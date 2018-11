Economie/ Macron obtient enfin des résultats : ils sont catastrophiques …

Il est enfin possible de juger les effets des politiques économiques de M Macron sur quatre trimestres consécutifs .

La suppression de l’isf n’aura servi à rien : effondrement des investissements directs étrangers en France et hémorragie des investissements français vers l’étranger

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/07/06/sid15-29_flux_pde-t12018.pdf

L’année 2017 fut exceptionnelle (sauf les deux trimestres macroniens).

Suppression de l’isf et beaux discours n’y ont rien fait les investissements étrangers en France s’effondrent de près de la moitié :

investissements directs étrangers en France au cours des 4 derniers trimestres : 24,1 mds d’Euros

de l’année précédente : 43,3 mds

Investissements directs français à l’étranger au cours des 4 derniers trimestres : 69,1 mds d’euros

De l’année précédente : 54 mds

Evolution du déficit : sous Macron 45 mds d’ euros

Sous Hollande 10,7 Milliards

La politique d’Emmanuel Macron porte enfin ses fruits… Une multiplication par 4 du déficit . Il faut dire que la fin 2016 et le début 2017 étaient très bons. Le début 2018 est catastrophique.

La France est le seul pays d’Europe où le chômage ne diminue pas

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9350673/3-31102018-BP-FR.pdf/2ff340d6-4f70-46c1-be47-773cb3ceee37

De septembre 2017 à septembre 2018 le taux de chômage stagne autour de 9,3%. Dans l’ensemble de l’Union il recule de 7,5 à 6,7% . Seuls trois pays font plus mal que nous mais leur situation s’améliore : Italie (de 11 ,2 à 10,1), Grèce et Espagne.

En 2018 la France enregistre le plus gros déficit commercial d’Europe

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376937/6-15112018-AP-FR.pdf/98197403-2e56-44e1-84b3-d76a617956f8

Avec le départ des Britanniques, célèbres pour leur déficit commercial, personne ne peut contester à Emmanuel Macron le premier rang pour le déficit commercial : 61,5 milliards d’euros ( dont 75 avec nos partenaires de l’Union européenne, car nous sommes en excédent avec le reste du monde)

La France bat le record d’Europe du déficit pour les transferts personnels

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376922/2-15112018-BP-FR.pdf/d133cda9-3a2a-4ecd-850f-7aa1e147e5f2

En 2017, les sommes d’argent envoyées par les résidents de l’Union européenne (UE) dans les pays hors-UE, appelées transferts personnels, se sont élevées à 32,7 milliards d’euros, contre 31,8 mrds en 2016. Les flux entrants dans l’UE se sont quant à eux établis à 10,7 milliards d’euros, contre 10,1 mrds en 2016. Ainsi, il en a résulté un solde négatif (-22,0 mrds d’euros) pour l’UE avec le reste du monde. La majorité des transferts personnels se compose de flux d’argent envoyés par les migrants dans leur pays d’origine.

Les transferts personnels se composent de tous les transferts courants en espèces ou en nature réalisés entre ménages résidents et ménages non-résidents, quels que soient la source du revenu, les relations entre ces ménages et le but du transfert. Ainsi, le concept de transferts personnels est considéré comme étant plus large que les envois de fonds des travailleurs expatriés (rémunération des salariés).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376922/2-15112018-BP-FR.pdf/d133cda9-3a2a-4ecd-850f-7aa1e147e5f2

Déficit public, une dégradation depuis un an et les plus mauvais résultats d’Europe avec le Portugal

Au deuxième trimestre 2018, le ratio du déficit public par rapport au PIB, corrigé des variations saisonnières, s’est établi à 0,1% dans la zone euro (ZE19), en France ce sera 2,4% et au Portugal, 2,7% . Depuis la rentrée de septembre le déficit est passé de 2,1 à 2,4%

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9332943/2-23102018-BP-FR.pdf/32a886ad-2155-4fd6-b1d2-bc7b29251d0d

https://www.mesopinions.com/petition/politique/motion-dissolution-assemblee-nationale-seule-solution/53702

lien