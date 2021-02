Dystopie Covid

Mes chers compatriotes, Je m’adresse à vous en cette période très difficile. Cela fait plus de trois ans que nous nous battons contre ce virus avec persévérance, rigueur, et confiance. Nous avons consenti des efforts incroyables en acceptant de rester confinés à de nombreuses reprises, en diminuant sensiblement toutes nos interactions sociales ou encore en voyant notre activité professionnelle décroître et dans les cas les plus difficiles disparaître. Certains d’entre nous ont même dû accepter de ne pas voir leurs proches et leurs familles pendant de nombreux mois.

Les sacrifices consentis ont été considérables et je pense avec beaucoup de tristesse à tous ceux qui été emportés par la maladie et à leurs proches qui les pleurent, ou encore à tous nos compatriotes qui ont été meurtris dans leur chair. Sans nos actions vigilantes, sans l’appui de vous tous, sans le dévouement tout particulier des personnels de santé et de l’ensemble de ceux qui ont continué à permettre à notre pays de fonctionner, le bilan, terrible, de l’épidémie aurait été encore plus lourd et je veux vous remercier du fond du cœur. Vous, nous, avons montré un esprit de solidarité remarquable et parfois même héroïque. Merci, merci encore.

Mais, hélas, comme vous le savez, la situation sanitaire depuis deux mois n’est pas bonne. Malgré le confinement strict qui est en vigueur, les contaminations ne diminuent pas et notre système de santé ne peut plus faire face à l’afflux des patients. Les mutations fréquentes ont rendu la vaccination beaucoup moins efficace que nous l’avions prévu et nous n’avons pas la possibilité de vacciner 100% de la population tous les six mois comme il le faudrait. Notre stratégie d’atténuation de l’épidémie a échoué, il faut l’admettre, et c’est avec humilité et peine que je le reconnais. La situation est donc critique et se détériore même, sans aucune piste d’amélioration.

Aussi, après consultation du Parlement, du Conseil Constitutionnel et du gouvernement j’ai décidé de mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution qui confère des pouvoirs étendus au Président de la République. Cette mesure entrera en vigueur à compter de ce soir 22 heures. Dans ce cadre ma première décision sera de faire appel à la Chine. Le Vice Ministre de la santé chinois Va Xio Min, sera nommé Représentant Général de la Chine en France dès demain. Il arrivera sur notre territoire dans quelques jours et sera chargé de mettre en œuvre une stratégie d’éradication du virus comme l’a fait la Chine depuis deux ans avec le succès que nous connaissons. Il aura sous son autorité l'ensemble des administrations de Santé et définira, en concertation avec le Président de la République, la politique de lutte contre l’épidémie. En outre la Chine nous apportera tout l’appui logistique, sanitaire et scientifique nécessaire, ce qui nous permettra d’atteindre cet objectif d’éradication de l’épidémie dit aussi politique du « No Vir ». Je tiens ici à remercier chaleureusement les autorités chinoises pour cette collaboration et plus particulièrement le président XI. Un nouveau chapitre de notre combat titanesque contre le virus s’ouvre donc aujourd’hui. Nous espérons qu’il sera victorieux et notre ambition est de réussir en 4 mois à totalement éliminer le virus. C’est un objectif qui peut vous paraître irréaliste après tous ces longs mois d’échec mais c’est ce qui a été réussi dans plusieurs pays qui ont choisi la politique du « No Vir » avec l’aide la Chine. Je reviendrai vers vous dès la semaine prochaine en compagnie de Monsieur Va Xio Min pour annoncer les premières mesures qui seront prises dans ce nouveau contexte. L’espoir est là désormais et nous allons l’entretenir de toutes nos forces pour en faire un succès. Mes chers compatriotes notre combat continue et il sera victorieux.