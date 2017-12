E = m.c² versus Dieu et les croyances religieuses

E=m.c². Or :

1° Si l’existence de Dieu est pour certains une évidence, d’autres doutent ou la refusent ; à chacun sa vérité, il n’y a rien à gagner et rien à perdre… Anthropomorphisme et science-fiction ont permis de créer Dieu à l’image de l’homme, et tout un monde virtuel homothétique au monde réel avec ses hiérarchies, histoires etc.

2° Les croyances qui sont la conséquence de l’existence de Dieu, si certains les acceptent d’autres les rejettent comme des produits non de la raison. Elles se sont développées depuis l’antiquité (pour rester dans la sphère occidentale) sur les mythologies des Grecs, des Egyptiens et Romains (et de quelques autres sur les marges des empires) ; ces mythologies ont permis l’émergence de doctrines, de dogmes et pratiques religieuses telles que nous les connaissons, et produites ces institutions et organisations importantes et financièrement puissantes de type étatique que sont les Eglises. Il a fallu attendre le 20e siècle pour qu’on mette dans une case à part ce qui ne relevait pas de la religion, le développement des sciences aidant.

Or la fameuse formule : E=mc² devrait nous permettre de sortir de notre engourdissement dogmatique. Albert ne dit rien d’autre qu’il y a une équivalence entre matière et énergie et que l’on passe de l’un à l’autre. L’énergie peut se changer en masse, comme la masse se change en énergie ; et que des particules peuvent être créées à partir de rien – là on est dans l’espace quantique, vide et plein d’énergie ! Spéculations que tout cela ? Non, expérimentalement on vérifie, on approfondit et en cherchant on trouve (parfois) ce que la théorie pure sortie de quelques cerveaux proposait – comme par exemple le fameux Boson de Higgs, ou encore plus récemment l’onde gravitationnelle, bien après la courbure du rayon lumineux par une masse. Mais en quoi cela concerne-t-il la question posée ci-dessus : l’existence de dieu et les religions avec leurs croyances ?

On peut répondre que ladite formule ne concerne pas ces questions ; mais on peut aussi considérer que ces transformations entre masse et énergie (et les développements et spéculations théoriques qu’on en tire sur l’infiniment petit, y compris sur l’origine du Big Bang et ce qu’il y a avant d’une part, et d’autre part l’infiniment grand de l’Univers (ou des Multivers), les Trous Noirs (qui débouchent peut-être sur l’espace quantique, à partir duquel l’énergie contenu dans ce vide quantique produira de la matière !?), la Matière Noire (pour l’instant c’est tout noir), etc.), permettent d’avoir une explication suffisante du monde sans qu’il soit nécessaire de faire appel au sacré. Ajouter Dieu, c’est ajouter une poupée gigogne à une construction complexe sans apporter aucune compréhension supplémentaire, et déboucher éventuellement sur de l’anthropomorphisme primaire.

On se perd évidemment dans des théories physqiues totalement abstraites qui ne pourront faire l’objet d’expérimentation (la théorie des cordes par exemple), mais qui sont tout aussi solides que le recours à un créateur complété souvent par les mythologies tout aussi insaisissables par l’expérimentation. Dans tous les cas on bute sur un mur au-delà duquel la connaissance est impossible. Pourquoi ne pas en rester à la physique du moment qu’elle permet d’avoir une vision cohérente, plutôt que de recourir à la métaphysique ? Métaphysique qui ouvre sur des fantasmes parfois affligeant, et qui n'a pas de réponse à la question première de la physique : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?, que l'on peut traduire en métaphysique par : pourquoi un dieu plutôt que pas ?

Pour conclure : E = m.c². Le monde tel qu'il est. Et pourquoi est-il comme ça ?