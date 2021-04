Egorgement d’un pays : stop ou encore ?

« Mo croyait ferme qu’en matière de pigeon, il fallait s’attaquer directement à la racine du mal, laquelle n’était pas la fiente, mais le pigeon lui-même. L'ennui, ce n'est pas la merde, c'est le pigeon semeur de merde, tel était son mantra favori. » Zadie Smith, Sourires de loup White Teeth, Hamish Hamilton Verlag, Londres, 2000 « Je voudrais que tous ces connards sachent que les temps ont changé. On devrait faire l'exemple pour qu'ils comprennent que c'est fini de rigoler ». Ace, Casino, Martin Scorsese, 1995, Universal Pictures « Il faut un super-prédateur à toute chaîne de prédateurs. Et il faut une conscience nette de la justice pour équilibrer un système aussi délicat, aussi fragile et aussi chaotique qu’une écologie artificielle et humanisée, pour choisir sans arrêt entre le bien et le mal, en élaborant des hybrides de plus en plus complexes de bien et de mal, comme autant de molécules chargées de répandre le virus de la conscience.[i] » Maurice G. Dantec , Les racines du mal (Éditions Gallimard, coll. Folio Policier, 2015). No One is Innocent. Neuromatrix.

Policière égorgée : fin de régime LREM imminente

Un régime de détraqués.

Les forces de l’ordre et tout simplement la Police vont se retourner contre le Pouvoir, le Régime et plus particulièrement ceux qui l’incarnent, simplement parce qu’il est inadmissible, inacceptable que se perpétuent ces événements tragiques ravalés au rang de l’actualité quotidienne, sans que ceux qui exercent cette fonction de Gardiens de la Paix puissent prétendre à se défendre et à éliminer ceux qui les tuent sans état d’âme.

Une femme policier, mère de deux adolescents, est morte dans l'exercice de ses fonctions. Egorgée.

On tue donc les policiers, victimes sacrificielles et objets de haine vénéneuse, impunément.

Les profils de criminels sont identiques. « Immigré » entré illégalement en France, passant sous la couverture radar, parfait profil du soldat déterminé, sportif, en pleine santé, mentalement très sûr de lui, musulman qui n’a que faire des pseudo discours lénifiants et capitulards ou de la « sainteté » du Ramadan pour perpétrer son crime, un personnage dont on réalise soudainement que le portrait, l’image, l’identité comme le parcours et les agissements sont instantanément connus[ii].

On apprend donc que Le Parquet national antiterroriste a repris l’enquête sur l’attaque menée vendredi 23 avril 2021 dans le sas d’entrée d’un commissariat à Rambouillet, où un Tunisien de 36 ans, Jamel Gorchene, a égorgé une fonctionnaire de police aux cris d'”Allah akbar”, avant d’être abattu. Que sait-t-on de l’assaillant ? Tout. Qu’a-t-on appris de sa vie et de son itinéraire aussi rapidement ? Tout.

Autant d’éléments qui montrent qu’il suffirait qu’une autorité politique digne de ce nom décide d’extraire les racines du mal en les coupant à la base préventivement pour que les fleurs vénéneuses ne puissent éclore.

« Jamel Gorchene, abattu par la police après avoir égorgé une fonctionnaire de police, a été identifié très rapidement, grâce aux papiers d’identité qu’il portait sur lui comme ressortissant tunisien âgé de 36 ans, originaire de M’saken, une ville du Sahel tunisien située à une douzaine de kilomètres au sud de Sousse et environ 140 kilomètres au sud de Tunis, dans l’est de la Tunisie.

Arrivé en France en 2009, sans papiers, il séjournera dix ans illégalement sur le sol français, avant de bénéficier, en 2019, en plein quinquennat d’Emmanuel Macron, d’une autorisation exceptionnelle de séjour salarié dans le secteur du BTP et recevoir une carte de séjour en décembre 2020, valable jusqu’en décembre 2021.

Inconnu des services de police et de renseignements, on apprend qu’il ne fait donc pas partie d’un réseau islamiste, mais que son activité sur les réseaux sociaux déborde de contenus engagés dans l’islamosphère ; pendant plusieurs années, il dénonce massivement “l’islamophobie” ou des propos de polémistes comme Eric Zemmour. Il like et partage les publications de CCIF, Marwan Muhammad, Yassine Belattar et des prédicateurs musulmans, mais aussi celles des islamo-gauchistes : Edwy Plenel et son site Mediapart, AJ+ d’Al Jazeera ou Jean-Luc-Mélenchon.

Depuis avril 2020, il ne publie plus publiquement que de pieuses prières et des versets coraniques. “Il partageait quotidiennement des publications islamiques et faisait l’éloge de prédicateurs radicaux tout en haïssant la France pour ses caricatures“, remarque un internaute sur Twitter.

Le 24 octobre, huit jours après l’assassinat de Samuel Paty par un islamiste, il a changé sa photo de profil sur Facebook et rejoint une campagne intitulée “Respectez Mohamed prophète de Dieu”.

Après avoir résidé à Thiais, dans le Val-de-Marne, où il travaille comme livreur, il a déménagé à Rambouillet. L’un de ses anciens voisins, qui l’a connu deux mois en 2017, témoigne qu’il était à l’époque “musulman pas pratiquant“. Selon une source proche de l’enquête, il vivait seul dans une maison excentrée de Rambouillet, même s’il était officiellement domicilié à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne.

Deux perquisitions étaient d’ailleurs en cours vendredi après-midi au domicile de l’assaillant, à Rambouillet, ainsi qu’au domicile d’une personne l’ayant accueilli à son arrivée en France en 2009. Trois personnes ont été placées en garde à vue dans pour déterminer les raisons et les soutiens dont il a pu bénéficier.[iii] »

Un terroriste, comme l’entrevoit le gazouillis présidentiel qui adopte ce qualificatif dans son message :

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

On ne parle plus d’amalgame ? le discours officiel aurait-il changé et le passage obligé par “ce n’est qu’un déséquilibré” et “rien à voir avec l’islam” appartiendrait-il au passé[iv] ?

Rassurons-nous : la série continue, sans réaction aucune[v].

A croire que l'espace France a toujours été et DOIT continuer à être une Terre d'Accueil pour l'Autre celui qui vient du Monde pour Vivre Ensemble en apportant la Richesse de ses Différences. Des incivilités de ce genre continueront à se produire en espace France. Ces faits divers devront être intégrés comme une normalité par les franciens et les franciennes dans leur quotidien mais ces incivilités ne doivent en aucun cas et au grand jamais inciter au rejet et à la haine de l'Autre. Les Dispositions « législato-politico-répressives » les plus strictes doivent immédiatement être mises en place par l'Appareil Juridico Répressif de l'Etat de Droit de la République de la Terre de Conquête France afin d'éradiquer les réactions malsaines de haine de certaines et certains franciens et franciennes blancs-racistes-faibles et intolérants envers leurs nouveaux compatriotes qu’ils doivent accueillir, protéger, financer et dont ils doivent accepter sans broncher les us et coutumes, sauf à commettre un délit et un déni de civilisation anti Woke. Malgré ces inévitables incivilités qui seront désormais le quotidien en ancienne terre de France l'espoir de Vivre Ensemble ne doit donc surtout pas s'éteindre mais doit rester un facteur positif dans l'aboutissement du Projet. Le Projet. Parce que c’est Notre Projet, rappelez-vous[vi].

Je vois pour ma part les choses différemment.

Il va falloir couper tous ces rhizomes criminels et psychotiques, pour reprendre une expression du romancier Maurice Georges Dantec.

Il n’est pas exclu en effet que les forces de l’ordre – Police, Gendarmerie, Armées -, ne se résolvent enfin à éradiquer ces potentialités criminelles qu’un pouvoir complaisant laisse s’ébattre impunément.

Je n’aurais pour ma part aucune difficulté à prendre les mesures utiles pour empêcher l’entrée et le séjour en France de tous ces tueurs qui montent en régime et dont les crimes répétitifs s’inscrivent de plus en plus au registre de l’attentat injustifiable tant ils font preuve d’abjection et de sauvagerie massive.

Qu’ils soient Algériens, Tunisiens, Pakistanais, Albanais, Tchétchènes, Maliens d’origine ou Camerounais, Français "de souche ou de papier", de quelque nationalité qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, transfuges, illégaux accueillis, recueillis et nourris par la France quand elle n’est pas allée libérer de prison ou encore rechercher ses djihadistes "tricolores" – traîtres à la France -, qui en Syrie, qui en Irak ou en Turquie, d’où qu’ils viennent, de quelque extraction sociale qu’ils soient issus, ils ont tous un point commun, leur idéologie religieuse mortifère que la République préfère subventionner grassement plutôt que montrer une solidarité à l’égard de ses fonctionnaires et soldats et encore moins d’assister ses concitoyens dont il devient évident qu’elle en a déjà fait le deuil[vii].

Pareille situation ne me convient pas.

Il est temps que le Fossoyeur en chef de la France et ses acolytes passent la main, plutôt que d’envisager la mise en place de forces de protection des forces de l’ordre en protégeant commissariats et casernes, comme si rien n’interdisait à des forces armées de répliquer en tirant à vue sur ceux qui les agressent toutes les nuits dans des séances de violences urbaines de bandar log livrés à des agissements criminels.[viii]

« Il faut un super-prédateur à toute chaîne de prédateurs. Et il faut une conscience nette de la justice pour équilibrer un système aussi délicat, aussi fragile et aussi chaotique qu’une écologie artificielle et humanisée, pour choisir sans arrêt entre le bien et le mal, en élaborant des hybrides de plus en plus complexes de bien et de mal, comme autant de molécules chargées de répandre le virus de la conscience.[ix] »