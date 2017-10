Eh oui, les insecticides ne sont pas bons pour les insectes...

Les populations d’insectes ont probablement chuté de près de 80 % en Europe. C’est ce que suggère une étude internationale publiée mercredi 18 octobre par la revue PLoS One, selon le journal Le Monde.



L'étude a été faite à partir des données de captures d’insectes réalisées depuis 1989 en Allemagne ; elle montre aussi que le déclin des abeilles domestiques n’est que la partie émergée d’un problème bien plus vaste.



Les responsables ? Les pratiques agricoles, l'utilisation intensive de pesticides...

Tout le monde a pu le constater : les insectes se font de plus en plus rares dans nos jardins... papillons, abeilles, scarabées, bourdons, coccinelles disparaissent.

On voit bien encore quelques espèces de papillons : piérides, citrons, tirsis, mais les autres variétés semblent s'être évanouies.



La biodiversité est menacée en raison de l'activité humaine.

L'agriculture moderne utilise trop de pesticides, de désherbants, de produits chimiques toxiques.

En détruisant la nature et l'environnement, l'homme se détruit lui-même.

On ne peut continuer à épuiser, ainsi, la terre et ses ressources.

Les pesticides utilisés dans l'agriculture intensive sont en train d'anéantir les pollinisateurs.

Les néonicotinoïdes sont une famille de composants d’insecticides, dérivés de la nicotine : on imagine l'effet dévastateur de la nicotine sur des insectes fragiles, comme les abeilles !

Quand on connaît les ravages de la nicotine sur l'homme, on ne s'étonnera pas des menaces qui pèsent sur la survie des abeilles.

Ces pesticides seront interdits en France à partir de 2018... mais avec des dérogations. Dans la pratique, l’interdiction des néonicotinoïdes ne sera pas réelle avant 2020.

Et cette interdiction totale sera-t-elle vraiment appliquée en 2020 ?

On nous avait, aussi, annoncé la fin de l'utilisation du glyphosate, ce désherbant controversé susceptible de provoquer des cancers, et de nombreuses maladies chez l'homme.

Mais cette interdiction est encore reportée pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Comme le glyphosate a pour but d'éradiquer les plantes, il peut avoir des conséquences délétères sur la vie sauvage, il peut réduire la biodiversité et détruire les réserves de nourriture pour les oiseaux et les insectes.

Ce qui est inquiétant, c'est que les agriculteurs eux-mêmes sont favorables à l'utilisation de ce désherbant toxique.

Pourtant, les produits chimiques utilisés dans l'agriculture sont à l'origine de graves pathologies, souvent mortelles.



Ainsi, les insecticides, les désherbants sont néfastes pour les insectes, pour la nature, la terre, l'eau, l'environnement, mais aussi pour les êtres humains...

Il serait temps pour notre agriculture d'évoluer vers des cultures biologiques respectueuses de l'homme et de l'environnement.







