Elections : dans le Gard, isolé, un gros village résiste !

LE dernier havre de solidarité et d’humanité vit encerclée de communes votantes, toutes R.N. Un souffle de ce que devrait être la France entière : des gaulois citoyens éclairés, pensants, heureux de vivre, solidaires et pétris d’empathie. Pourtant, ce n’est pas rose tous les jours. La Grand-Combe, ville ex-minière qui compta jusqu’à quinze mille habitants, n’en dénombre plus aujourd’hui que le tiers, vieillissant. Peut-être le fait que leurs prédécesseurs ayant descendu au fond, à des huit cents mètres sous terre, d’avoir vécu entre français, polonais, italiens, portugais, espagnols et algériens a fait, qu’en ce gros village, le vivre ensemble et la tolérance ont servi de ciment pour que les délires anti immigrants du R.N soient balancés aux orties. En 2024, le R.N n’a pas pu une fois encore mettre son pied dans la porte, qui d’ailleurs ne s’est jamais entrebâillée, car, la mairie a toujours été conduite par le PCF. Le parti communiste, comme dans la série Don Camilo où s’affrontent le goupillon, la faucille et le marteau.[i]

Je parle de la Grand-Combe, parce que, cette petite ville me fait penser à une région d’Italie l’Émilie-Romagne[ii], fief pendant des décennies du parti communiste italien, et qui à bien des égards a forgé le même type d’individus en son sein : des, « on ne me la fait pas, le capitalisme n’aura pas ma peau, restons groupés et solidaires, méfions-nous des patrons ». Pour illustrer, je me souviens, un 15 aout il y a des années, j’étais en vadrouille dans la région de Bologne. Ma compagne et moi avions réservé un restaurant le midi. Lorsque nous arrivâmes, le restaurateur demanda à mon amie qui parlait italien, si nous étions d’accord d’ajouter deux personnes à notre table, de les inviter pour ce déjeuner d'un jour religieux vraiment suivi en Italie. Nous acceptâmes de payer pour quatre menus et ainsi, un couple de personnes âgées vint nous rejoindre et passer ce repas avec nous. C’est une tradition dans la région. Ne pas laisser les plus pauvres en dehors des réjouissances par manque de moyens. Nous passâmes un moment de solidarité agréable avec ce couple adorable et cultivé. Autre anecdote concernant le sens de la solidarité dans la botte. Le « café suspendu ». Tant qu’à s’offrir un café au comptoir, pourquoi ne pas en profiter pour en payer un supplémentaire à celui ou celle, qui plus tard, ne pourra pas se l’offrir ? C’est le principe, tout simple et solidaire, du « café suspendu » le « caffé sospeso »[iii] : payer un second café ou plus encore en n’en consommant qu’un seul. Aux Bars, cafés ou même restaurants, on paie un café (ou plusieurs) et les plus démunis pourront venir le réclamer plus tard sans se justifier. Voilà, même dans un pays gouverné par l’extrême droite de Meloni, le peuple qui parle avec les mains a gardé ce sens des autres, de solidarité, et ça, à ma connaissance, je ne vois que ça en France dans cette petite ville du Gard (si vous connaissez d’autres endroits, faites-moi signe).

La vidéo sur internet : bien qu’en difficulté, la commune du Gard maintient nombre de services à la population et un riche réseau associatif. La gauche y a recueilli les deux tiers des voix aux européennes du 9 juin. Et pour ces législatives, à La Grand-Combe, Michel Sala (LFI/NFP) arrive en tête avec 56,73% des voix.[iv] Dans la 5ᵉ circonscription du Gard dont fait partie la ville, toutes les communes sans exception ont voté R.N… La Grand-Combe, tel le village d’Astérix, est entouré de supporters Le Pen/Bardella, et partout, dans le département du Gard, il en va de même. C’est dire combien les habitants de ce fief communiste n’ont absolument pas la fibre suiveuse et cultivent leur particularisme. Un monsieur à l’accent rocailleux nous dit en début de vidéo : « Ils sont ancrés dans leur machin devant la téloche et bourrage, bourrage, bourrage. » Plus loin, « ils leur mangent le cerveau avé une paille. » Ce qui tient cette commune avec tout de même un record de 40% de taux de chômage, c’est son tissu associatif avec près de 80 associations. Un exemple, ce jeune homme qui tous les mercredis organise une cantine afin que les gens puissent se rencontrer, se parler et se dégager de cette campagne nauséabonde de propagandes anti-immigrées, anti « les autres ». La convivialité, le partage, la solidarité et la tolérance, héritage de ce monde de mineurs à jamais disparu dans le nord, ce qui explique qu’une Marine Le Pen soit élue députée dans la 11ᵉ circonscription du Pas-de-Calais dès le premier tour. Qu’une bourgeoise de Saint-Cloud ait fait gober à tous ces électeurs qu’elle comprenait le prolétariat, c’est dire combien les cervelles ont été lavées, je dirais même atomisées… Lorsqu’un individu, une collectivité a perdu son âme, il ne lui reste plus au fond du cœur que haine et rancœur cuite et recuite.

Pour conclure, j’ai décidé de quitter mon pays pour toujours. Du moins, je l’espère, je vais être un immigrant. Revenu cinq mois après des années à l’étranger et vu ce qu’il se passe, y vivre m’est absolument insupportable. Le dernier coup de poing est la réélection certaine de ce Meyer Habib… Donc, si tu n’aimes pas, tu quittes, n’est-ce pas ? Cependant, cette petite vidéo d’Emanuel Descours m’a réconcilié avec le pays de mon enfance. Il existe encore des êtres humains dans cet hexagone qui pourtant se noircit de la couleur des uniformes du passé. Un petit point sur la carte, où l’âme frondeuse est vivante, l’envie de vivre ensemble se ressent dans ces quelques minutes de film. Si je devais un jour revenir en France pour n’importe quelle raison, j’emménagerai dans cette commune qui me parle… Me Combe le cœur.

Georges ZETER/juillet 2024

Merci à d’Emanuel Descours pour sa vidéo :

Vidéo : Gard : la fin de l'ère minière à La Grand-Combe en Cévennes

Tout mon respect, monsieur Patrick Malavieille[v] pour le bon boulot !