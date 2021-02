Écouvillonnage rectal, 2021 : L’anus horribilis !

Annonce : « Cherchons écouvillonneur rectalien pour mener des missions de fond - Diplôme du FIST exigé ». Annonce créée par mon esprit taquin, qui a bien fait marrer mes collègues bourreaux du bureau.

Une population de 1,4 milliard + les étrangers séjournant en chine aura droit à cette petite tige surmontée de coton, enfoncée tout droit dans le rectum de 2 à 3 centimètres ; n’ayez crainte, des lubrifiants ad-hoc gratuits viendront faciliter le passage…Comme titre Spoutnik : « En chine le test anal du Covid est jugé plus fiable, mais passe mal »… [1] (Humour in intentionnel, j’adore !)

Les arrivées aux aéroports risquent de devenir le royaume des frocs/culottes sur les chevilles et des fessiers à l’air ! Prière deux jours avant de voyager de ne pas consommer haricots, lentilles et autres légumineuses pétaradantes, car, le « chercheurs » risque comme en 14-18 de se faire asphyxier par les gaz moutarde/flageolet ; Il sera déclaré non pas mort au combat, mais terrassé par un Covid de sens sous effluves malodorantes. D’ailleurs me vient cette question en cas de prout ? Il y aura automatiquement des particules volantes aérosols qui atteindront les muqueuses pulmonaires du merdologue ? Quel merdier me direz-vous ! Un masque spécial sera-t-il conçu afin de protéger ce héro à l’écouvillon si doux ? Ou mieux, c’est officiel, une combinaison anti caca sera produite par Nutella qui a décidé de diversifier son activité industrielle afin d’être raccord entre ses produits et sa destination… Dans cette expectative et en attendant, Les pauvres chinois au risque de perdre la face devront montrer leur cul…Choix cornélien s’il en est ! Certains esprits farceurs et proutologues ne manqueront pas de s’accaparer de ce drame du fion et en faire leurs choux gras, c’est certain. [2]

Plus prosaïquement :

Perdre la face en Asie cela veut dire « perdre tout » ; Donc, exiger de se déculotter et montrer ses parties intimes au premier douanier venu, ne laisse que le choix d’accepter la vaccination. Comme il faut y aller deux fois, donc si je calcul pas trop mal cela fait à la louche 3 milliards de doses…De quoi question fric partir en vacances pour l’éternité et +.

En France, pour vendre le bouillon de culture néfaste des labos on devrait, « scientifiquement » démontrer puis interdire la consommation du pain ; Pain pour un français incontournable dans son alimentation comme le riz pour les asiatiques ; Et ainsi, pousser les gens à venir se faire piquouser pour qu’ils puissent à nouveau en bâfrer par tartines entières. Dans la même logique afin d’attirer le chaland, les allemands privés de bière, les italiens de pasta, les argentins de tango, les ricains de flingue et les hollandais de chichon… (Dites moi ce que vous pensez de cette idée lumineuse). Tenir le pékin par le ventre ou bas-ventre…Au lieu de s’évertuer à vouloir convaincre tous ces veaux du bien fondé de la piquouze pour tous, et du covid sidéral pour chacun.

Nous vivons une époque épique mais nous n’avons plus rien d’épique, la vie semble être un rouleau de pécu qui se déroulerait au rythme des flatulences…

En beaucoup moins drolatique

Chez les suisses il est interdit aux enfants de maternelle de chanter ! Déjà que ces pauvres mômes doivent porter le masque toute la journée et bien, histoire de pousser la torture infantile, sous couvert de postillonnage, les comptines et autres chansons innocentes deviennent des armes mortelles selon le système éducatif fou à lier !

En France, qui pour une fois fait mieux que les helvètes : Un instit fort créatif distribue le matin (voir la vidéo jointe) trois petits triangles de « crédit » pipi et respiration…Le pauvre Angelo nous dit qu’à chaque fois qu’il veut aller aux toilettes il utilise un de ses triangles et à lui de gérer pour qu’il puisse pendant cinq minutes enlever son masque dans le couloir afin de respirer librement…Et les parents laissent faire et l’institution n’y voit malice. La maltraitance des enfants, des jeunes, des vieillards s’est institutionnalisée, sous couvert d’une urgence sanitaire là pour vendre du vaccin et déshumaniser la planète entière…Feu Jacques Higelin, paix à sa bonne âme chantait prémonitoire dans : « Alertez les bébés » -

Les gens épouvantés

Fuient le mal qui est en eux

Quand vous en croisez un dans le désert

Il trouve encore moyen de détourner les yeux.

Georges Zeter/janvier 2021