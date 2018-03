L’économie détermine la politique, jamais l’inverse

Sous le mode de production capitaliste industriel et financier, l’économie est mondialisée ce qui entraîne que la politique et les médias sont aussi mondialisés. Notre grille d’analyse des élections « démocratiques » bourgeoises que nous venons de publier s’applique donc aisément au contexte russe comme nous allons le démontrer à partir du dernier cirque électoral moscovite. (1)

Le rôle d’une campagne électorale

Les élections démocratiques bourgeoises constituent le moyen par lequel l’histoire sélectionne les hommes politiques qui accompliront leur mission, qui mettront en œuvre les politiques économiques, sociales, militaires requises pour la perpétuation de ce mode de production. C’est la raison pour laquelle nous disons que la classe ouvrière sans pouvoir n’est nullement concernée par ces mascarades électorales qui concernent le camp opposé, afin de déterminer quelle faction de la bourgeoisie dirigera la destinée de l’ensemble de la société.

Quel que soit le pays où se déroule une élection « démocratique » bidon le scénario est immuable, la raison d’être de ces mimiques politiques toujours identiques et les finalités de ce cirque électoral similaires depuis que ce système a été peaufiné, selon ses plus récentes modalités dans l’Europe victorienne du XIXe S.

Les élections se suivent et se ressemblent

Depuis deux ans nous avons étudié les élections bidon aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, en Espagne, en Italie, et voici que se déroulait le quatre mars 2018 la mascarade électorale en Russie ex-soviétique qui depuis l’effondrement du « Mur de Berlin » a épousé les modalités parlementaires et législatives alambiquées de l’Occident. (2)

Quel que soit l’État-nation concerné, une mascarade électorale a des fonctions nationales et des fonctions internationales similaires d’un pays à un autre.

Les quatre fonctions d’une mascarade électorale

La première fonction d’une élection « démocratique » (sic) est de propager l’illusion démocratique populiste citoyenne … Ce qu’Abraham Lincoln disait être : « la démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple » (sic). Il aura fallu des siècles à la bourgeoisie pour mettre au point ces mascarades électorales absolutistes qui émaillent la vie politique de tous les pays capitalistes (y compris de la Russie postsoviétique). Le capital ne propagea cette formule mystique qu’au moment où l’ayant rodé il eut le sentiment de bien la contrôler. Ce fut ensuite la tâche de la go-gauche et des suffragettes de mobiliser les militant(e)s afin de conquérir le privilège de se laisser berner lors d’élections truquées.

Les scrutins sont de brefs moments d’enfumage où l’électeur est convié à apposer une croix sur un bulletin de votation, croyant ainsi choisir ses gouvernants, alors qu’en vérité, la campagne électorale qui a précédé ne visait qu’à lui indiquer quel devrait être son choix et quels sont ceux à déconsidérer. De plus, la marge de manœuvre d’un élu se résume à si peu de chose qu’a la fin tous les candidats pourraient faire l’affaire, de gauche comme de droite ils font tous les mêmes politiques dictées par les financiers. Des centaines de millions de dollars, de roubles ou d’euros sont dépensés par les ploutocrates afin de programmer la « liberté de choisir » et si par mégarde l’électeur ne comprend pas son intérêt il sera toujours temps de contester l’élection en divulguant ses propres malversations. Contrairement à ce que prétend le mode d’emploi de cette mascarade électorale l’électeur milliardaire – propriétaire de chaînes de médias à sa solde – n’a pas le même poids que l’ouvrier paupérisé.

L’électeur lambda croit parfois qu’au cours de ces cirques populistes il choisit ses dirigeants. Voici ce que François Hollande, ex-Président français, disait à ce propos le jour de son assermentation : « Dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de la finance. Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de l’économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d’argent vertigineuses et de menacer des États » (Bourget, 26 janvier 2012). (3)

La seconde fonction intérieure d’une mascarade électorale est de produire du consentement, c’est-à-dire de compromettre les travailleurs dans cette collusion mythique démocratique afin que chaque pèquenot muni de son crayon de votation se sente commis de respecter le choix majoritaire et d’endosser les politiques du Politique imposé, de taire ses commentaires et évidemment de s’abstenir de participer à tout mouvement de révolte non autorisé contre l’autorité programmée.

La troisième fonction nationale d’une mascarade électorale est d’établir le rapport de force au sein des factions de riches qui se partagent le pouvoir véritable dans le pays. Cet aspect est très risqué comme nous avons pu l’observer aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, au Japon, en France, en Espagne, en Italie, mais pas en Russie. En effet, le capital national expose ainsi ses tiraillements intérieurs, ses guerres intestines, ses faiblesses secrètes, qu’il accentue publiquement jusqu’à paralyser les institutions de gouvernance. Heureusement pour lui, l’appareil bureaucratique capitaliste, rompu aux tâches absolutistes, maintient le rafiot étatique à flot.

Ce qui nous amène à une fonction internationale de ces mascarades électorales : exposer sa force nationaliste chauvine, la mesure de sa puissance, qui dépend largement de la cohésion et de l’unification nationaliste, et ainsi rassurer ses alliés pour mieux intimider ses concurrents. Admettons que pour la plupart des pays capitalistes occidentaux les élections furent la démonstration de l’incohésion. Au milieu de la crise économique systémique en préparation les différentes factions – aux États-Unis notamment, mais pas seulement – se sont déchirées et tentent aujourd’hui de se paralyser. L’Allemagne a été sans gouvernement pendant plus d’un mois. L’Italie est sinistrée. La France a vu ses anciennes formations électoralistes, de gauche comme de droite, prendre la mesure de leur impopularité et Macron fait aujourd’hui face à une fronde sociale. L’Espagne n’a pas fini de s’autoflageller, Thérésa May voudrait enterrer le Brexit, mais cherche le moyen de se répudier…

Les résultats en Russie

Depuis l’effondrement de l’empire soviétique, la Russie capitaliste est soumise aux attaques de l’Occident, à l’endiguement diplomatique, aux sanctions économiques et aux pressions militaristes de l’OTAN. Le capital russe s’est donc rangé consensuellement derrière le candidat que l’histoire leur a forgé pour affronter ces calamités. Sur 110 millions d’électeurs 73 millions (67%) ont voté, de ce nombre, 55 millions ont voté Vladimir Poutine (76%). (4) C’est là une démonstration d’unité et de force probante, mais ce qui est très inquiétant c’est que ces votants sont obnubilés par le patriotisme nationaliste chauvin, l’ingrédient indispensable pour préparer une guerre comme l’histoire nous l’a enseigné. Aucun chef d’État occidental, c’est-à-dire aucun pion du grand capital, n’a réussi un tel exploit. Étrangement, jusqu’au jour de votation les capitales européennes, Londres en tête de peloton, attisaient les braises du chauvinisme grand russe comme s’ils souhaitaient renforcer le score de Poutine, le champion de la « résistance » qui justement quelques jours auparavant dévoilaient les nouvelles armes de l’Armée rouge suite à l’exposer de la nouvelle doctrine militaire américaine. (5)

Les conséquences de cette mascarade électorale réussie

Il faut dire que le grand capital russe est soumis aux pressions constantes de ses concurrents occidentaux auxquels il dispute une zone d’influence en Europe de l’Est qui va de la Baltique à la Mer Noire, courant de l’Oder jusqu’au Danube, une région que convoite aussi l’Allemagne, la deuxième puissance économique de l’OTAN, et la première du continent. Ce n’est pas l’aveuglement des dirigeants européens, ou les politiques belliqueuses de l’OTAN qui poussent les puissances occidentales contre « Poutine le tsar du Kremlin » ce sont là des supputations de géopoliticiens. Depuis le XIXe siècle, l’Europe de l’Est est « L’espace vital » que convoite l’impérialisme allemand et le glacis qu’espère l’empire russe. L’Europe unifiée ne peut que se ranger du côté de la puissance qui détient les cordons de la finance européenne.

L’élection de Vladimir Poutine pour un 4e mandat signifie que le grand capital russe, s’appuyant sur des matières premières importantes – des valeurs sures contrairement à des actions « évaporées » sur des bourses malmenées – continuera de tenir la dragée haute au capital occidental, mais il cessera de tenter de négocier son entrée dans la communauté européenne et le capital russe développera son commerce en direction de la Sibérie, de l’Asie, de ses anciennes colonies et de la Chine construisant la nouvelle Route de la soie. (6)

Il est évident que la contamination des ouvriers russes par l’idéologie petite-bourgeoise nationaliste et réformiste, ainsi que par les idées archaïques religieuses et patriotiques, est profonde, mais n’oublions pas que 37 millions de prolétaires russes n’ont pas participé à cette parade électorale ce qui signifie qu’en moins de 30 ans une bonne proportion des travailleurs ex-soviétiques ont déjà percé la fumisterie des mascarades électorales ou la main gauche du capital bataille contre sa main droite. (7)

