Élection USA :

Le peuple contre la fraude

We, The People

against the fraudster !

Chaque jour, depuis déjà plusieurs années, on se dit qu'on n'a jamais rien vu de tel comme propagande ! Les mensonges, la présentation sérieuse de situations invraisemblables, la négation de la réalité criante, nous sommes constamment renversés. Et constamment, les spécialistes de la propagande réussissent à faire reculer les frontières de l'arnaque et à faire accepter de fausses réalités dignes du royaume de Walt Disney.

La dernière élection présidentielle américaine est l'un des meilleurs exemples.

Jamais il n'y a eu de tricheries et de machinations aussi visibles. Et jamais on n'a aussi solidement nié une réalité aussi limpide.

Nous assistons à un combat épique. C'est la guerre entre le peuple et une clique de puissants fraudeurs. Des fripouilles qui, à l'aide de moyens frauduleux extraordinaires, ont volé au peuple l'élection.

En utilisant les puissants canons médiatiques, on impose des résultats frauduleux. On tente d'installer un président bidon, un imposteur. Biden, un homme qui a été prouvé corrompu. Un sénile patent sur qui pèsent de sérieux soupçons de comportements sexuels inadmissibles [1].

Une stagiaire raconte son présumé viol ici [2]. Un enregistrement fait le 11 août 1993 [3] lors de l'émission en direct Larry King cimente ce présumé viol. D'autres femmes disent aussi avoir subi des attouchements inacceptables. C'est le cas pour Amy Lappos [4] et Lucy Flores [5].

Joe Biden, ce personnage qui, sans pratiquement sortir de son sous-sol pendant toute la campagne électorale et sans jamais avoir pu réunir au-delà de quelques centaines de personnes, aurait réussi à obtenir 81 millions de votes ! Une aberration totale à tous points de vue !

Ce vieillard sénile et anti-charismatique aurait séduit 81 millions d'électeurs et aurait fait mordre la poussière à un président ayant rempli chacune des promesses faites il y a 4 ans. Un président qui en a même livré plus que son électorat en demandait !

Le décrépit aurait battu un président qui a réussi à aller chercher les électeurs des communautés les plus démunies et les plus abandonnées.

Alors que Biden passa la majeure partie de la campagne électorale caché dans son sous-sol et que Trump de son côté parcourait les USA du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest en réunissant à chaque endroit des dizaines de milliers de partisans, Biden, sans plus d'effort et dépourvu de qualité notable, pratiquement sans programme et avec un discours classique totalement éculé, aurait réussi à battre à plate couture Donald Trump !

On nous fait avaler une véritable aberration.

La fraude :

La fraude fut visible le soir même de l'élection.

Tous ceux qui suivaient le décompte des voix lors du dépouillement du scrutin présidentiel ont assisté en direct à la fraude. Dès le départ, dès 19h00, le compte, bien que serré, établissait une avance pour Donald Trump et d'heure en heure, celle-ci s'intensifiait. Les votes pour Donald Trump distanciaient de plus en plus le vote Biden, nous assistions à une vague rouge, « a real red wave ».

Toute la soirée la marge entre le gagnant Trump et le perdant Biden s'élargissait. Tous les commentateurs étaient bouche bée. Encore une fois, les sondages s'étaient totalement trompés !

Puis 22h00. Les votes ne "rentrent" plus !

Comme si tous les comptages, étonnamment, avaient stoppé !

22h15, les données reviennent au goutte à goutte. Étrangement, les votes pour le sénile Biden sont plus nombreux et ceux du président Trump pratiquement disparus.

À 22h30 le vote a basculé.

Les votes pour Biden ont rattrapé ceux de Trump et les ont même légèrement dépassés.

23h00, les urnes de la côte ouest ferment.

23h05 les 55 grands électeurs de Californie sont attribués à Biden et établissent ainsi une apparente victoire à ce dernier. Quelques minutes plus tard, tout se fige. Plus aucun vote, plus aucune donnée n'arrive. Les chiffres sont là immobiles.

Le lendemain matin, on s'éveille en observant des résultats surprenants. Le vote pour le sénile Biden a explosé. Donald Trump n'a obtenu que des poussières de plus. Il est apparemment totalement battu !

Quatre jours plus tard, le 7 novembre, CNN avec un présentateur en larmes de joie [6] annonce la victoire de leur poulain, Creepy Joe Biden !

Voilà donc que celui qui tenait pendant des jours jusqu'à cinq rallyes au quotidien et qui réunissait chaque fois entre 10 et 30 mille personnes vient de se faire battre par un vieillard masqué discourant péniblement et ne réussissant même pas à emplir un stationnement lors de ses quelques timides sorties !

Trump est battu par un roquentin qui n'est parvenu que deux ou trois fois à sortir péniblement de sa cave pour tenter de réunir une dizaine d'automobiles dans un stationnement désert ! On assiste là à un magistral tour de passe-passe !

Voilà le constat que nous pouvions tous faire le soir même de l'élection et dans les quelques heures qui ont suivi.

Cependant, depuis ce coup très médiatique, il y a eu la divulgation de preuves démontrant clairement qu'il y a eu de la fraude. Plusieurs audiences (hearings) ont eu lieu dans plusieurs États clefs. En autres, en Pennsylvanie [7], au Michigan [8], au Wisconsin [9], en Arizona [10], au Nevada [11] et en Georgie [12]. Des centaines de témoignages [13]. Des gens outrés [14] et refusant de laisser passer sans rien dire [15] cette fraude inadmissible. Des citoyens qui décident de témoigner sous serment [16]. Ils et elles enregistrent des centaines d"affidavits" [17], c'est-à-dire des témoignages assermentés qui peuvent mener à un emprisonnement si le témoignage s'avère faux. Ce sont donc des témoignages sérieux et leur sincérité ne peut guère être mise en doute. Des témoignages clairs, détaillés et précis.

Lors de ces audiences, on nous expose des documents visuels, des photos, des vidéos qui nous montrent clairement des gestes frauduleux. On nous présente aussi des suivis informatiques du nombre de vote recueilli de minute en minute. Des données éloquentes où l'on voit clairement des "spikes", c'est-à-dire ces afflux soudains de blocs de votes pour le candidat Biden.

On note qu'à 1h34 dans la nuit du 3 au 4 novembre, on observe un "spike" de votes pour Biden en Géorgie ! Un ajout incompréhensible puisqu'à 22h30 tous les préposés au comptage sont théoriquement renvoyés à la maison suite à une supposée importante fuite d'eau ! Comment expliquer que dans la nuit des centaines de milliers de votes sont enregistrés pour Biden alors que tout le monde a quitté ?! Une vidéo nous livre la réponse [18]. Les fraudeurs ont oublié qu'il y avait des caméras de surveillance dans ces locaux servant au dépouillement du vote. On les voit à l'œuvre. Quatre d'entre eux n'ont pas quitté. On les voit sortir de grandes valises cachées sous une table ayant une grande nappe noire les camouflant. Elles contiennent des milliers de bulletins de vote. Des bulletins de vote hors de leurs enveloppes. On voit les individus passer ces bulletins au scanner. Suite à leur manœuvre, quelques minutes plus tard, à 1h34 de la nuit, le candidat Biden se voit recevoir des milliers de votes supplémentaires, le faisant ainsi prendre la tête. Aucun vote pour Donald Trump ! Les valises ne contenaient que des votes pour Biden !

Des scénarios similaires se reproduisent en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan. Partout des "spikes" soudains qui font passer le sénile Biden devant Donald Trump qui menait pourtant confortablement depuis le début de la soirée.

Normalement, dans tous les pays "évolués", nous obtenons le résultat électoral le soir même. Mais cette fois-ci, aux USA, les fraudeurs ont fait en sorte qu'à certains endroits on a invoqué qu'il fallait des jours supplémentaires pour compter les votes. Certains États ont compté les votes « pendant une semaine » !

Des caisses de votes !

Un camionneur devant faire une livraison de 24 caisses de bulletins de vote par la poste a vu sa cargaison et même sa remorque se faire voler !

Des centaines de milliers de votes volés et scannés en douce on ne sait où et on ne sait quand.

Ces "palettes" de caisses de votes (24 boîtes d'environ 1 mètre cube) devaient être livrées à Harrisburg en Pennsylvanie, mais elles ont été détournées à Lancaster et volées pendant la nuit. Le témoignage du camionneur est saisissant [19].

Aussi, des copies identiques (photocopies) ayant toutes le même défaut a été observées. On a aussi pu voir des préposés passer des dizaines de fois le même bulletin dans le scanner pour enregistrer le même bulletin. En Géorgie, alors que les observateurs et journalistes ont été renvoyés à cause de la supposée fuite majeure d'eau, on voit deux femmes passer le même bloc de votes (une centaine de bulletins) plusieurs fois dans deux scanners. (Vidéo présentée le 30 décembre dernier au sénat géorgien ici à 14 minutes du début [20].)

Dans plusieurs comtés, il semble qu'il y aurait plus de bulletins de vote que de votants ! De plus, en analysant la liste des votants on a découvert que plusieurs morts et plusieurs personnes hors de l'État avaient voté.

Et pour couronner le tout, le richissime Président-directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, finança indirectement le clan démocrate en injectant 350 millions dans cette campagne [21]. L'effet de cet investissement semble avoir été notable en Géorgie et au Michigan [22]. En analysant l'effet de l'injection de ces centaines de millions, on s'aperçoit que cela a créé une sorte de gouvernement fantôme où quelques le richissime oligarque a pu orienter le cours de l'élection. Le 16 décembre dernier, une présentation du groupe Amistad Project [23] exposa l'influence importante de ce financement massif. Les avocats du projet Amistad ont intenté une poursuite contre Mark Zuckerberg à ce sujet [24].

Les forces en présence…

Depuis le 4 novembre, nous assistons à une guerre. D'un côté les fraudeurs qui, à l'aide de leur efficace bataillon médiatique, attaquent l'opinion publique avec une propagande soutenue [25]. Ils imposent un président qu'ils disent élu et qui légalement ne l'est pas du tout.

De l'autre côté, il y a le peuple qui à l'aide de la constitution veut faire valoir ses droits. Les États-Unis s'enorgueillissent d'être un État de droit, « A rule of law ». La démocratie américaine est complexe et suit un solide rituel constitutionnel. Les citoyens américains ont un respect et une grande confiance dans leur Constitution. Chacune des étapes menant à la présidence doit suivre des règles strictes et toutes ses étapes seront donc minutieusement respectées.

Les propagandistes affrontent donc maintenant les lois de la constitution.

« We the People » [26] est la force du peuple.

Le but de cette guerre n'est pas de faire gagner Donald Trump, mais bien de faire respecter le choix démocratique du peuple américain. Il s'agit de dénoncer cette fraude flagrante pour que jamais plus une telle escroquerie ne soit possible contre qui que ce soit.

Les fraudeurs, en plus d'être des spécialistes de la communication persuasive, connaissent aussi la force de la menace et de la corruption. Les lois sont appliquées par des Êtres humains et ces humains peuvent se faire corrompre par l'argent ou contraindre par la menace. Les lois doivent donc être suffisamment bien comprises pour les utiliser de façon à éviter qu'une personne corrompue ou contrainte puisse les déjouer.

Pour la première fois, on voit la presse couvrir le vote du collège électoral [27]. Généralement, cette étape passe inaperçue, mais pas cette année. Les mystérieux Grands Électeurs ont donc un réel pouvoir et leurs votes étaient très attendus. Bien entendu, les grands médias ont tous rapporté que tout s'était déroulé "normalement" et que leur président qu'ils disent "élu" était donc confirmé "élu"[28]. Mais ce n'est pas tout à fait le cas [29].

En effet, sept États clefs ont proclamé deux groupes distincts de Grands Électeurs.

Généralement les Grands Électeurs de tous les États votent pour le candidat qui a remporté l'État. C'est pourquoi, généralement, le vote des Grands Électeurs ne suscite pas d'attention puisque tout le monde sait quel sera leur choix. Mais pas cette année, les Grands Électeurs de sept États ont été sensibilisés par les preuves de la fraude ayant eu lieu et ont ajusté leur vote en fonction de la situation. Ce fut le cas au Nevada où on a pu assister en direct à la signature d'un de ces groupes de Grands Électeurs dissidents [30]. Ceux-ci ont voté en faveur du Président Trump et de son vice-président Mike Pence et non pour Joe Biden supposément le gagnant selon les grands médias. Ce vote des Grands électeurs dissidents a été désigné comme étant un vote "conditionnel" en opposition au vote électoral officiel basé sur les résultats contestés de l'élection.

Le parti républicain de Pennsylvanie a publié une déclaration expliquant sa démarche [31]. Ce vote conditionnel ne vise pas à usurper la volonté des électeurs de Pennsylvanie, mais à devancer la décision d'une cour qui reconnaitrait que le résultat de l'élection est frauduleux.

Une situation semblable s'est présentée en 1960 dans l'État d’Hawaï lorsque Richard Nixon avait été déclaré trop rapidement vainqueur, les Grands Électeurs démocrates d'Hawaï avaient effectué un vote conditionnel pour devancer le résultat très probable de la contestation du vote de cet État. La contestation s'est avérée juste et le vote fut renversé. J.F. Kennedy a été reconnu comme étant le gagnant. Et c'est ce qui est prévu pour Donald Trump lorsque toutes les preuves auront été considérées.

Les joueurs en présence.

Le Congrès américain est composé de deux chambres.

1- Le Sénat ou la chambre haute composée de 100 sièges (deux par États) et renouvelé chaque 2 ans du tiers de ses sièges.

2- La chambre des représentants (la chambre basse) composée de 435 élus répartis à travers tous les États en fonction de la densité de la population. Pour exemple, la Californie est l'État où la densité de la population est la plus forte et a donc 53 représentants californiens à la chambre basse, en deuxième vient le Texas avec 36 représentants, en dernier il y a sept États qui n'ont qu'un seul représentant (Alaska , Delaware, Montana, Vermont, Wyoming et les deux Dakota.) Ces représentants sont élus tous les deux ans (contrairement aux sénateurs qui ont un mandat de six ans). L'élection a toujours lieu le premier mardi suivant le premier lundi du mois de novembre lors de la présidentielle ainsi qu'à la mi-mandat.

La Constitution.

Selon la constitution, il suffit d'une seule objection au congrès issu de la chambre basse ajoutée à une autre au sénat pour que la confirmation du président élu soit revisitée.

Déjà plusieurs élus des deux chambres ont dit être déterminés à contester le vote électoral et faire analyser sérieusement les faits soulever par ces centaines de citoyens sous serment. Le 21 décembre dernier le représentant républicain de Géorgie, Jody Hice a dit qu'il s'opposerait et que si la cour refuse d'entendre les demandes du Président, elle devra entendre celle du Peuple [32].

Du côté sénatorial, plusieurs ont affirmé qu'ils s'opposeraient au vote parce que la fraude doit être considérée. C'est le cas pour Josh Hawley, sénateur du Missouri [33].

Il dit dans un Tweet, « Des millions de citoyens sont préoccupés par la validité de l'élection et ils méritent d'être entendus [34]. » La remise en question de l'élection de Biden est donc sérieusement envisagée le 6 janvier prochain.

Cette session spéciale au Congrès américain où se réunissent les deux chambres (les sénateurs et les représentants) afin de compter et certifier (accepter) le vote du collège électoral a toujours lieu en début janvier et est présidée par le vice-président en exercice qui est aussi par défaut président du congrès. Cette session se tiendra donc à 13h00 (HNE) le 6 janvier prochain et sera présidée par Mike Pence.

Habituellement cette formalité passe pratiquement inaperçue et ne dure souvent qu'une petite demi-heure. Mais cette fois-ci, il en sera autrement. Le vote du collège électoral sera contesté. Un débat de deux heures est constitutionnellement prévu avant qu'un vote pour accepter ou rejeter le vote électoral soit tenu. La décision finale requiert qu'une majorité simple dans les deux chambres doive être obtenue.

Il est fort possible que la confrontation aboutisse à une impasse. Toutefois celle-ci peut possiblement être contournée. C'est là qu'entre en jeu la double liste des Grands électeurs envoyée par les sept États.

Selon le 12e amendement, c'est le président du Sénat (Mike Pence) qui a l'autorité exclusive d'ouvrir devant l'assemblée les certificats reçus des différents États pour ensuite compter les votes. Mike Pence pourrait alors décider de choisir les listes de votes des Grands électeurs dissidents. Plusieurs constitutionnalistes soutiennent que le 12e amendement lui donne cette autorité exclusive de choisir quels sont les votes légitimes.

Cette dualité de Grands électeurs présente dans sept États peut vraiment servir à mettre des bâtons dans les roues des fraudeurs. Si Mike Pence a le courage de choisir les listes des dissidents, le compte des votes des Grands électeurs pourrait donner Trump gagnant.

On prévoit plus d'un million de manifestants à Washington le 6 janvier prochain. Il va sans dire que tous ces gens risquent de donner du courage à Mike Pence pour qu'il agisse en leur nom.

Depuis des semaines, les citoyens sortent partout dans les rues [35] et manifestent leur soutien inébranlable à Donald Trump [36]. Ils sont scandalisés d'avoir ainsi été volé. Leurs manifestations sont pacifiques [37], mais leur ferveur a une solidité religieuse [38].

Il faut aussi bien noter l'absence quasi totale de citoyens en appui à Biden. Le 6 janvier, seul le groupe sauvage et violent qui se dit antifa sera là. Ces bagarreurs ne seront pas là pour appuyer Biden, mais plutôt pour tenter de massacrer au maximum les partisans pacifistes de Donald Trump.

Depuis le début de la campagne électorale jusqu'à aujourd'hui, les partisans de Biden sont pratiquement invisibles. Par contre du côté de Donald Trump, partout à travers les USA on manifeste comme ici en Arizona en ce 30 décembre [39].

La présence massive du peuple américain à Washington le jour du compte des votes des Grands électeurs sera donc déterminante. Et c'est peut-être là que nous verrons toute la force que représente « We The People ».

« We the people » !

La constitution du Pays est probablement le meilleur outil pour la population.

Le peuple doit gagner. C'est une question de justice et de démocratie.

Des preuves indéniables ont été présentées et nier la fraude relève de la malhonnêteté intellectuelle. Il y a clairement eu fraude. La démocratie élémentaire a été bafouée. L'élection a bel et bien été volée.

Si on laisse la fraude gagner, ce serait un affront non seulement contre la démocratie des USA, mais contre la démocratie du monde entier.

Il faut espérer que la justice l'emporte sur la manigance, la propagande et la fraude et que Trump puisse être assermenté le 20 janvier prochain.

La justice et la démocratie doivent gagner.

Serge Charbonneau

Québec

Liste des liens :

[1] "Ça a anéanti ma vie" : Tara Reade détaille son agression présumée par Joe Biden

https://madame.lefigaro.fr/societe/tara-reade-une-ancienne-employee-du-senat-americain-accuse-joe-biden-agression-sexuelle-150420-180703

[2] Megyn Kelly's exclusive sit down with Tara Reade

https://www.youtube.com/watch?v=5HeZiKvOA0o

[3] Une archive TV de 1993 renforcerait le témoignage d'une femme accusant Biden d'agression sexuelle

https://francais.rt.com/international/74512-archive-tv-1993-renforcerait-temoignage-femme-accusant-biden-agression-sexuelle

[4] Connecticut Woman Says Joe Biden Touched Her Inappropriately At 2009 Fundraiser

https://www.huffingtonpost.ca/entry/amy-lappos-joe-biden-touching_n_5ca25cc2e4b09786986ab67d?ri18n=true

[5] An Awkward Kiss Changed How I Saw Joe Biden - By Lucy Flores

https://www.thecut.com/2019/03/an-awkward-kiss-changed-how-i-saw-joe-biden.html

[6] Un commentateur de CNN pleure en direct après l’annonce de la victoire de Biden

https://www.journaldemontreal.com/2020/11/07/un-commentateur-de-cnn-pleure-en-direct-apres-lannonce-de-la-victoire-de-biden-1

[7] LIVE : Trump, Giuliani to Join Public Hearing on Voter Fraud Claims in Gettysburg, Pennsylvania - Diffusé en direct le 25 nov. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=eHLFGtiQ8sY

[8] LIVE : Michigan Senate Committee holds hearing on election issues - Diffusé en direct le 1 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=eZXkAv7yKgw&feature=youtu.be

[9] LIVE : Wisconsin State Legislature Election Hearing - Diffusé en direct le 11 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=pkqFTUEvMoU&feature=youtu.be

[10] LIVE : Arizona Senate holds hearing on election integrity - Diffusé en direct le 14 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=LQWsH4SE6e4&feature=youtu.be

[11] LIVE : Nevada Judge Hears Voter Fraud Evidence - Diffusé en direct le 3 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=gzzOqajuwyo&feature=youtu.be

[12] Georgia State House Election Hearing - Diffusé en direct le 10 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=VuD-zlhwD0M&feature=youtu.be

[13] 'Very disturbing' : Dozens of Georgia witnesses expose election irregularities

https://www.youtube.com/watch?v=wTVhYQAdktY&feature=youtu.be

[14] Election witness speaks : ‘Abnormal 20,000 vote spike’

https://www.youtube.com/watch?v=xjWT2OkspLk&feature=youtu.be

[15] LIVE : Trump Caravan Rally : election witnesses speak - Diffusé en direct le 18 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=tB8ylqbjYAE

[16] 'Unbelievable' : Dozens of Georgia witnesses step forward to expose election irregularities

https://www.youtube.com/watch?v=3RV57sFsojA&feature=youtu.be

[17] Une déclaration sous serment (en latin : « affidavit ») est un écrit par lequel on déclare solennellement devant une personne autorisée par la loi

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_sous_serment

[18] Trump legal team : Georgia video footage depicts poll workers with 'suitcases filled with ballots'

https://www.youtube.com/watch?v=4La031CRU0M

[19] USPS Driver Who Hauled Ballots from NY to PA Says Trailer with "Thousands" of Ballots Disappeared

https://www.youtube.com/watch?v=FfY-Fzzysbk

[20] LIVE : Giuliani testifies—Georgia Senate subcommittee continues hearing on election issues - Diffusé en direct le 30 déc. 2020

https://youtu.be/uSfbEiV-Uxg?t=829

[21] What Is Mark Zuckerberg’s Election Money Doing In Georgia ?

https://thefederalist.com/2020/12/07/what-is-mark-zuckerbergs-election-money-doing-in-georgia/

[22] Mark Zuckerberg’s Massive 2020 Election Spending

https://capitalresearch.org/article/mark-zuckerbergs-massive-2020-election-spending/

[23] LIVE : Amistad Project unveils report on election funding From Facebook founder Zuckerberg - Diffusé en direct le 16 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=jap3EgiHwz0

[24] Lawsuit Against Mark Zuckerberg over $500M ‘Dark Money’ Contribution Enabling 2020 Election Fraud

https://californiaglobe.com/section-2/lawsuit-against-mark-zuckerberg-over-500m-dark-money-contribution-enabling-2020-election-fraud/

[25] La propagande : l’arme fatale contre Trump par Serge Charbonneau - 13 novembre 2020

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-propagande-l-arme-fatale-contre-228594

[26] « We the People »

Signed in convention September 17, 1787. Ratified June 21, 1788

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/preamble

[27] Les grands électeurs officialiseront aujourd'hui la victoire de Joe Biden

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756795/collecge-electoral-amercain-grands-electeurs-vote-victoire-joe-biden

[28] Présidentielle américaine : le collège électoral confirme la victoire de Biden

https://www.journaldemontreal.com/2020/12/14/presidentielle-americaine-le-college-electoral-confirme-la-victoire-de-biden

[29] Un républicain, Josh Hawley, fera obstacle à la certification de la victoire de Biden

https://www.journaldemontreal.com/2020/12/30/un-republicain-fera-obstacle-a-la-certification-de-la-victoire-de-biden-1

[30] LIVE : BREAKING Nevada GOP ELECTORS CAST VOTES FOR PRESIDENT TRUMP !! - Diffusé en direct le 14 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=W39MK-WRKhM&feature=youtu.be

[31] REPUBLICAN ELECTORS CAST PROCEDURAL VOTE, SEEK TO PRESERVE TRUMP CAMPAIGN LEGAL CHALLENGE

http://www.pagop.org/2020/12/republican-electors-cast-procedural-vote/

[32] Congress' Role In Election Results : Here's What Happens Jan. 6

https://www.npr.org/2020/12/22/949134479/congress-role-in-election-results-heres-what-happens-jan-6

[33] GOP senator to object to Electoral College results, forcing Congress to vote on overturning Biden's win

https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/gop-senator-object-electoral-college-results-forcing-congress-vote-overturning-n1252546

[34] Josh Hawley - 30 déc. 2020

Millions of voters concerned about election integrity deserve to be heard. I will object on January 6 on their behalf

https://twitter.com/HawleyMO/status/1344307458085412867?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1344307458085412867%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2Fsections%2Fbiden-transition-updates%2F2020%2F12%2F30%2F951

[35] Watch LIVE : March for Trump Bus Tour Rally in Macomb County, MI - Diffusé en direct le 8 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ipwIKHWqAtg

[36] Trump Supporters Hold Rallies in Washington, DC After SCOTUS Election Ruling

https://www.youtube.com/watch?v=5D0YN0uZEqk

[37] LIVE : DC AERIAL VIEW MARCH FOR TRUMP - Diffusé en direct le 12 déc. 2020

https://youtu.be/_e3Z0moJRW8

[38] 'March for Trump', 'Million MAGA March', 'Jericho March' and more in Washington, DC - Diffusé en direct le 12 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=TQ0imduTI1Y

[39] LIVE : Citizen Investigation Uncovers Thousands of Unlawful Votes in Arizona - Diffusé en direct le 30 déc. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=co0NWvUWmCc&feature=youtu.be