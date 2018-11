Ecolo-bobo-parigot-zéro

Mais que sont ces « gilets jaunes » ? Un signe du temps ? Des imbéciles trop gâtés aux mamelles de l’Etat providence ? Des arriérés ? Ils sont d’abord un phénomène de ras-le-bol du peuple contre les élites. Une réaction contre le foutage de gueule et le doigt d’honneur que leur tend en permanence « el résidente dé la ripoublique ». Macron a dit, un peu présomptueusement, qu’on « vienne le chercher à l’Elysée » et le voici qui tremble de tous ces membres parce que le peuple s’assemble. Il faut donc vider ce mouvement authentiquement populaire de sa substance et vite. Janus-Jupiter aux deux corps donne sa garde rapprochée et mobilise celle de ses fidèles serviteurs (la « presse »). Les décodeurs divers et variés s’en mêlent. Tout n’est qu’infox et fake news dans le discours des gilets jaunes.

Car les « gilets jaunes », c’est pas la CGT ou FO : avec ceux-là au moins on sait à quoi s’attendre. Une belle déclaration en préfecture qui permet de mettre autant de CRS que de manifestants. Quelques mots d’ordres dans le genre « baissons la baisse », « cessons la casse » et « instaurons un rapport de force », quelques sifflets, des « non-non-non » repris en chœur. Une querelle interminable le soir même pour savoir s’il y avait 172 personnes à Toulouse « selon la préfecture » ou 1720 « selon les organisateurs », puis l’institut de comptage mandaté par les « grands médias » qui arbitre. Exactement la moitié entre les deux chiffres. Gros plans sur les « black blocks » noyautés par les renseignements et instrumentalisés contre les manifestants. Quelques paroles, quelques envolées lyriques inutiles. Et une victoire à la Pyrrhus : on a obtenu que la réforme soit reportée de six mois et inscrite dans un agenda avec clause de revoyure obligatoire et facultative. Ni vu, ni connu, je t’embrouille. Et chacun rentre content : le syndicaliste qui a négocié que ses jours de grève ne soient pas déduits et le patron ou le gouvernement qui eux ont gagné. Mise en place de la « compétitivité », de la « flexi-sécurité » dans l’entreprise ou l’Administration. Le tout grâce au sempiternel « dialogue social » que le monde entier nous envie. Avec cela, le gouvernement est bien tranquille. Il ne se passera jamais rien. Alors que les gilets jaunes, c’est potentiellement le peuple dans la rue, les barricades si ça tourne mal, impossible de savoir l’ampleur. Ça peut n’ être rien du tout ou une formidable flambée. Bref en un mot le risque d’émeute ou de chienlit. On se croirait revenu en 1789. Il ne manquerait plus qu’un Bailly se lève et dise la « Nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne ». Il ne manquerait plus que le roitelet doive s’enfuir en Allemagne. Version Baden-Baden dans le meilleur des cas et Varennes dans le pire.

Le peuple se réveille parfois ainsi de manière inattendue. Cette fois-ci, c’est une goutte d’essence qui risque de mettre en feu les malcontents. Cette taxe supplémentaire, c’est le risque d’explosion. Phénomène aussi incompréhensible à la classe supérieure que l’explosion de 1789 à la noblesse. L’un des plus beaux spécimens de cette faune est l’inénarrable Joffrin. Il fait partie du camp des gentils depuis qu’il est né et il mène une guerre incessante contre les méchants diffuseurs de « fake news aux relents complotistes d’extrême droite ». Lui sait que l’urgence est à la « transition écologique ». Lui sait que l’urgence est de « sauver la planète ». Comme le petit microcosme du pouvoir parisien : il ne comprend donc pas qu’on s’émeuve de l’augmentation de l’essence et du gasoil « qui tue les petits enfants » et qu’en plus cela fasse naître une contestation populaire. Et, comble de tout, ses propres arguments sont balayés d’un revers de la main. On le traite de « parisien » (ce qu’il n’a pas apprécié du tout, voir le dialogue « du gilet et de la doudoune »). Comprenez Joffrin, comme toute la « gauche » des syndicalistes aux « socialistes » en passant par les insoumis (et dont Michéa nous donne une idée assez juste de l’état de déliquescence) ne veulent pas de cette contestation. Elle se fait pour de mauvaises raisons. On peut faire la révolution, certes ; mais selon la conception que s’en font Joffrin ou Mélenchon. C’est un peu comme en 1917 : pour les marxistes la Révolution ne peut pas se faire en Russie. Pensez ces imbéciles de français laissent mourir les malheureux africains à leur porte et s’enflamment pour une goutte d’essence trop chère. Ils n’ont donc aucun cœur ? Aucun principe de la révolution bien comme il faut ? On ne fera rien avec ce type de révolte !

Joffrin nous le dit donc : « poujadistes », « extrémistes de droite ». Ces abrutis n’ont rien compris : « on constate que le prix de l’essence à la pompe, en raison d’une diminution du prix du brut, décroît nettement, annulant en grande partie l’effet de l’augmentation des taxes décidée par le gouvernement. » D’ailleurs dans son dialogue entre le « gilet et la doudoune », Joffrin nous explique que lui au moins il prend le vélo : « je travaille à 6 kilomètres de chez moi. Je fais en moyenne 12 kilomètres par jour, sans compter les autres déplacements. » Quel homme ! Et de terminer son dialogue par une réflexion en forme de doigt d’honneur de la doudoune au gilet (c’est à la mode ces temps-ci) : « Bon. Vous êtes libre. De toute manière, cela ne me dérange pas. Je pars pour le week-end à Londres. » Il a donc choisi : il prendra l’avion pour aller passer le week-end à Londres afin d’éviter tout ce « bololo » (néologisme dont personne ne sait ce qu’il signifie). Voyez-vous, on est écologiste ou on ne l’est pas.

D’ailleurs, on ne comprend rien à tout ce tintamarre : à en croire les télévisions et radios d’Etat (publiques ou privées), nous sommes gouvernés par une bande de décroissants (de la pire espèce) qui ne pense qu’à la « transition écologique ». « Périsse le capitalisme plutôt que la Terre ! » nous répètent-ils tous à longueur de journée sur toutes les ondes, antennes et journaux ! De la Belloubet(te) au Marquis de la Marche (Castaner) ; lequel promet la prison à ceux qui « bloqueront le pays ». Arrêter ceux qui veulent interdire l’utilisation de « véhicules polluants » (terminologie officielle) un samedi au nom de l’écologie : il fallait un ministre en marche pour y penser ! Même le ministre de l’agriculture, grand opposant aux lobbies des pesticides et des engrais de synthèse s’il en est, s’y met : il faut taxer ces véhicules polluants. Ce sont eux les responsables du réchauffement climatique. Français pollueurs soyez maudits ! Vous et pas les avions qui transportent la noblesse joffrienne à Londres, à Bruxelles et New-York pour un week-end, quand ce ne sont pas des roses en provenance d’Afrique ; pas non plus les cargos poubelles qui viennent déverser la quincaillerie chinoise à deux sous dans nos ports. Non, non et non : les responsables se sont les vieux moteurs diesels des véhicules conduits par des français moyens. Et puis, rendez-vous compte, le gouvernement dans un geste qui lui coûte dans ces périodes de vaches maigres, fait un effort dantesque : il offre royalement 4 000 € à un smicard pour changer sa voiture !

Petit exercice de calcul pratique : combien faut-il de mois de SMIC pour se payer une « zoé » électrique à 19 000 € (prime à la conversion écologique de 4 000 € déduite) ? Réponse : 19 mois environ. Presque deux ans. Et en plus ces loqueteux, ce lumpen polétariat, qui touche le SMIC doit se loger, payer sa mauvaise alimentation, s’acquitter de ses factures de téléphones et de sa redevance télévisuelle. Bref, il ne doit rester à ces cons que 50 € par mois « à tout casser » pour faire autre chose que manger, chier et dormir ! Faites le calcul : à ce train, et pour se payer une bête « zoé » (qui ne doit représenter qu’un mois de salaire joffrien) ces demeurés vont devoir payer pendant 31 ans (prime à la conversion écologique de 4 000 € déduite) et ne pas boire de pinard pendant tout ce temps. On croit rêver ! Ils n’ont qu’à vivre, comme tout le monde, dans le VIème arrondissement parisien et débourser 3 000 € pour un F4. Comme ça ils ne pollueront plus (si tant est qu’ils daignent traverser la rue pour trouver du travail). Mais ces débiles choisissent la campagne (c’est moins cher) et viennent polluer tous les jours jusque dans les rues de nos jolies villes. Voilà une jolie pomme de discorde : montons les français les uns contre les autres : « Aux armes citadins ! Formez vos bataillons ! Renvoyez-moi ce diesel à la casse et détruisez-moi ces barrages « non déclarés en préfecture » que je ne saurais voir. Les vertueux citoyens de la ville ont le droit de se révolter contre ces loqueteux de la campagne au nom du noble précepte de l’écologie. C’est l’éternel combat du bien contre le mal qui se joue. » Il ne manquerait plus que des citoyens de seconde zone viennent se plaindre des privilèges de leurs maîtres ! Décidément, cette jacquerie-jacquelinienne n’est vraiment pas un beau combat. Qu’attendre d’une « naturopathe » qui croit aux chemtrails et autres balivernes ? Ces paysans sont vraiment des culs-terreux qui n’ont aucun savoir vivre. C’est pourquoi, au lieu de bloquer les villes, ils devraient méditer le juste conseil que le professeur Choron adressait aux mal-élevés (dont ces gilets jaunes font incontestablement partie) selon quoi, il est mal venu de sortir sa bite pour tourner le sucre dans le café. Gardez donc vos bites dans vos pantalons et arrêtez d’emmerder ce si noble gouvernement qui travaille tous les jours à rendre meilleure la vie des plus précaires.