Élection Présidentielle de 2022 : le vote électronique envisagé, alors les hackers vont-ils désigner le gagnant ?

Le : 18/02/21 en fin de journée, sur le web, j'ai lu ce titre.

Élection présidentielle 2022 : le gouvernement veut un vote anticipé :

Le gouvernement a déposé un amendement au Sénat afin de permettre le vote par anticipation au moyen des machines à voter pour l'élection présidentielle 2022. Source. (je voulais faire une copie de l'article qu iest très explicite et le placer dans mon article, mais cela c'est avéré impossible !)

… alors tenace, j'ai trouve cette autre source.

Présidentielle 2022. Le vote anticipé soulève de très fortes critiques Les sénateurs, comme les maire , dénoncent un amendement gouvernemental déposé in extremis et sans concertation sur le vote anticipé pour l'élection présidentielle de 2022. Il fallait s’y attendre… L’amendement gouvernemental visant à permettre le vote par anticipation pour l’élection présidentielle de 2022 – à l’aide de machines à voter et dans quelques communes seulement – reste en travers de la gorge de bien des élus. Mercredi 17 février, la commission des lois du Sénat s’y est d’ailleurs opposée à une très large majorité. Pour son président François-Noël Buffet (LR, Rhône), ce texte « relève du bricolage ! On ne joue pas ainsi avec le scrutin présidentiel, clé de voûte de nos institutions. » « Différence de traitement » Sur la forme, la commission des lois estime « inenvisageable » de modifier « si radicalement » les règles de l’élection présidentielle par un amendement déposé in extremis, « sans que ni les partis ni le Conseil d’État n’aient été appelés à se prononcer ». Une position partagée par l’Association des maires de France, qui rappelle qu’« aucune concertation préalable avec les maires n’a été faite par le gouvernement. Alors qu’ils ont la responsabilité de l’organisation des scrutins. » Plusieurs parlementaires craignent, par ailleurs, « une réelle différence de traitement par ce vote anticipé » entre les zones rurales et les zones urbaines. « Le président de la République veut-il privilégier son électorat urbain ? » s’interrogent-ils. Questionné sur le sujet, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, précise que le chef de l’État « veut permettre au plus grand nombre de Français de participer aux élections. Cet objectif est renforcé par la crise sanitaire. » Jeudi 18 février, c’est le Sénat dans son ensemble qui doit débattre de cet amendement. Les discussions vont être vives. : Source.

Le hacker Kézako ?

Je vous passe des sites qui expliquent parfaitement ce qu'est un hacker, ou plus judicieusement ce que sont les hackers. Wikipédia , .. et dans Google, il est possible de trouver bien d'autres résultats : Sources.. Pour infos, des grands groupes ont été victimes de hackers : Résultats Google, et pour la dernière élection présidentielle USA, cette implication éventuelle ou réelle des hackers a été largement évoquée : Résultats Google.

Mais depuis pas mal de temps les hackers font la une des médias, car sans morale et sans scrupule, ils s'attaquent même aux hôpitaux !

Ben hélas oui, comme je l'indique dans le titre de ma rubrique dans le monde des hackers certains sont pourris jusqu'à la moelle, car ils n'hésitent pas maintenant à attaquer les hôpitaux ou d'autres services de santé : Résultats Google ! J'ai trouvé une page du site de france info qui explique clairement le motif vieux comme le monde, (des brigands et autres escrocs ) c'est-à-dire le pognon via des demandes de rançons : Source.

Conclusion !

J’espère sincèrement que ce projet du gouvernement ne verra pas le jour, car de toute façon, rien n’empêchera le soupçon et le doute, .. mais là nos « premiers de la classe » attachent-ils encore la moindre importance à cette éthique ?

.. et vers les 21h30, j'ai regardé sur Cnews en replay l'émission animé par Christine kelly, « Face à l'info » , à 55 mn en bas de l'écran, il y avait ce bandeau : Vote anticipé : magouille ou bonne idée ? .. et Eric Zemmour de conclure : « Ça pue, ça pue » !!! Source.

