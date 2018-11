EAU et Arabie saoudite : dans la même Tranchée

Lorsque les dirigeants politiques de deux pays sont dans la même tranchée, ils parlent d'une véritable unité, de liens forts, d'intérêts communs et d'un destin commun. Lors d'une récente visite au Royaume, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis) a choisi le bon moment pour exprimer les liens profonds qui unissent les deux pays. Par mauvaise intention, certains acteurs régionaux ont exercé une influence négative sur l’alliance de deux États. Ils ont exploité les changements en cours pour créer une division entre les plus puissants partenaires du monde arabe.

Ces dernières années, l’alliance UAE-Arabie saoudite s’est transformée en une collaboration stratégique à long terme. Son Altesse le prince héritier d'Abou Dhabi a déclaré : "Les EAU resteront toujours dans la même tranchée ue leurs frères saoudiens, car ils ont une foi absolue en des objectifs et un destin communs."

Il ne s'agit plus d'objectifs temporaires ou tactiques, tels que la crise au Yémen, mais d'une stratégie étendue face à toute menace existante ou potentielle.

La vision commune est partagée par les dirigeants des deux pays arabes. Le gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud a salué les relations étroites entre les deux nations. Il a exprimé à son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ses vœux de bien-être et de prospérité accrue pour les Émirats arabes unis.

Le Royaume et les Emirats ont une vision commune des sources de menace pour la sécurité du Golfe et arabe depuis 2011. Si les deux pays n'avaient pas agi efficacement sur plusieurs fronts régionaux, la région arabe aurait été confrontée à une nouvelle vague de chaos, de désintégration et d'effondrement, conduisant finalement à une autre réalité géopolitique. Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan a affirmé que les relations bilatérales résultaient d'une prise de conscience commune de la nature des variables régionales et internationales nécessitant une prise de décision sage et cohérente. Il s'est dit confiant que le Royaume continuera d'assumer ce rôle afin de préserver les intérêts arabes.

La coopération globale entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite a contribué à promouvoir le développement, la prospérité et la stabilité dans la région. Les deux pays ont convergé en termes de trajectoires de développement. La Vision 2030 de l’Arabie saoudite, créée par SAS le Prince Mohammed Bin Salman, et les visions 2021 et 2071 des EAU sont des visions stratégiques qui apporteraient un changement complet dans la région du Golfe. Le prince héritier d’Abou Dhabi a déclaré que l’alliance des deux pays ferait place au progrès et au développement des peuples de la région.

Le Royaume et les Émirats s'accordent généralement sur des questions régionales et internationales, comme l'a affirmé Son Altesse le prince héritier d'Abou Dhabi. "Les relations entre les deux pays proches sont un modèle de relations bilatérales et un exemple de prise de conscience commune des variables régionales et internationales à gérer au moyen de politiques et de positions sages et cohérentes."

L’alliance est restée forte face au chaos et aux complots. En ce sens, les deux nations ont été dans la même tranchée. Mais les fils des Emirats Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite se trouvent dans les mêmes tranchées sur le front sud et se battent pour défendre leurs frères yéménites.

La visite a permis de réitérer que l’alliance est forte, une gifle pour les conspirateurs à Doha, en Iran et ailleurs. C’était une réponse à ces conspirateurs odieux que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite restent unis contre toutes les menaces et contre tous les défis posés à leur alliance, au Golfe et aux peuples arabes.