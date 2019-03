Editions Le Jardin des livres « Le scandale De Litra : Grand annonciateur de l’explosion des banques » Dossier de Pierre Jovanovic

Retour sur le grand vol de lingots d'or du XXe siècle par un gestionnaire de fonds.





La société De Litra nous a laissé un document historique exceptionnel, aussi exceptionnel que la chute de la compagnie financière De Litra elle-même, éternellement associée à l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle qui avait secoué Paris : Environ 100 millions d'euros « envolés », ou plutôt « volés » à des centaines de clients innocents.



Si le livre De Litra reste encore aujourd'hui un repère historique incontournable sur le marché de l'or en France ( en particulier sous l'occupation allemande ) et sur le futur des banques insolvables, le dossier établi sur le scandale lui-même par le journaliste Pierre Jovanovic montre que si vos économies ou vos lingots se trouvent dans un coffre de banque ou dans un gardiennage privé, eh bien ils ont beaucoup de chances d'être emportés par ceux qui sont censés les... garder ! On l'a vu en juillet 2018 avec la société générale.



Mais au delà de l'aspect historique du marché de l'or, le scandale De Litra a été « annonciateur » puisque à lui seul, il nous montre que le monde bancaire du XXIe siècle finira de la même façon : par une escroquerie globale et la ruine des Français.



Pour preuve : aujourd'hui, si vous voulez retirer en liquide toutes vos économies de votre banque , celle-ci vous l'interdira ( soi-disant à cause du terrorisme, ou bien pour blanchiment d'argent, etc, etc.), prouvant de facto qu'elle est en réalité en faillite cachée.

Ce qui, par extension, conduit à un nouveau constat : chaque français travaille désormais pour deux employeurs en même temps : le premier chez qui il se rend cinq jours par semaine, et le second, sa banque, qui lui interdit de retirer tout son argent que le premier lui verse !