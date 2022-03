Électeur que sais-tu de l’individu Emmanuel Macron ? Deuxième partie : Macron borderline

Électeur sais-tu que dix milliardaires, venus du BTP, de l’armement, du luxe ou de la téléphonie, ont pris le contrôle de la presque totalité de la presse écrite quotidienne, d’une majeure partie des magazines et de l’audiovisuel. Ces milliardaires ont soutenu Emmanuel Macron candidat en 2017 lequel, devenu président, les a servilement récompensés : en France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%.

Électeur comprends-tu que tu ne peux pas fonder ton opinion sur des « informations » répandues par ces media sans craindre qu’elles ne soient partisanes et ne relèvent de la propagande ?

Aussi je te recommande de chercher les renseignements dans les livres présentant les résultats d’enquêtes fiables et documentées menées par des auteurs compétents et consciencieux. Ici je t’en propose quelques extraits révélateurs sur le sujet du jour.

Le traitre et le néant - Gérard Davet ; Fabrice Lhomme.



- « Anecdote, livrée par Matthias Fekl. (Secrétaire d'État au Commerce extérieur 2014). Celui-ci nous raconte comment Macron a essayé "de magouiller pour que la loi numérique de la secrétaire d'état au Numérique, Axelle Lemaire passe au moment où elle va accoucher, pour qu'elle ne puisse pas être à l'Assemblée" ! Dans quel but ? " Pour la faire lui, parce que c'est quand même chic d'être rapporteur de la loi numérique. "

Manuel Valls confirme l'épisode : " Macron a essayé de piquer la loi numérique à Lemaire, totalement. " » -

- « La démission surprise du général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, le 19 juillet 2017, motivée par un différend avec le président de la République sur le budget des armées. À la veille du défilé du 14 juillet, le chef de l'État avait vivement tancé en public le militaire pour des propos tenus devant la commission de la défense de l'Assemblée.

« Je suis votre chef ! » Un recadrage-violent vécu comme une humiliation. Et dont Philippe de Villiers nous révèle les dessous.

Selon lui, « le lendemain ou le surlendemain » de l'épisode du 14 juillet, « Macron, en fait, se ravise - sous l'influence de qui, on ne sait pas - et il demande à voir Pierre à La Lanterne, discrètement. IL le voit, et il lui dit : "Il faut rester." Et, en gros, il lui dit : "Et si vous partez, moi, je vous nomme dans un poste qui vous permettrait d'avoir, en termes d'émoluments..." Il utilise ce mot-là ! IL lui propose d'avoir une très belle retraite ! Et Pierre répond : "Monsieur le Président, ma décision était prise, mais là, vous venez de franchir la ligne rouge, parce que vous ignorez tout de ce que je suis et de ce qu'est ma famille. Nous sommes une vieille famille de chevaliers français. Et donc, là, vous venez de m'insulter..." » -

- « Je crois que Macron a essayé de nier la vérité scientifique, pour des raisons politiques, certifie Juvin (Professeur, urgentiste). Il ne voulait pas reconfiner. Mais les 500 morts par jour montrent qu'on a eu tort. Est-ce qu'on aurait pu les éviter ? Oui, bien sûr. Vous confinez le 1er janvier au retour des vacances, par définition vous n'avez pas 500 morts par jour. Avec une autre gestion de la crise, on aurait eu moins de morts ; la gestion scientifique a laissé la place à une gestion médiatique. » -

- « Et c'est bien ce coût humain qui attriste Karine Lacombe (infectiologue) : "Est-ce qu'on aurait pu éviter des morts ? Ah, oui ! C'est clair, bien sûr ! Je pense qu'on a sacrifié 400 morts par jour par ce type de décisions. Si on avait confiné fin janvier, quatre à six semaines comme on le demandait, bien sûr qu'on aurait eu moins de morts. On a eu le sentiment qu'ils assumaient 400 morts par jour, et nous on a crié dans le vide en fait, on n'a pas été entendus par le gouvernement tout a été fait pour nous faire croire que les décisions prises-ont été les bonnes - parce qu'on s'en sort bien, parce que l'on peut revivre normalement - tout ça. Mais à quel prix ! Au prix de vies humaines ?" » -

- « Pourtant, les chiffres, et les études, sont têtus. Le 18 juin 2021, dans un article très documenté, notre collègue du Monde Nathaniel Herzberg a établi, au terme d'une longue enquête, qu'en retardant à début avril 2021 les mesures coercitives réclamées par les scientifiques fin janvier, Macron a alourdi le bilan de la pandémie en France : plus de 14 600 décès, près de 112 000 hospitalisations, dont 28 000 en réanimation, environ 160 000 cas de Covid long supplémentaires... Commentaire de Dab, sur cette enquête : « La CJR (cour de justice de la république) devrait en être saisie ! » -

Le grand manipulateur - Marc Endeweld.

« Lors de sa prise du pouvoir, en mai 2017, le jeune président avait proposé le poste du Quai d'Orsay à Hubert Védrine, l'ancien ministre de Lionel Jospin. Flatté, ce dernier n'accepte pas la proposition immédiatement, et lui demande même vingt-quatre heures de réflexion. Crime de lèse-majesté ! Il ne sera jamais rappelé. »

Le traite et le néant - Gérard Davet ; Fabrice Lhomme.

À l’aise dans leurs pénates !



- « Juin 2018

Emmanuel et Brigitte Macron ont commandé un nouveau service de table de la manufacture de Sèvres - "900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, soit 1 200 pièces" - qui s'élèverait, d'après le service de communication, à 50 000 euros. Le Canard enchaîné mercredi : le service de table en question aurait coûté la modique somme de 500 000 euros. Toutefois, selon les explications au Point de Romane Sarfati, directrice générale de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges, "on ne peut comparer les tarifs publics et les commandes de l'État". Le prix de revient du service atteindrait davantage les 200 euros pièce, soit 240 000 euros au total, selon les informations du magazine. » -

- « Fin juin dernier, le couple présidentiel préférant l’eau chlorée au sel de mer, l’Elysée a déboursé 34 000 euros pour faire installer une piscine dans son refuge estival. Tout ça pour qu’Emmanuel Macron sorte à un badaud quelques semaines plus tard : « Je n’aime pas les piscines, je préfère mille fois la mer. » -

- « Alain Minc. Un jour de l'hiver 2018-2019, il se rend à l'Élysée. La salle des fêtes vient d'être rénovée, à grands frais : 500 000 euros de travaux, alors que les Gilets jaunes grondent sous les fenêtres du palais...

Brigitte Macron le prend à part.

S'ensuit un dialogue instructif.

Brigitte Macron : Viens, je vais te montrer « ma » salle des fêtes.

Minc : Je la connais, la salle des fêtes.

Brigitte Macron : Mais si, viens, viens.

Ils s'éloignent, foulent la moquette grise, deux tonnes de laine teintée en Belgique, et tissée à la manufacture royale d'Aubusson. Une œuvre d'art, à 300 000 euros. » -

Déjà pendant la campagne électorale de 2017.

Le président des ultra-riches

Michel Pinçon - Monique Pinçon-Charlot

Les frais de maquillage du jeune candidat se sont élevés à 29 042 euros pour trente-cinq séances. Arnaud Jolens, le directeur commercial de la société parisienne Eurydice qui a réalisé ces prestations, a par la suite été gratifié du poste de directeur du pôle Images et Evénements à l’Élysée.

En Marche a tout de même dû renoncer à se faire rembourser les dépenses de coaching vocal liées à deux séances avec le chanteur lyrique Jean-Philippe Lafont pour un coût de 14 000 euros ! 14 000 euros pour deux ou quatre ou même huit heures !!!

Le couple Macron a occupé, de 2014 à 2016, un magnifique appartement de fonction de 300 mètres carrés réservé au ministre de l'économie.

« En 2016, pendant les huit premiers mois, les crédits de l'année entière ont été consommés en frais de représentation. Brigitte et Emmanuel Macron postulaient à devenir le couple présidentiel. »

En réceptions mondaines, pour « les journalistes, les acteurs, les écrivains, les "people", les chefs d'entreprise, chanteurs, le tout-Paris et bien au-delà, accourus le plus souvent par l'entrée discrète située quai de Bercy ». Tout cela bien entendu aux frais de la République.

Les mesquins.

Le traite et le néant - Gérard Davet ; Fabrice Lhomme.

« Hollande, avec Jouyet, Valls, parfois, ils rient d'Emmanuel et Brigitte, ce duo qui leur a piqué la place. Ils se souviennent de ce dîner, à l'Élysée, vers la fin du quinquennat Hollande. Où Philae, l'imposant labrador présidentiel, s'est jeté sur le sac à main de Brigitte Macron, déchiquetant par jeu les lunettes de l'épouse de celui qui n'est encore que ministre de l'Économie. Furieuse, la future première dame. Hollande s'excuse, bien sûr, mais enfin, ce ne sont que des lunettes. Et ce n'est qu'un chien. Quelques jours plus tard, il nous l'a confirmé, Hollande recevra la facture de la paire de lunettes de Brigitte Macron.

L'ex-président soupire : "Il faut oser, quand même... " »

Alors, convaincu Électeur ? Le vrai, l’information exhaustive se trouvent dans les livres pas dans la presse captive et asservie.

C’est encore plus vrai concernant Emmanuel Macron.



- « Alain Minc conseiller occulte de Nicolas Sarkozy et d’Emmanuel Macron raconte leur première rencontre, en 2004 : " Il a un charme fou, en particulier-sur les vieux. Il a fait carrière avec les vieux. Les vieux le savent, mais ce n'est pas grave. " Avant d'ajouter cette précision implacable : " Après, il n'aime que lui... " » - ibid.

Si toi aussi tu as été séduit par Emmanuel Macron tu n’es pas forcément vieux mais tu es probablement crédule.

