d'y sombrer, et de ne pas voler trop près du soleil pour éviter que la cire de ses ailes fonde.

Mais une fois en haut, Icare, enivré par cette liberté et l'altitude, n'écouta pas son père Dédale et s'approcha trop près du soleil dont la chaleur fit fondre la cire et lui brûla les ailes... Il tomba dans la mer et mourut noyé.

On ne peut douter que ces deux hommes politiques aient bel et bien été avertis qu'ils se brûleraient les ailes tel ce fut le cas d'Icare, mais comme ce dernier, ils n'ont pas pas su écouter leur père. Et le pire aujourd'hui, est qu'ils se pensent victimes d'une injustice alors qu'ils sont tant coupables de ne jamais avoir écouté la voix de la raison.

