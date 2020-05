Effondrement global - Des histoires belges ?

« Aujourd’hui, tout le monde sait qu’il y a un réchauffement climatique. Les climatosceptiques sont devenus des marginaux. Plus personne de normalement cérébré ne doute de la catastrophe. » (Le Point)

Parfois des histoires belges peuvent justement vous faire douter de "la catastrophe écologique en cours", malgré la tribune au "Monde" d'un collectif de 200 personnalités. Un appel à la responsabilité initié par "Juliette Binoche et Aurélien Barrau, aux dirigeants et citoyens pour changer en profondeur nos modes de vie, de consommation et nos économies".

Impossible de passer sous silence les 100 principes de l'écologiste préféré des Français. Nicolas Hulot, qui est à l'écologie ce que la blonde Evelyne Dhéliat est à la météo, presque aussi indispensables que le soleil et la Lune. Oui, pour l'ex ministre, "le temps est venu" de poser les premières pierres d'un nouveau monde. Vous vous imaginez le baroudeur d'Ushuaia avec une truelle et un fil à plomb.

Dans le fond, si Madonna et quelques autres stars pas plus éduquées écologiquement que l'auteur de ce texte, signent les yeux fermés un papier apocalyptique qui annonce que "La catastrophe écologique en cours relève d’une « méta-crise » : l’extinction massive de la vie sur Terre ne fait plus de doute et tous les indicateurs annoncent une menace existentielle directe". C'est peut-être ces artistes qui détiennent la vérité sur notre avenir incertain, mais ils n'en savent rien et estiment quand même c'est leur devoir de tenter d'influencer ce pauvre peuple d'ignares que les scientifiques ont toujours raison, et que le débat sur le climat est définitivement clos.

D'accord avec vous, mon raisonnement n'est pas tout à fait honnête. Mais vous devriez en avoir l'habitude. Car, en réalité dans cette tribune vous trouvez également les signatures de scientifiques comme David Wineland, Prix Nobel de physique, Xuan ThuanTrinh, astrophysicien, Stanley Whittingham, Prix Nobel de chimie, Frank Wilczek, Prix Nobel de physique et d'autres encore. Donc, ces scientifiques, même s'ils ne sont pas des climatologues, ne sont ni des hurluberlus, ni des doux rêveurs d'un monde meilleur comme ces people confinés de luxe.

Ce que nous ne savons pas et ne saurons certainement jamais, c'est combien de scientifiques ont refusé de signer ce papier du collectif.

Maintenant, le but de cet article n'est pas de discuter à l'infini de l'existence ou pas du réchauffement climatique ou des climato-sceptiques. Mais plutôt d'observer la poussée de fièvre des écologistes, verts de peur que l'après Covid-19 annonce la fin de la transition énergétique. Car, l'écologie ne sera probablement pas le premier souci des dirigeants du pays, ni d'ailleurs des Français, dans les prochaines semaines, mois, ou années.

Vous connaissez sans doute, Aurélien Barrau, qui est confiné dans un 9 m2 à Grenoble. Dans une tribune en 2018, il disait déjà...

"Plus aucune pensée politique, plus aucun projet politique, plus aucune formation politique, plus aucune structure politique, qui ne fasse du sauvetage de ce qui reste du monde sa priorité concrète et effective ne peut plus être considérée avec sérieux. Forçons-les à nous contraindre à la raison. Au nom de la vie et de l’avenir. Au nom des enfants à naître. Au nom de la possibilité d’un demain. Au nom de tous les vivants..."

"Forçons-les à nous contraindre à la raison" ?

Cette phrase, n'est-elle pas la preuve de la tentation d'un pouvoir totalitaire et d'une écologie qui serait punitive ? Et pour commencer et rentrer dans le nouveau monde d'Aurélien Barrau, il faudra devenir végétarien comme l'astrophysicien et auteur d'un appel face à la fin du monde. J'ose espérer que tous les écologistes n'ont pas une vision aussi radicale de l'avenir et que l'urgence climatique ne deviendra jamais un prétexte à toutes sortes de dérives. Mais, "impossible n'est pas français".

Certes des changements sont souhaitables, par exemple, il ne devrait plus être admissible que des produits vitaux pour la santé soient fabriqués en Chine. Le Covid19 a semé la mort et la désolation en France et partout dans le monde, mais il a aussi permis de regarder en face les vices de la mondialisation. Bien entendu, le pays ne doit pas devenir le village gaulois d'Astérix, d'ailleurs notre César libéral ne serait pas d'accord.