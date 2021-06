E.T est-il Chinois ou Russe ?

Un rapport très attendu du Pentagone dont le but était de nous éclairer sur les mystérieux OVNI, laisse planer le doute sur l'éventualité d'une présence extraterrestre sur Terre. En réalité, ce qui se passe au-dessus de nos têtes nous dépasse. L'observation de la moindre forme inconnue, lumineuse où pas, peut devenir l'objet de multiples interprétations et fantasmes. En même temps, l'Oncle Sam accuse d'espionnage ou de provacation sans aucune certitude, des « systèmes adverses étrangers » venus de russie ou de Chine ; c'est de bonne guerre froide ou tiède, et réciproque.

Selon le récent rapport des renseignements américains, « Les phénomènes aériens inexpliqués représenteraient un défi pour la sécurité nationale [notamment en cas de] preuve qu'un adversaire potentiel a développé une technologie révolutionnaire ou perturbatrice » comme des engins espions militaires hypersoniques.

Il n'y aurait depuis 2004 seulement 140 phénomènes aériens inexpliqués observés par l'armée. Combien d'autres oubliés par les pilotes qui préfèrent rester discrets ? N'importe qui peut admettre qu'un phénomène inexpliqué n'est pas forcément un vaisseau spatial venu d'ailleurs parce c'est inexplicable. Faut-il rappeler à notre allié américain, que les Russes observent également des choses étranges non identifiées dans leur ciel ; viennent-elles des Etat-Unis ?

Tenez, juste un exemple d'un phénomène inexpliqué russe, L'Incident de Dalnegorsk ou Incident de Height 611

Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire de certaines personnes, se trouve l'idée plaisante que de sympathiques et pacifiques E.T. viendraient à notre rencontre pour nous apporter sans rien demander en échange, tous les bienfaits de leur civilisation. Mais, depuis le temps, qu'attendent donc les visiteurs aliens pour nous rejoindre plutôt que de se cacher au coeur du Popocatepetl ?

Maintenant, si des autorités politiques d'un pays puissant ou pas, avaient la preuve irréfutable qu'ils sont là ! Le dirait-il aux autres nations ?

Et si E.T. était français...

La commission française Sigma2 vient également après 8 ans de recherche, de publier un rapport sur les Ovnis "(ou PAN pour Phénomènes aérospatiaux non identifiés)".

Sigma2 fait le constat que :

"Les autorités russes, britanniques et même chinoises constatent la même chose, leurs présences récurrentes dans leur espace aérien. Les rapports du ministère de la Défense britannique confirment l'existence des PAN ainsi que leurs mouvements étonnants : vol stationnaire, accélérations instantanées, absence apparente d'inertie. C'est aussi ce genre de mouvements que l'on peut voir sur les vidéos dévoilées par le Pentagone. L'étude des travaux russes révèle les très nombreuses observations de la marine soviétique entre 1977 et 1980 d'objets volants ou aquatiques..."

Finalement, rien de très nouveau, sauf que les observations de phénomènes aériens sont prises bien plus aux sérieux que dans le passé. I.ti n'y est probablement pour rien, la peur de de l'espionnage et de nouveaux armements, plus sûrement ! Mais une dernière question s'impose, que peut bien penser de nous une intelligence extraterrestre qui nous observerait ?

Photo - L'OVNI du Popocatepetl filmé pour la deuxième fois le 30 mai 2013

