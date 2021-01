Ecoeurant : le titre mensonger du 13 heures de France Inter : 6 mois d’espérance de vie en moins pour les hommes, 5 pour les femmes

@Francis

Comme je suis très snob, je vais citer Aristote (La Politique, chapitre IX, livre 5)

§2 Déjà nous avons indiqué quelques-uns des moyens que la tyrannie emploie pour conserver sa puissance, autant que cela est possible.

Réprimer toute supériorité qui s’élève ; se défaire des gens de cœur ; défendre les repas communs et les associations ; interdire l’instruction et tout ce qui tient aux lumières, c’est-à-dire, prévenir tout ce qui donne ordinairement courage et confiance en soi ; empêcher les loisirs et toutes les réunions où l’on pourrait trouver des amusements communs ; tout faire pour que les sujets restent inconnus les uns aux autres, parce que les relations amènent une mutuelle confiance.



Mais n’est-ce pas ce que le couvre feu et le confinement réalisent point par point ?

Est-ce qu’on se rend compte que ceci a été écrit il y a 2400 ans ?



On peut retenir aussi :

§ 3. de plus, bien connaître les moindres déplacements des citoyens, et les forcer en quelque façon à ne jamais franchir les portes de la cité, pour toujours être au courant de ce qu’ils font, et les accoutumer par ce continuel esclavage à la bassesse et à la timidité d’âme : tels sont les moyens mis en usage chez les Perses et chez les barbares, moyens tyranniques qui tendent tous au même but.

Zur alors : c’est du Castex dans le texte. Me dites pas qu’il a tout pompé, lui aussi ?

Et l’auteur conclue :



L’ingénierie sociale, finalement, c’est vieux comme le monde…