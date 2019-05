Ecologie mon amour !

La croissance démographique rend vains tous nos efforts

Changer la vie ! Oups !, en voilà une bonne idée pour sauver la planète. En fait c’est pour nous sauver nous-mêmes, nous qui voulons conserver notre mode de vie face aux changements de l’environnement qui s’annoncent et auxquels on ne peut plus faire semblant de ne pas croire. Nous voulons tout changer pour continuer à tirer de la planète ce qui nous est nécessaire, c'est à dire pour que rien ne change.

On ne peut oublier que 10% des terriens possèdent 85% du patrimoine mondial et s’envoient 50% des revenus ; et que les 50% du bas de l’échelle n’ont que 5% dudit patrimoine et seulement 20% des revenus. Ceci en ordre de grandeur, mais l’essentiel est dit : quand on pense genre de vie, il s’agit de celui des 10% d’en haut (dont ami lecteur tu fais partie…), ceux d’en bas sont en équilibre avec ce que la planète peut durablement donner comme ressources et recevoir comme déchets (y compris Co ² ), mais ils n'ont qu'un objectif : augmenter leur pouvoir d'achat, accéder au mode de vie d'en haut (éducation, santé, sécurité...). Toutefois n'oublions pas non plus que 1% des plus riches (inclus dans ces 10%) possèdent 50% de ces 85% patrimoine et perçoive 50% de ces 50% de revenus ! On peut poursuivre jusqu'au 0.1%... et même au-delà. Nous somme là au coeur de l'extrême concentration, ce qui n'enlève rien à une approche globale et aux grandes orientations écologique, même si l'on veut réduire en priorité l'impact écologique et social de ces super-riches.

Si donc les 50% d’en haut vivaient comme les 50% d’en bas, le pb des ressources naturelles, des pollutions et de leurs conséquences sur le climat etc., serait résolu. Mais cela suppose autre chose qu’un retour en Ardèche pour élever des chèvres, et c’est bien ce que l’on veut éviter en mettant an avant tous nos bons sentiments pour exprimer notre attachement à cette belle planète… qui cache une cupidité basique pour conserver notre confort.

Cela supposerait qu’on renonce non seulement à des habitudes de consommations de produits et de services primaires, mais aussi à des divertissements, au tourisme, aux voyages, aux sports d’hiver etc., etc., la liste est aussi longue que celles de nos emplois du temps ; et les services publics ne seront pas épargnés, que ce soit l’éducation, la santé, les infrastructures… C’est un renoncement non seulement au bien-être et au niveau de vie, mais plus encore à la durée de la vie ! Il suffit de regarder ce qui se passe dans les derniers déciles de la population de la planète pour avoir une vision de l’avenir orienté vers la sauvegarde de la planète : ce n’est pas l’isolation thermique de l’habitat, les panneaux solaires ou l’éolien, les voitures électriques (dont le bilan écologique n’est pas meilleur que celui d’un diesel !) etc., qui nous permettront de préserver ce que l’on a obtenu au bout de deux cent ans de développement scientifique et technologique en exploitant avec insouciance les ressources de la planète et en produisant du Co ² avec la même insouciance pour entraîner un réchauffement climatique irréversible à horizon humain. En prendre conscience c’est bien, et de ce point de vue là on est tous écologistes, mais en sortir n’est pas inscrit dans les programmes des partis politiques. Il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a loin du diagnostic aux mesures correctives ! Comment diminuer notre production mondiale de bagnoles (environ 100 millions !) quand on sait qu'une baisse de 20% de cette production conduirait à des catastrophes économiques avec des millions de gens au chômage ? Et ce constat est le même dans tous les secteurs de l'activité humaine. Changer brutalement de cap c'est mettre au chômage des millions de gens... et c'est ce que nous devrions faire car nous sommes pressés par le tmps. Le Vénézuéla est d'un certain point de vue un bon eemple de ce qui nous tomberait sur la tête si l'on suivait les recommandations des écologistes les plus radicaux, pas rassurant !

Sur la longue période on peut changer de modèle économique, faire évoluer les modes de production, mais nous sommes pressés par le temps, et rien de significatif ne peut être fait en quelques années. Aujourd'hui on gère une déchetterie, ce qui nous donne bonne conscience, avec des résultats pas terribles si l'on regarde la poullution des océans par les plastiques, la fin programmée des grands fauves devant l'accroissement de la population qui est en état de légitime défense devant eux. Biodiversité : l'homme est devenu le grand prédateur, et ce n'est pas les animaux qui vont gagner.

Si l’on tente de poser le pb en terme de physique (métaphore audacieuse !) en s'appuyant sur l’équation de la "quantité de mouvement" :

M x V = Production/Consommation/Pollutions

Dit autrement l’exploitation de la planète, exprimé habituellement par le PIB mondial, noté ici production/consommation/pollutions est le résultat de la quantité de mouvement noté ici M x V, dans lequel M exprime la population de la planète (7 md d’individus au moins, sans compter ceux qui n'y sont pas) et V ses déplacements. Ceci exprime le poids de l'activité humaine qui repose sur le déplacement des individus toutes activités confondues. Pour diminuer cette quantité de mouvement ( qui peut aussi s'exprimer en énergie dépensée) il faut donc réduire ces deux termes, càd l'activité humaine. C’est l’équation de l’écologie à laquelle on ne peut échapper. Actuellement c'est le Vénézuéla qui montre que l'on peut baisser sa propre quantité de mouvement, exemple difficile à suivre, la pénurie n'étant pas un objectif très porteur.

On est donc ramené à ce qui a été dit plus haut, changer de mode de vie, de système pour répondre aux contraintes écologiques c’est se fondre dans le groupe des plus pauvres en réduisant notre activité, et en réduisant la population… Avec 7 md d’individus ça va mal, lorsqu’on sera 15 md ça ira très très mal. On peut d’ailleurs considérer que devant l’ampleur des défis et de la casse social qui accompagnera toutes les mesures fortes, qu’il est tout aussi bien de ne rien faire, que ce seront les réactions naturelles qui feront les corrections : pandémies, guerres, catastrophes naturelles etc. Mais ne soyons pas pessimistes, ce ne sera pas la fin de l'anthropocène, il restera quelques humains ici et là pour faire repartir le peuplement, comme c'est reparti après les cinq grandes extinctions précédentes.

Ne pas s'attaquer à la démographie c'est là qu'est le vrai crime écologique, pas la poursuite de l'utilissation du round up !

En attendant la cata, écoutons Dalida : paroles… paroles… paroles.