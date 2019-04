E. Philippe « gros n’avion », un « marrant hors classe », a déclaré : « J’ai fait rentrer dans mon gouvernement 3 personnalités remarquables »

Dans mon article pour désigner le Premier ministre, j'utilise le terme « gros n'avion », l'explication est : Ici.

Si, si ne vous fiez pas à l'austère image qui illustre l'article, mais notre très cher (juste 350.000 €, vu dans mon premier lien) Premier Ministre, est bien un sacré boute en train, un joyeux drille de très très grande qualité, vous savez cette attitude qu'ont les grands comiques de nous faire rire tout en restant extrêmement sérieux !

En 1979, Coluche était visionnaire car il disait : « J’arrêterais de faire de la politique, quand les politiciens arrêteront de nous faire rire » : Ici,… et 40 ans plus tard, nous constatons que sa célèbre citation est hélas toujours d'actualité !

Notre Premier ministre que je nomme donc « l'homme au gros n'avion » (vu plus haut) vient de nous sortir une perle à s'en péter la sous-ventrière, car le 02/04/19, devant l'Assemblée nationale, il a notamment déclaré : « Au gouvernement sont rentrés 3 personnalités remarquables, et d'une grande richesse ! : source, et cette vidéo à 2 mn (ouf ! J'espère de tout cœur, que parmi les personnes qui ont entendu sa déclaration que certaines n'ont pas été victimes de cette heureusement rare pathologie !) Lorsque notre « clown de Matignon » a prononcé cette phrase (qui restera je pense gravée dans les mémoires), j'étais assis devant ma téloche, et en l'entendant, ben, j'ai bien failli tomber à la renverse !,... mais rapidement je me suis ressaisi et je me suis dit : « gros n'avion »,... ben « Tu pousses quand même le bouchon un peu loin ! ... et de suite, j'ai pensé à ce célèbre dialogue d'Audiar dans le film « Les tontons flingueurs », immortalité dans ces deux vidéos : version courte, version plus longue.

Monsieur le Premier ministre, SVP, à l'avenir pour nous faire des annonces de ce genre, disons un brin facétieuse, et pour être « raccord », nous vous prions de bien vouloir revêtir ce costume, ou alors c'est bien plus rapide mettez ce petit : accessoire, … et pour les grandes occasions,vous pouvez également si vous le désirez compléter votre garde-robe avec cette collection : Ici !

Comme je suis dans la rubrique « mode habilement », quelques lignes sur notre Jupiter qui pensait être le big-boss de l'Europe, mais qui avec ces photos : 1 – 2, celui-ci s'est auto- blackboulé, alors pour être « raccord » lui aussi, depuis quelques-temps dans son armoire à vêtements sont suspendus ces deux costumes : 1 - :2 ,..même que certains se demandent si pour nos « duettistes » en chefs,si il ne faudrait pas ajouter ceci !!!

Des personnalités remarquables,... et d'une grande richesse ! Ah ! Bon ?

Je commence par cette nouvelle qui secoue actuellement pas mal le landerneau médiatique, à savoir la nomination de la nouvelle porte-parole du gouvernement : Sibeth Ndiaye, qui renseignements pris est assez coutumière pour nous sortir d'énormes « sonneries » certains disent même que c'est un peu « sa marque de fabrique » !, et oui, la « bougresse » ne fait pas dans la dentelle, alors vite fait bien fait quelques unes de ses mémorables « perles » !

-1 : J’écris des SMS abscons, comme par exemple son twist lors du décès de Simone Veil : « Yes, la meuf est dead » : Ici... en consultant les résultats de la recherche, vous noterez que les « canards aux ordres », … et l'ensemble de la Macronie font bloc pour tenter d'arrondir les angles !).

Autres infos sur la « donzelle » (signification B) : En février 2019, Le Monde relève sa manière de communiquer avec les journalistes lors du Salon de l'agriculture« sur un mode fait d’injonctions et de menaces » : « Vous devez obéir » ; « Si vous n’êtes pas contente, je vous sors du pool ». Début 2017, un journaliste, auteur d'un livre perçu par Sibeth Ndiaye comme critique à l'encontre d'Emmanuel Macron, rapporte s'être fait menacé de ne plus obtenir d'accréditation aux futurs meetings d'Emmanuel Macron.

L’AFP évoque aussi « son langage cru, ses coups de gueule, son habitude du franglais (elle a ainsi tweeté sa fierté de nouveau "job") [après sa nomination comme secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement] » Wiki rubrique : controverses.

(Quelques lignes plus haut , j'ai écris que la macronie faisait blog pour soutenir la nouvelle porte-parole, et c'est ainsi par exemple que Patrick Vignal (« En Marche ») défendant Sibeth Ndiaye : « S’il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Vous voulez que je vous parle des dossiers de terrorisme ? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça ? Sur le chômage ? Je suis désolé, aujourd’hui il faut donner une vision d’espérance aussi aux Français. » : vidéo, autres sources : Ici.

Avec de telles déclarations, je retrouve un certain « esprit de Munich ». D'ailleurs c'est à cette époque que le « vieux lion » alias W. Churchill a dit sa pensée sur ces accords : « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. » : source

Donc si l'on s'en tient aux déclarations du député Patrick Vignal, la Macronie est adepte de la formule suivante : « Circulez, il n'y à rien à voir »,... et comme souvent dans mes articles, j'aime bien placer une chanson qui résume la situation, alors je place cette : vidéo, ainsi que : celles-ci.

-2 : Je mens, j'assume, et je revendique : Depuis quelques jours ses déclarations sur l'emploi du mensonge dans le domaine politique, à savoir : pour « protéger le président », « j’assume parfaitement de mentir !,... tournent en boucle et sont largement commentées dans les médias : 1- 2. Mon petit doigt assez balaise en prédictions t me dit qu 'a l'avenir qu'avec cette nouvelle « personnalité remarquable et d'une grande richesse » (dixit E. Philippe) qui est maintenant la porte-parole du gouvernement, que nous allons être certainement les témoins de très très grands moments « d’ontologies politiques », car à chaque fin de ses comptes-rendus, les observateurs (et nous avec) se demanderont toujours,... où est la part de vérité, c'est-à-dire « es-ce du lard ou du cochon » ! Au final, je me demande si le grand big-boss, c’est dire Jupiter, n'a pas quelques faiblesses dans le casting et son choix concernant les hommes ou les femmes de son entourage, notamment ceux et celles qui sont d'origines extra-européennes, comme les franco-Marocains : Benalla (on connaît son pédigrée), et Belattar,… et maintenant avec la franco-sénégalaise Sibeth Ndiaye.

Pour info elle va occuper le poste qu'avait Benjamin Grivaux, qui comme nombre de « bon soldats » de la Macronie sont à classer dans le registre des « gens foutres ». La preuve c'est ce dernier qui avec son pote Castaner, se marraient comme des bossus pendant l’hommage au colonel Beltrame. Pour vous en rendre compte, rien de plus facile, il vous suffit de regarder ces : photos et cette vidéo,... vous remarquerez nettement la moue hautement désapprobatrice de Jean-Yves Le Drian quand il entend les éclats de rire des deux « neuneus ». Néanmoins, selon France Info, ces scènes n'ont pas eu lieu « pendant la cérémonie [et le discours d'Emmanuel Macron], mais plusieurs minutes avant. » ouf !juste avant, pour certains, à cet instant la situation n'était pas solennelle,... alors il était de bon ton de raconter sans honte... la dernière blagounette grivoise !)

3- je suis désinvolte un max, et pour faire d'jeune, je « mâchouille » négligemment mon chewing-gum » dans l’hémicycle : Sources. Ben oui, c'est tout cela la Macronie !

Quid des deux autres promus !

Amélie de Montchalin : Wiki, semble pour l'instant n'avoir pas de « casseroles » : selon l'Obs, ensuite Cédric O : Wiki, lui aussi pour l'instant RAS (première référence : Wiki),... mais comme dit l'autre qui vira verra,... car dans le milieu politique les têtes ont vite fait d'enfler, et certains se sentent plu pisser, et pensent même être intouchables.

La France du phare du monde,... à la risée du monde !

Par le passé notre pays à souvent été cité comme ayant été un « phare du monde », car « l'esprit français » était mit en exergue : Ici et également Ici et : Là.

Hélas depuis que Jupiter (l'hôte des zozos dans la cour d'honneur de l’Élysée : Ici, et amateur de selfies outre mer : Ici, et son fidèle sherpa « l'homme au gros n'avion » sont aux commandes, en prenant au passage de plus en plus les français pour des « gros neuneux », c'est hélas la triste dégringolade, et ce à la vitesse grand V ! A noter que cette descente (l'âge aidant) est largement perçue et observée par les gens de ma génération : sources. Ben oui, pour nos « duettistes » que ne doivent-ils pas faire pour « draguer » une certaine catégorie de français généralement recensée sous le vocabulaire de « chances pour France » dixit Bernard Stasi : Wiki rubrique : Immigration (je précise les « chances pour la France »,ne sont pas obligatoirement tous des individus causant problèmes, et cei doit être dit).

A noter qu'involontairement qu'ils ont reçus le renfort du « capitaine de pédalo » (dixit J.-L. Mélenchon)... qui a déclaré que le danger pour la France n'était non non,... pas le terrorisme, ni le chômage,... mais l’extrême droite : Ici.

Pour expliquer tout ce tintouin qu'a suscité la nomination de la remplaçante au poste qu'occupait auparavant Benjamin Grivaux, et en évoquant les commentaires qui ont rapidement fait suite, notre Premier ministre utilise abondamment le « franglais », il a notamment utilisé le mot : Bullshit (« Maître, excusez-moi, je ne comprends pas la signification de ce mot). Néanmoins, il est judicieux de signaler qu'une loi, en occurrence : la loi Toubon (voté en 1994 ) était destinée à protéger le patrimoine linguistique français, et déconseillait fortement l'usage du franglais : (Wiki rubrique : En France : Ici )....donc bel exemple de république bananière si au plus haut somment de l'état les lois ne sont pas respectées !

J'en profite également pour dire mon « ras-le-bol » de voir l'ensemble de nos médias (TV, radios, presses ) faire une espèce de course à l’échalote pour nous imposer leurs franglais. Ben oui, nous ne pouvons pas dire que l'anglais est une langue plus belle que le français, car enfin, il est bon de le rappeler que le français est tout de même ( et je pense que ce n'est pas rien) la langue généralement utilisée en diplomatie : Wiki, autres sources : Ici.

Notre Jupiter pensait être le big-boss de l'Europe, mais qui avec ces photos : 1–2, celui-ci s'est auto- blackboulé, pour être « raccord » lui aussi, depuis quelque temps dans son armoire à vêtements sont suspendus ces deux costumes : 1-2.

Conclusion !

Pour terminer mon article, j'emprunte un vieille pub des galeries Lafayette : Ici,... mais hélas dans le cas présent, ou se trouve actuellement la France, c'est n'est pas la belle chanson de Charles Trenet :Douce France,... mais plutôt malheureusement cette lugubre expression une : « Descente aux enfers ».

L'image qui illustre mon article à été copiée sur ce : site.

Dis P@py, j'trouve que tu deviens un tantinet humoriste,... ouh-là-là !..., qu'es-ce qu'il m'arrive à mes deux cheville ?

Au fait, il y a les journalistes, et les « journalistes citoyens » : Wiki. (Agoravox en est le parfait exemple)

Il y a les humoriste, alors pourquoi pas des « humoriste citoyens » ?... quand pensez-vous ?

