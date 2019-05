Election européenne : le populisme en réponse à l’islamisme

Une petite précision : Le Wahhabisme est l’islam des Frères Musulmans ne sont les mêmes. On peut parler dans les deux cas d’un salafisme, c’est-à-dire un retour à la foi supposée des « salaf » les compagnons de Muḥammad. Le Wahhabisme est implanté plutôt en Arabie Saoudite, alors que les Frères Musulmans sont au Qatar, à Gaza et en Egypte. Les Wahhabites ne font pas vraiment de politique et préconisent la remigration dans un pays de l’OCI aux Musulmans qui veulent vive la charia alors que les Frères sont une organisation politique visant à instaurer la charia partout, y compris en occident. En France, les Frères Musulmans tiennent un double discours : rassurant pour les autorités française et les Chrétiens, beaucoup plus offensif pour les Musulmans qui ont parfois un peu de mal à suivre. Officiellement, ils ne disent pas qu’ils soutiennent le terrorisme, mais à un Musulman qui a beaucoup péché, ils indiquent qu’il est possible d’éviter le jugement et c’est écrit dans le Coran. Pour ceux qui ne connaissent pas, le verset dit du sabre indique par exemple : « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. » (s9, 5). Pour info, les associateurs sont les Chrétiens...