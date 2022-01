Ecole : le mépris d’un ministre ?

@Fergus

« Si le duel avait été beaucoup plus incertain, je n’aurais pas voté blanc, mais... Macron. »

Pourquoi prends tu la peine de le dire, quazi tous ici en sonts convaincus

Peut etre pequresse si c’est macron <> pequresse ?

Ou fidele a macron ?



C’est colle de voter pour des gens qui mutilent leur population (Gjs)

Qui bafouent la constitution (Art 5 des droits de l’homme)

Qui s’assoient sur la loi Koushner de 2002



Qui sont dans l’arbitraire et plus dans la loi, et qui la detournent à leur profit exclusif et qui leurreut leur citoyens via une désinformation massive et de multiplkes mensonges d’etat, qui se placent à l’abri d’un proces par vote de lois sous caractere d’exeption..



Bref Fergus nous annonce fierement qu’il va voter pour Mafialand....



Nous en sommes donc tous ici ravis, et s’en souviendron pour plus tard, lorqu’il viendra chouiner et larmoyer ici, suite à ses errances.