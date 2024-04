Education : voici ce que la loi « Schiappa » a permis !

En 2018 je me suis « insurgé » contre cette loi, survenant un an après le décret rendant pénale la transphobie ; à l’époque je n’ai pas vu de lien entre ces deux décisions, si ce n’est que le décret a été une des 1ères décisions survenues après l’élection d’Emmanuel Macron.

Voici le lien vers le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035373907/

Et en voici un extrait : « Il élargit ces infractions aux cas où elles sont commises en raison de l'identité de genre de la victime, afin de mieux lutter contre la transphobie, et il substitue à la notion de race, qui n'est pas applicable aux êtres humains, celle de « prétendue race » »

----------------------------------------

Concernant ma réaction en 2018, voici le lien :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ce-que-cache-l-immonde-loi-206739 ?

-----------------------------------------

Le document qui suit (192 pages) édité par SOSEducation recense un certain nombre de « dérapages » et il explique également comment, désormais, l’Organisation Mondiale de la Santé semble gérer ce domaine de l’éducation des enfants et adolescents…

https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/education-a-la-sexualite-ecole-danger-ou-prevention.pdf

--------------------------------------------

Pour ma part, et là encore en ma qualité d’ancien directeur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ministère de la justice), je ne peux que suggérer aux parents de vérifier exactement ce qui se passe dans les établissements où ils ont des enfants scolarisés …

Et je maintiens ce que j’avais pressenti dès la parution de cette « immonde Loi Schiappa », la dérive qui peut faire de l’enfant victime un enfant déclaré consentant, voire provocateur, voire même instigateur des violences dont il pourrait être victime … dès lors qu’il a bénéficié des cours « de sexe » !!

---------------------------------------------

Pour info : SOS Éducation 25 rue de Ponthieu 75008 Paris

SOS Éducation est la seule association indépendante en France qui ne touche aucune subvention publique et dont l’objet social est d’améliorer le système éducatif et de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit au centre de chaque décision de politique éducative. Indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel, elle a été créée en 2001 et rassemble environ 128 000 membres. Elle propose un arsenal de solutions concrètes pour lutter contre l’effondrement de l’instruction publique, un des piliers de la cohésion nationale.

