El Conquistador Cervantes à la conquête des Grands prix des associations littéraires

124 ouvrages ont été présélectionnés à la cinquième édition des Grands prix des associations littéraires, par 104 associations et clubs de littérature. Fait inédit, 16 de ces ouvrages sont écrits en Espagnol, si l’on en croit la liste officielle des candidatures des GPAL 2017 publiée hier dans la presse camerounaise.

La langue de Cervantes, et principalement le Mexique, a fait une entrée remarquable aux GPAL, avec 16 titres proposés par autant d’associations, dont plusieurs Maisons de la culture (Casa de Cultura) représentatives de diverses localités du pays, mais aussi la non moins institutionnelle Academia Nacional de Poesía (Veracruz - México), ou encore la modeste mais très entreprenante El Calidoscopio, tenue par la poétesse belgo-canadienne Françoise Huppertz, qui de source bien introduite aurait joué un rôle déterminant dans cette percée de la langue espagnole à l’édition 2017 des Grands prix des associations littéraires.

Le Mexique en tête

En plus d’avoir grandement contribué à ouvrir la voie des GPAL à la langue espagnole, ce prix qui jusqu’ici n’accueillait que des livres rédigés en Anglais ou en Français, le Mexique apparaît aussi comme l’un de ceux qui ont le plus fourni de candidatures à l’édition 2017, après le pays hôte (le Cameroun) et la Côte d’Ivoire, devant le Canada, la RD Congo, le Sri Lanka, le Gabon, l’Inde, le Sénégal, la France, le Tchad, Israël, Niger, Royaume-Uni, Togo, Irlande, Congo, Chine, Burundi, Etats-Unis, Afrique du Sud, Argentine, Nigéria, Allemagne, Ghana, Egypte, Ethiopie, Cuba, Rwanda et Liban. Mais encore, de ces 30 pays, le Mexique est après le Cameroun le pays le plus representé par le nombre d’associations basées sur son sol (13 au total).

Quelques célébrités présélectionnés aux Gpal 2017