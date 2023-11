Eclatement de l’Euro et balances commerciales

Que se passerait-il en cas d’éclatement de la zone Euro, suite à des tensions trop fortes sur les taux d’intérêt et les dettes des Etats de la zone ? Comment évolueraient les monnaies qui seraient créées à la suite de cet éclatement ? Les parités actuelles sont-elles réalistes et sinon quelles pourraient être les modifications en la matière ?

En 2022, les pays de la zone Euro ont connu de fortes disparités dans leurs balances commerciales. Certains pays sont fortement excédentaires :

Allemagne 81,8 milliards d’Euros,

Pays-Bas 65,2 Mds €,

Irlande 63,9 Mds € (comprenant les bénéfices des grandes entreprises défiscalisant dans le pays).

D’autres, inversement, sont fortement déficitaires :

France 190,9 Milliards d’Euros,

Espagne 71,4 Ms €,

Grèce 38,4 Mds €,

Roumanie 34,1 Mds €,

Portugal 31 Mds €,

Italie 30,7 Mds €,

Pologne 19,6 Mds €

(Solde de la balance commerciale dans quelques pays de l’Union européenne | Insee).

Il est clair que le renchérissement du pétrole et du Gaz n’ont pas contribué à améliorer la situation de ces pays. En 2021 La zone avait un excédent commercial de 116 Mds € qui s’est transformé en déficit de 314 Mds € en 2022.

Aujourd’hui, l’augmentation des taux d’intérêt va rapidement poser problème aux pays les plus endettés, notamment la Grèce, l’Italie ou la France. Il est clair que dans ce cas, les tensions sur la zone vont s’accentuer et que le scénario du début des années 2010 : sortira, sortira pas ? Va à nouveau se reproduire.

Dans le cas où certains pays (notamment la France) serait amener à sortir, les parités des nouvelles monnaies devraient évoluer en fonction de l’offre et de la demande de ces dernières sur le marché international.

Or, un pays comme la France qui a un fort déficit commercial verrait sa monnaie diminuer fortement face aux autres pays de la zone (notamment l’Allemagne) et face aux monnaie hors zone : Dollar, et monnaies des BRICS (Yuan, Rouble, Roupie, Dinar...).

Ceci aura une implication forte pour notre niveau de vie : les produits importés seront beaucoup plus cher pour nous : essence, gaz, mais aussi médicaments, vêtements et chaussures, informatique et produits Electro-ménager… Il est temps de fabriquer à nouveau en France !