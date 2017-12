E. Philippe, son gros n'avion à 350.000 € : Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais (vieil adage des donneurs de leçons)

Salut Papy !

Plus confortable et aussi plus rapide Apparemment (attention deux heures de gagnées) ... Mais pour ça faut mettre le prix mon vieux → 350 000 pour gager deux heures ... Une trentaine de SMIG quoi (pour gagner deux heures) !

On dirait que ceux qui gouvernent l’Hexagone ont très mal géré leur coup ... Rasurant tout ça n’est-ce pas ? Mais t’inquiètes Papy, il est revenu à temps au pays de nos vaches et surtout de nos moutons ... Ouff, nous sommes sauvés ! D’un peu plus sans lui et ces/ses deux heures de gagnées la France était totalement foutue ...