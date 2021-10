Édouard Philippe, vertiges en Clair-Obscur

Selon ce visionnaire il y a "quatre vertiges", qui représentent de gros enjeux à venir.

-Un vertige "démographique" : "la crise migratoire n'a pas commencé elle est à venir", a-t-il déclaré, citant Nicolas Sarkozy.

-un vertige "environnemental" avec notamment "la récurrence de phénomènes extrêmes".

-un vertige "géopolitique", avec notamment l'influence croissante de la Chine, "qui change le monde dans lequel nous vivons", avec le risque que la France et l'Europe se retrouvent "à la périphérie du monde".

-un vertige "technologique", avec notamment la montée en puissance de « l'intelligence artificielle", qui interroge notre "relation au travail".

"Il faut, comme à chaque fois qu'on a le vertige, ne pas regarder [ces problèmes] de près mais voir loin pour préparer nos stratégies", a-t-il ajouté.

Donc ce guignol qui n’a pas vu avant-hier ce qui est arrivé hier, ni hier ce qui arrive aujourd’hui, nous explique qu’on doit voir de loin et se préparer !!! Vous vous souvenez de Lubrizol, à Rouen ?

Reprenons ces 4 vertiges :

-démographique : effectivement, l’immigration a commencé depuis longtemps, la crise conséquente va arriver, et ça va secouer ! Et nous irons expliquer au Niger qu’on prend leur uranium mais pas leurs gens, à l’Algérie qu’on prend son gaz mais pas ses gens … etc … comme si leur sous-sol nous appartenait ! D’ailleurs cette histoire de propriété du sous-sol concerne beaucoup de pays dont la France ; nous achetons un terrain mais nous ne sommes propriétaires que de la surface, pas de ce qui existe en dessous. Votre chien est mort et vous voulez l’enterrer sur ce terrain où il a joué, interdit ! Vous creusez pour planter un arbre et découvrez une mallette pleine de pièces d’or, mal vous en a pris ; une commission « ad hoc » va étudier le sujet et vous expliquera que c’est un bien royal volé par des brigands au moyen-âge, que l’Etat récupère ce bien mais qu’on ne vous condamnera probablement pas pour recel …

Au sujet de l’uranium l’UE n’est pas en reste dans ses décisions délirantes, avec par exemple cet objectif : réduire notre dépendance de l’étranger en gaz en développant le nucléaire !

Lien https://fr.businessam.be/leurope-veut-etre-moins-dependante-de-lenergie-etrangere/

Sauf que cet uranium vient bien de quelque part …

Et comme le dit (presque) Eric Zemmour (traduction Eric Olive), qui se déclare juif berbère : « le dernier entré ferme la porte derrière lui » !

-environnemental : la tarte à la crème du bobo-bien Al Gorrifié… Les « phénomènes extrêmes », bien entendu, n’existaient pas « avant » !!! Au Moyen-Âge nous savons tous qu’il y faisait chaud mais pas trop, froid mais pas trop, qu’il pleuvait beaucoup mais pas trop… seule certitude, n’étant pas né le bobo-Al Gorrifié ne construisait pas sa maison dans le lit des rivières !

Lien https://www.contrepoints.org/2014/01/15/153251-rechauffement-climatique-les-predictions-dal-gore-et-la-realite

Je ne m’étendrais pas sur les fameux « chemtrails », qui existent et sont des tentatives bien inefficaces et bien dérisoires de réguler l’influence des rayons solaires et la diminution de la protection géomagnétique de la Terre, ni sur la modification de l’axe de rotation de la Terre qui lui aussi est une réalité, ni sur la Fréquence Schumann et l’accélération du temps … des sujets trop compliqués pour nos « réchauffistes » !

-géopolitique : avec cet argument exceptionnel « l’influence croissante de la Chine », car bien entendu le problème c’est elle et pas nous qui y avons exporté nos fabriques pour y importer un tas de « sous-produits » via des hommes d’affaires occidentaux, ces mêmes « sous-produits » que les chinois n’achètent pas pour eux … quand à nous retrouver « à la périphérie du monde », c’est fait, notamment en vendant à l’étranger nos entreprises (le grand chef Edouard n’a pas dû entendre parler de Macron, le Dépeceur) ! Un pays qui ne crée rien et n’a aucune richesse naturelle est destiné à disparaitre, et ce phénomène concerne la plupart des pays d’Europe de l’Ouest, ces anciens Empires sans aucune histoire millénaire, et qui sont désormais en état de « mort clinique ». Quand nous parlons de civilisation et de langues indo-européennes, je crois qu’on a rajouté « européenne » pour nous faire mousser ! Pour ceux intéressés je conseille ce livre « l’histoire commence à Sumer » de Samuel Noah Kramer, et ce lien qui se veut en être une synthèse https://www.herodote.net/_L_Histoire_commence_a_Sumer_-synthese-167.php

-technologique : c’est en cours de traitement grâce à Davos et à ce grand malade de Klaus Schwab, soutenu par des docteurs Mengélé et utilisant des hommes politiques dont le vecteur commun est leur bassesse et leur vénalité. La dictature sanitaire s’est installée début 2020, elle va résoudre à la fois la surpopulation, la pollution, le réchauffement, l’immigration … et même faire disparaitre la pensée autonome au profit de l’Intelligence Artificielle !

Sur ce sujet je vous suggère le livre de Modeste Schwartz « Le magicien de Davos » http://terreetpeuple.com/mondialisme-reflexion-71/3563-modeste-schwartz-le-magicien-de-davos-klaus-schwab.html

Allez, vous reprendrez bien un petit rappel anti-covid pour la route, tous les 3 mois c’est plus prudent … c’est IAM qui paye si ensuite vous allez à ses concerts de casseroles !

