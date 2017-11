Ecriture inclusive : arrêtons le massacre !

A l’Education Nationale il y a beau temps que les fous dirigent l’asile ...

Derrière cette farce, le Gender ... Tout part de là : Comment saper la dernier pilier de la société patriarcale et donc fasciste, forcément fasciste.

Et, c’est au moment où une réaction, forcément réactionnaire, se dessine toujours plus largement dans les opinions publiques occidentales, que les maboules gauchistes choisissent d’accélérer leurs suicidaires projets.

Entre l’écriture inclusive, le projet de PMA, la révolte des minorités visibles, le mouvement immigrationniste, la délocalisation des industries, L’UE ultra-libérale.... et les fascistes rouges du mouvement ’ Les insoumis ’, Les écolos et l’arnaque du réchauffement anthropique, le grand patronat, une convergence d’intérêts qui nous enverra tous à la poubelle de l’histoire d’où la bête immonde n’aurait jamais dû sortir sous la forme d’une civilisation blanche et qu’il faut remplacer au plus vite par ... par quoi ? au fait ... Une islamisation des masses ? L’inculture et l’absence d’esprit critique déjà largement compromis par les médias .

Quand tant de faits vont dans la même direction et sans que personne ne la revendique expressément, on peut parler de complot : Les idiots utiles ( par ex les 374 tarés qui défendent l’écriture inclusive ), Mélenchon (...et sa clique d’antifas complètement lobotomisés), puis les médias, les grandes organisations patronales & les technocrates de Bruxelles, les banquiers/la haute finance, et au sommet les vautours mondialistes qui se réunissent et programment les guerre : Soros ( la communauté qui n’existe pas ), les grandes familles capitalistes. Le grand jeu, chamboule-tout planétaire ...

En face pas de révolution, mais une réaction des peuples, non coordonnée ( Pays de l’Est, Russie, Chine, Syrie, Iran, Birmanie, Corée du Nord, l’avènement de Trump aux US ...), une menace disparate que les mondialistes progressistes, forcément progressistes, ne peuvent plus contrôler, qui les sidère et qui les poussent à l’accélération de l’Histoire. Une Histoire que l’on nous disait close sur le miracle libéral....

L’écriture inclusive là-dedans ..... ..... Qu’ils aillent se faire foutre !