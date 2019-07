Dynamitage de maisons palestiniennes à Jérusalem : les soldats israéliens rient aux éclats, l’AP suspend toute collaboration avec l’occupant

https://cdnv.rt.com/files/2019.07/5d36e745dda4c89f618b4571.mp4?_=1

La police et les militaires israéliens ont été filmés en train de rire et de manifester leur joie alors qu’ils faisaient exploser des maisons palestiniennes dans le quartier de Wadi Hummus, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, lundi 22 juillet.

La séquence montre trois hommes qui regardent une zone où Israël a commencé la démolition de 13 bâtiments, après qu’une Haute Cour se soit prononcée contre une procédure d’appel contre la démolition de ces maisons ordonnée par le ministère de la Défense, affirmant que les bâtiments étaient trop proches de la barrière de séparation construite par Israël à l’intérieur et le long de la Cisjordanie dans les années 2000.

צור באהר, היום. pic.twitter.com/KYENTPAOaX — Or Heller אור הלר (@OrHeller) July 22, 2019

Un homme portant une cagoule tient les commandes et déclenche les explosions à l’intérieur du bâtiment situé en contrebas. Une fois que les explosions commencent, les hommes rient et célèbrent l’événement, tandis que d’autres personnes peuvent être entendues applaudir et siffler.

Les habitations sont situées à la périphérie de Sur Baher à Wadi Hummous, dans la zone A de la Cisjordanie, ce qui signifie qu’elle est sous l’administration de l’Autorité palestinienne. La barrière de séparation a laissé Wadi Hummous du côté israélien de la structure, même si elle fait toujours partie de la Cisjordanie. Les maisons qui ont été démolies avaient des permis de construire délivrés par l’Autorité Palestinienne.

Leur destruction a été condamnée comme une « grave agression » par le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, qui a déclaré qu’une plainte serait déposée devant la Cour pénale internationale. « Il s’agit d’une continuation du déplacement forcé des habitants de Jérusalem de leurs maisons et de leurs terres – un crime de guerre et un crime contre l’humanité », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, des responsables de l’ONU ont appelé Israël à mettre fin à ses plans de démolition, et l’UE a déclaré que cette politique « minait la viabilité de la solution des deux États et la perspective d’une paix durable ».

Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé que tous les accords en vigueur avec l’État d’Israël seraient suspendus pour une durée indéterminée, suite à la destruction de maisons en Cisjordanie occupée.

Le Président Abbas a annoncé la décision jeudi après-midi, précisant qu’elle entrerait en vigueur dès vendredi. Cette décision fait suite à la démolition de maisons par le gouvernement israélien à Wadi Hummus, une communauté palestinienne du sud-est de Jérusalem.

« Nous ne cèderons pas à la dictature et rejetons toutes les tentatives d’imposer des faits accomplis, en particulier à Jérusalem-Est », a déclaré Abbas à l’issue d’une réunion avec les hauts responsables palestiniens à Ramallah, selon l’agence de presse WAFA.

« La Palestine et Jérusalem-Est peuvent ne pas faire l’objet de négociations. »

« Les mains des Palestiniens sont toujours tendues vers une paix juste et globale […], mais cela ne signifie pas que nous sommes prêts à capituler et à coexister avec l’occupation », a-t-il ajouté.

Tel-Aviv a récemment annoncé son intention de déblayer le terrain pour installer de nouvelles colonies de peuplement à Jérusalem-Est, sous occupation israélienne. Cette décision a été condamnée par l’Union européenne comme « un obstacle à la paix », qui « continue de compromettre la possibilité d’une solution viable entre deux États ».

En outre, lors de sa dernière candidature au poste de Premier ministre, Benjamin Netanyahu s’est engagé à « étendre la souveraineté » d’Israël sur les colonies existantes en Cisjordanie, en d’autres termes à les annexer. Cette promesse se trouverait entérinée par le plan de paix de Washington, surnommé « Accord du siècle » dans les médias, même si son contenu n’a pas encore été révélé. Selon certaines informations, cet accord proposerait de placer officiellement sous contrôle juridique israélien les colonies de peuplement, une condition que les Palestiniens ont vivement rejetée.

