EDF, VEOLIA, PSA, AXA, APHP, RATP, BNP ! .. Burn out !

Vous y pensez à vos employés ? Vous devriez bien leur offrir un bol d’air frais de temps à autres, les plonger dans un bain de nature, leur faire goûter les charmes de quelques nuits silencieuses, dans les collines, le nez aux étoiles ! Les délivrer, de temps à autres, de la pollution, du vacarme, des constipations chroniques de la circulation, des impressions tyranniques de mal-être, du sentiment croissant d’insécurité .. Les sortir de temps à autre du chaos !

J’aurais pu intituler mon texte “Burn out : une responsabilité d’entreprise”. J’aurais pu interpeller maintes autres entreprises, RIVP, SNCF, AREVA, TOTAL, FRANCE TELECOM .. des centaines, des milliers d’autres en fait.

Patrons des grandes boites des mégapoles, vous très-intelligents ! Vous savez bien quel est l’enfer de vos employés ! Passez-donc directement au dernier paragraphe, N°3 : celui qui dessine la solution, qui explique le plan offgrid ! .. Le bol d’air !

C’est pour le lecteur lambda que je donne ci-dessous quelques détails supplémentaires.

1,5 million de personnes travaillent dans l'administration, la santé humaine, l'action sociale ou l'éducation, autant et plus dans les grandes entreprises de la région parisienne, ce milieu urbain monstrueusement serré.

1/3 des habitants voudrait vivre ailleurs dit Le Monde. “La réalité .. c’est que Paris se vide à grande vitesse de ses classes moyennes” dit Marie Delarue ce matin

Les Japonais parlent de « karoshi ». Le mot sonne joliment aux oreilles, mais sa traduction est brutale : « mort par le travail ».

On voit que le problème est planétaire. Mais c’est évidemment et surtout dans les grandes villes (Tokyo 43 millions d’habitants) comme Paris ou Lyon, en France, qu’il se manifeste de la façon la plus destructrice. Ils ne sont vraiment pas à la fête, allez ! .. ces travailleurs en milieu urbain congestionné. Sans parler des grèves ou des incendies en gare, comme aujourd’hui.

1) Causes et constats

L’organisme plenitudesophro.fr recense 6 sources principales, six causes du burn out

Le manque chronique de reconnaissance du travail effectué

Le surmenage au travail

L’absence d’équité et de justice interactionnelle et procédurale

Le manque de progression professionnelle et la stagnation salariale

Les demandes et ordres en désaccord avec les conviction du salarié

Sur-contôle – ou absence totale de contrôle – dans le travail

Le reseauburnout.org – mais d’autres sources abondent sur Internet – donne de bonnes définitions des signes du burn out et, à travers le test qu’il propose, répertorie 20 causes ! 20 seulement.

C’est en fait des dizaines et des dizaines de causes qui amènent à l’épuisement et à la “mort par le travail” : de la perception subjective sans raison apparente à la souffrance objective au travail, ou dans la “vicinité” du travail, surtout.

Sans être exhaustif, et pour ne traiter des causes que réelles, bien réelles, on peut évoquer :

Au travail : la promiscuité, le bruit, la pression exercée par la hierarchie, l’excès de travail, l’agressivité des collègues, l’inadaptation des locaux, les surcharges, les responsabilités trop lourdes ..

D’aucuns diront “c’est comme ça, on y peut rien”. D’autres diront : avec des efforts collectifs et individuels, on peut considérablement améliorer tout cela.

Certes, mais, c’est surtout dans la “vicinité” du travail que personne n’y peut rien. La source du burn out n’est pas que dans le travail.

Pollution, insécurité, saleté, embouteillages, inconfort des transports, temps de transport, promiscuité ..

Et la mauvaise bouffe ? Et la submersion sous l’amoncellement des problèmes au quotidien. Et le mode de vie, de plus en plus contingent ? Et l'effondrement de la psyché ? Et l'effroyable opération de mise hors-sol du bipède ? Et la zombification opérée par les tic-tic, le spectron, les fausses motivations, les menaces de DOS, l'insécurité cyber ou physique, la pollution, le bruit, les ferrailles automobiles dont le nombre ne cesse de croître ! On en oublie ..

La pollution. On lui doit en France près de 50 000 décès par an, sans compter les manifestations moins extrêmes. C’est dans les grandes villes qu’elle est la plus mortelle évidemment, Paris Lyon en première ligne.

Les temps de transports s’allongent sans cesse. “Les résultats de cette enquête montrent que presque 20 % des Français avaient besoin d'entre 30 et 44 minutes pour parcourir cette distance” (domicile travail).

Ces résultats, publiés en 2015, valent pour la France dans sa globalité. Imaginez Paris et la région parisienne ! Imaginez Lyon ? Avez-vous traversé Lyon ces temps-ci ?

Et tout cela ne fait qu’augmenter, qu’empirer.

Steve Cutts a parfaitement illustré les situations vécues. Sur Youtube : happiness, le bonheur .. Vous prendrez plaisir, garanti, vous verrez !

2) Des réponses personnelles

Elles se répartissent sur un large éventail. Vous en avez des amis qui, comme le mien, vous disent :

“Je ne me sens bien qu’a respirer le cul des voitures – diesel si possible – à me battre pour frayer mon chemin, dans les rues, en voiture, en vélo, dans le metro. Je ne dors jamais mieux que dans le bruit des véhicules vrombrissants, autos, motos, la nuit, enfermé dans mon appartement placard de 30 m2 sur le boulevard (je l’ai payé 530 000 , mais c’est une autre histoire ..), et je fume deux paquets de clopes par jour, plus quelques adjuvants ..”

Mais, faut le comprendre ce brebis, il est “jeune”, célibataire”, intermittent, branché, dans le vent (enfin, façon de parler) ..

Cette solution, personnelle, on pourrait la nommer “Maurice Chevalier” (dans la vie faut pas s’en faire ) ou Dale Carnegie – How to stop worrying and start living –

“commencez par croire, et vous finirez par croire”

Mais l’exercice a ses limites lorsqu’on étouffe et qu’on cuit. Et les conditions dans lesquelles vivaient Maurice Chevalier n’ont rien à voir avec celles qu’on vit aujourd’hui.

A l’autre bout de l’éventail, il y a ceux, les plus nombreux, qui souffrent terriblement, qui sont coincés, en cage, en détresse. Et le fait de se trouver un – ou une – réflexologue, sexologue, sympathicologue, drainolymphologue, hypnothérapeute, sophrologue, maître reiki .. n’y pourra rien.

3) L’entreprise a des devoirs, l’entreprise à des moyens

Et, de plus, l’application des quelques idées qui suivent ne lui coûtera rien ! Au contraire : faire le bien de ses employés n’aura jamais autant rapporté : ressourcement des salariés, qualité des investissements immobiliers associés, expérimentation du travail délocalisé, accroissement de performances, réduction des primes d’assurances, couverture “Media” (vu le côté innovation sociale) ..

Pour prévenir le burn out des personnels, rien de tel qu’un petit séjour en pleine nature, en milieu offgrid (sens figuré plutôt que sens propre, quoi que ! ..)

Paris n’est qu’à deux heures – si tout va bien – de la Bretagne, des Vosges, du Morvan. La verdoyance est plus accessible que la banlieue !

Patrons ! commencez-donc par offrir à votre comité d’établissement un petit séjour offgrid :

Jour Un : Offgrid, sensations, Art de vivre et plaisir. Renouer avec la nature. Exposés théoriques, voyage en littérature, balades en forêt, échanges et débats. Réseaux & sources Internet. Se ré-implanter offgrid : pourquoi/comment, avec qui. Qu'est-ce qu'un plan offgrid pour l'entreprise ou la collectivité ? Pourquoi un plan offgrid ? L'exode urbain : nouveau phénomène. L’innovation de nos jours est sociale, comportementale, organisationnelle

Jour Deux : Immobilier offgrid. Plaisir de l'immobilier offgrid et extraordinaire valeur d'investissement. Terrains, forêts, demeures, fermes, maisons paysannes et châteaux, habitat léger et réellement offgrid : étude théorique à travers des textes fondateurs (Heidegger, Thoreau, Daryl Hannah..). Etude d'opportunités. Puis visites en des lieux exemplaires. Avec la présence de quelques autochtones, fées, sourciers, enchanteurs, druides (les derniers..). Application au plan offgrid d'entreprise. Pour le prix d’un appartement-placard à Paris, vous aurez un château en province profonde, avec tout le personnel qui va avec pendant 10 ans au moins ..

Jour Trois : Et si tout cela devenait nécessaire ? Inventaire des raisons .. Se ré-installer offgrid, un retour à la nature, une philosophie, un réseau pratique, une valeur refuge .. Application au plan offgrid : travail délocalisé, plan de sauvegarde, soupape d’entreprise, diversification des investissements.. Vous avez lu le journal « La Décroissance » ce mois-ci ?

La conception et la conduite du plan offgrid d’entreprise suivront tout naturellement

Tout commencera par la rédaction du document directeur, via une "Maïeutique" appropriée.. Une succession d'interrogations ! . .

Par approche successive, vous comprendrez ainsi ce qu'il vous faudra trouver et réaliser, vous patrons, pour assurer le succès du plan offgrid de votre entreprise, vous, management, en terme de qualité de l'investissement, et vous, les salariés, en terme de plaisir à vivre et travailler "au lieu".

Les plans offgrid d’entreprises deviendront bientôt aussi communs que les plans de sauvegarde ou les plans sociaux ..