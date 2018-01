Dynamique lourde du capitalisme, analyses du PIB et de la croissance

« Le 21 e siècle vit et vivra la plus grande lutte de classes de toute l’histoire de l’humanité, entre la superclasse actuelle vivant du salariat(actionnaires des grandes entreprises, salariés, travailleurs indépendants, petits et moyens patrons) et la superclasse formée par ceux et celles qui en sont exclus(chomeurs, semi-chomeurs), et se terminera par la victoire de la superclasse des chômeurs, par le création d’un nouveau ordre politique et économique mondial. »

Mettre dans la même classe les rentiers et les travailleurs et dans une autre les chômeurs est clairement une aberration : les travailleurs peuvent devenir chômeurs et les chômeurs redevenir travailleurs mais ni travailleurs, ni chômeurs ne peuvent devenir rentiers !

L’histoire du capitalisme démontre bien cette réalité encore plus vraie peut-être aujourd’hui que disons durant les années soixante du XXe siècle.